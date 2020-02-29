Suç dünyasının öldürücü centilmenliği

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Hugh Grant, Matthey Mc Conaughey, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Collin Farrell

İngiliz yönetmen Guy Ritchie, iyi bir hikâye anlatıcısıdır. Çıkış filmi ‘Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana Lock, Stock and Two Smocking Barrels’ ve sonrasında ‘Kapışma-Snatch’ filmlerinde hızlı kurgulu ve bol karakterli öyküleriyle suç dünyasında şöyle bir dolaşmıştı. Arkasından aynı evreni anlattığı, fakat çok akılda kalmayan ‘Tabanca-Revolver’ ve ‘Rockn Rolla’ geldi. Daha sonra ‘Sherlock Holmes’ ve ‘Aladdin’ gibi yüksek bütçeli filmler dünyasına girdi. Son filmi ‘The Gentlemen’ ile İngiliz suç dünyasına geri dönüyor.



İngiliz suç dünyasına ‘retro’ bir hava vererek anlatmayı seviyor Ritchie. Yeraltı dünyası karakterlerinin kendi aralarındaki tehditkâr konuşmaları bile kibar tonlar içinde. Bir dakika sonra konuşmayı kesip birbirlerini hunharca öldürmeyecekleri garanti değil. İngiliz usulü kara komedinin temel reçeteleri iyi işliyor. Bol karakterli, aksiyon yapısı Tarantino dünyasını anımsatsa da farklı bir ruhu var Ritchie’nin. Onda gözlemci ve İngiltere yeraltı dünyasını biliyorum havası var. Tarantino ise kendi suç dünyasını kafasına göre şekillendiren ve bodoslama yürüyen bir hayalperest.









Eğlendiren bir film



Amerikalı Mickey Pearson (Matthney Mc Conaugney), öğrenci olarak geldiği İngiltere’de okul içi torbacılığından, özel yöntemlerle uyuşturucu yetiştiriciliği yapan, oradan da atlama yaparak uyuşturucu pazarını ele geçiren bir Amerikalıyı oynuyor. Artık yorulmuş, yeterince kazanmıştır. özel yaşantısına daha fazla zaman ayırabilmek için işini satılığa çıkarır. Sonuçta suç dünyası bu, evdeki hesap asla pazara uyamaz. Talipler, malın değerini düşürmek için onu arkadan vurmaya başlar. Hepsinin ayrı bir planı ve aksiyon kurgusu vardır.



Hugh Grant, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Collin Farrell, Eddie Marsan ve Tom Wu öykünün erkek ayağında karakterlerinin hakkını veriyor. Ritchie filmlerinde fazla kadın karakter yoktur. Bu kez de sadece Pearson’ın suç dünyasına uyumlu, sert mizaçlı karısı karakterinde Michelle Dockery akılda kalıyor.



Eğlendiren bir film. Yeni bir şey getirmese de eskilerin temize çekilmiş halini seyretmek keyif veriyor.