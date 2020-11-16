Ankara ve Berlin’in daha yakın bir iş birliği kurması lazım

Prof. Dr. Faruk Şen

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AB Liderler Zirvesi öncesi 25 AB ülkesine yazdığı mektuplar, Şansölye Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi, Brüksel’de Türkiye’ye karşı havayı değiştirdi.

TÜRKİYE’YE BİR OLUMSUZ, BİR OLUMLU HABER GELDİ...

Olumlu haber, ilişkilerin daha verimli olmasına yönelik olurken olumsuz haber ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye’ye karşı yaptırım için AB’yi zorlarlarsa Aralık ayında yapılacak bir sonraki zirvede Türkiye’ye karşı bir yaptırım çıkmasına yönelik gelişti.

ALMANYA’NIN TÜRKİYE’YE BU SÜREÇTE DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ BU İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ

Almanya bu konuda Türkiye’ye yönelik çok ciddi destek verdi. Merkel iktidarda olduğu müddetçe Almanya Türkiye’ye karşı duyarlılığını sürdürecek. Bu açıdan gerek Almanya’nın dönem başkanlığında, gerek Merkel’in Kasım 2021’e kadar sürecek Başbakanlığı sürecinde Türkiye Almanya ile ilişkilerini geliştirmeli. Almanya ile gelişen ilişkiler Kuzey Avrupa ülkelerine ve İtalya, İspanya, Hırvatistan Malta gibi ülkelere olumlu yansıyacaktır.

TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ’NİN KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR

Tüm bu süreç Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kendisine yönelik aldığı yaptırımlara karşı atacağı olumlu adımlar ile şekillenecektir. Avrupa Konseyi Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırırsa ülkemizin AB konusunda da eli güçlenecektir. Böylece Fransa’nın başını çektiği Türkiye karşıtları, ülkemize karşı daha fazla düşmanca bir tutum içerisine giremeyeceklerdir.

En önemlisi Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, hukuk ve basın özgürlüğü gibi alanlarda somut adımlar atması olacak. Böyle bir Türkiye şu anda AB’nin tam üyelik konusunda ismini anmadığı ülkemizi tekrar gündeme getirebilir. Girelim, girmeyelim AB’ye ancak Türkiye evrensel değerleri yücelten bir ülke olarak bu adımlar yine atmalıdır.