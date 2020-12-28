2020’yi uğurlarken 2021’den beklentimiz

Yılbaşına topu topu üç gün kaldı.

2020’yi sonunda başımızdan defediyoruz.

İnanın, koronadan dolayı nasıl geçtiğini de anlamış değilim bu yılın.

Neyse ki, belanın sonunda aşı bulundu da insanoğlu biraz olsun rahat nefes aldı.

Şimdi tüm ülke ve tüm dünya aşıya kenetlenmiş durumda.

Bakalım, sıra bize ne zaman gelecek, hayırlısı...

2021 nasıl geçecek, onu da hep birlikte göreceğiz.

Umarım, 2020’yi aratmaz...

Sahte içkiye dikkat canınızdan olmayın

Yeni yıl öncesi kent genelinde haberleri araştırdığımda, en çok karşıma çıkan konu sahte içki...

Uşak’tan Denizli’ye, Manisa’dan İzmir’e bölgemizdeki tüm illerde hemen hemen her gün sahte içki haberiyle karşı karşıya kalıyoruz.

Aman siz siz olun, ucuz diye bunlara yönelmeyin.

Koronadan 20 bine yakın canımızı yitirdik.

Şimdi de sahte içkiden canınızdan olmayın...

Kumarcının kumarcıya beş kuruşu geçmez!

Sahte içki kadar bir de kumar olayı var.

Her il ve ilçenin çeşitli mekânlarında kısıtlamaya rağmen her gün onlarca baskın düzenleniyor, para cezası kesiliyor ama akıllanmıyoruz.

Nasıl bir hastalıktır ki bu kumar, oynamadan duramıyoruz.

Bir lokma ekmeğe muhtaç olan, cebinde beş kuruşu bulunmayan, borçla kumar oynayan o kadar çok kişiye şahit oldum ki, anlamakta güçlük çekiyorum.

Bırakın şu illeti...

Cebinizdeki son parayı, ailenizin rızkını çöpe atmayın...

İşadamı İnci’yi saygıyla anıyorum

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı unvanını ‘Güç Kaynağı’ olarak değiştiren Ece Elbirlik Ürkmez’in açıklamaları dikkatimi çekti.

1985 yılında kurulan vakfın yönetimini üstlenen Ürkmez, çalışmalarını Milliyet Ege’ye anlattı.

Haberimizi zevkle okuyacağınızı düşünüyorum. Ürkmez, 35 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, gençlerin eğitimini ne kadar önemsediklerini gördüm.

Güç Kaynağı’na yeni görevinde başarılar diliyorum, yolu açık olsun.

Adına vakıf kurulan rahmetli Cevdet İnci’yi de saygıyla anıyorum...

Özer’in başarısı gerçekten çok büyük

Milas Ticaret Odası’nın dinamik başkanı Reşit Özer’i yakından tanırım.

Kafasına bir şeyi taktığı zaman mutlaka üstesinden gelir.

Uzun zamandır hayal ettiği, zeytinyağına Avrupa Birliği’nden coğrafi işareti sonunda almayı başardı.

Telefonla arayıp kendisini kutladım.

İnanın, konuşurken sesi titriyordu sevinçten.

Konuya nasıl başlayacağını bilemiyordu.

“Daha işim bitmedi. Görevde olduğum sürece üyelerimin hep yanında olacağım. Pandemi sürecinde elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğim. Zeytinyağımıza aldığımız bu ödül, tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

MİTSO, “imkânsız” gibi görülen bir süreci daha başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyordu.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kendisini kutladı.

Ben de, “Daha çok işin var. Milas’ı, Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile birlikte yapacağınız etkinliklerle tüm dünyaya tanıtmalısınız” diyorum.

Altınordu 97 yaşında

İzmir’in Cumhuriye-timizle yaşıt kulübü Altınordu, 97. yılını koronavirüs nedeniyle sade bir törenle kutladı.

1. Lig’de diğer İzmir takımı Altay ile birlikte şampiyonluğu kovalayan Şeytan’ın, son iki maçındaki kayıpları beni üzdü.

Ancak, önümüzdeki haftalarda bunu telefi edeceğinden eminim.

***

Tamamen yerli ve genç kadrodan oluşan takımın maçlarını izlerken zevk alıyorum.

Özellikle ikili mücadelelerdeki zeki ve kıvrak oyunlarıyla 16-17 yaşındaki çocuklar beni mest ediyor.

Evet, çocuklar dedim...

Çünkü bunların çoğu çocuk.

Başarıla-rında en büyük etken de hocaları Hüseyin Eroğlu ve Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan.

Futbolcu-larına çocuğu gibi bakan, yediklerini içtiklerini, uyku düzenlerini, ders çalışmalarını, hemen hemen her şeylerini yakından takip eden ikili, kırmızı lacivertlilerin sadece ülkemizde değil, dünyada da tanınmasına katkı sağladı.

Özkan Başkan’dan bir talebim var:

“Altınordu’yu artık Süper Lig’de görmek istiyorum. Elindeki cevherler, bunun üstesinden gelebilecek güce sahip.”