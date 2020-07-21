Teknoloji toparlanma ve krizleri önleme aracıdır

Daha önce eşi benzeri görülmemiş çaptaki COVID-19 salgını ile insanlar sosyal hayatlarını ve etkileşimlerini en aza indirgen, yeni normal olarak adlandırılan bir döneme adım attık.

Tüm dünyayı derinden sarsan bu dönem ve karantina, pek çok insan için rahatsız edici olsa da teknoloji bize umut ışığı oldu, çalışabilmemizi ve ilişkilerimizi sürdürmemizi mümkün kıldı. Teknolojinin günlük yaşamdaki rolüne ivme kazandırma ve dijital çözümleri her zamankinden fazla kullanabilme kabiliyetimiz, bu küresel deneyde belirleyici bir unsur oldu. Yaşadığımız bu değişim, dünya genelinde pek çok hükümet açısından teknolojik çözümlere finansman ve destek sağlama kararlarını en üst düzeyde etkileyecek önemli bir uyarı.

Krizi atlatmaya çalıştığımız bu dönemde ekonomik büyümeyi tetiklemek için ihtiyaç duyulan katkıyı teknoloji, her zamankinden daha fazla sağlayacak. Pek çok ülkede dinamik ve gelişen teknoloji sektörleri olmasına rağmen, yıkıcı teknolojilere daha fazla yatırım vaadinde bulunmak, ileride sorunlara yol açabilecek mevcut altyapı kısıtlamalarını çözmeyecektir. Bu kriz, sıfırdan başlayarak ele alınması gereken bir değişim için kuralların yeniden yazılmasını sağlayacak bir sürecin kurgulanmasını gerekli kılıyor.

Örneğin; küçük işletmelerin kriz dönemlerinde nasıl esnek kalmayı ve var olmayı başardıkları, geleceğin hükümetleri tarafından araştırılmalı ve hatırlanmalıdır.

Yine vekillerin dijital imza ve yetki vermek zorunda kaldığı Avrupa Parlamentosu gibi köklü kurumlar için bu döneme uyum sağlamak kolay olmadı. Sınırlar ötesi ve dijital olarak çalışmak daha önce hiç bu ölçekte denenmemişti ve bu tür devlet kurumlarının karşılaştığı engeller, küçük işletmelerin bunu nasıl başardığı açısından da yol gösterici konumda.

Estonya Modeli

Estonya’da devlet hizmetlerinin yüzde 99’u çevrimiçi olarak sunuluyor ve aynı oranda vatandaş da dijital kimlik kartı sahibi. Bu programlar sayesinde yüzlerce milyon euro tutarında gelir sağlandı. Estonya, vatandaşlar için bir dijital kimlik programı ve yabancılara yönelik e-Residency programı da dahil olmak üzere dijital hizmetlere bütçe ve zaman ayırmanın, yeni ürünleri pazara sunmayı hızlandırdığını, vatandaşların şirket kurmalarını kolaylaştırdığını ve son zamanlarda ne kadar ihtiyaç duyulduğu belli olan daha istikrarlı bir iş ekosistemini teşvik ettiğini gösteren canlı bir kanıt niteliğinde.

Estonya, güçlü dijital altyapısıyla canlı bir start-up ortamının yanı sıra iş dünyası, akademi ve sivil toplumda da bir inovasyon kültürü geliştirmeyi başardı. Dolayısıyla, Estonya’nın dijital ekosistemi sadece devlet oyuncularından oluşmuyor; öyle ki hükümet, sunmadığı veya sunamayacağı ürün ve hizmetler için özel sektörü pazara girme veya yeni pazar oluşturma konusunda aktif olarak destekliyor ve teşvikler veriyor. Bu özel sektör oyuncuları kriz boyunca sorunları çözmek ve çözümler üretmek için hükümetle birlikte çalışarak çok paydaşlı bir yanıt verilmesini sağladı.

Krizleri önleme

Hükümetlerin teknoloji şirketlerine bir destek ve kriz önleme aracı olarak bakmasının zamanı çoktan geldi. Dünya genelindeki liderler, bu belirsizlik döneminde şirketlerin geçerli katkılarda bulunduğunu kabul etmeli. Yatırım araştırmaları yapılırken küçük şirketler ve start-up’lar desteklenmeli. Ülkeler arasında daha fazla iş birliği yapılması ve önceliklerin yeniden belirlenmesi, gelecek senaryolarına daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olabilir.

Siber savaşların yükselişte olduğu ve pandeminin insan hayatını bu denli değiştirdiği bir dönemde hem sanal hem gerçek dünyada teknolojiye bir güvenlik aracı olarak hayati bir ihtiyaç var.