40 yılı aşkın süredir güzel haber yok!

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, son meclis toplantısında, yıllardır İzmir’in kanayan yarası olan İnciraltı konusunu ele aldı, sorunun artık çözülmesi gerektiğini söyledi.

Sadece Özgener değil, bu bölgedeki arazi sahiplerinin de artık bıktığını, sonuç beklediğini biliyorum.

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En son açtıkları pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek istedi sakinler.

Bunun üzerine arazi sahiplerinin yıllardır sözcülüğünü yapan Tayfun Karabulut, Ankara’ya davet edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile bir araya geldi.

Karabulut’u bu toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da yalnız bırakmamıştı.

İzmir’e mutlu döndü Karabulut ve şu açıklamayı yaptı:

“Gökdelen marina ile şehri mahvedecekler diyenler hüsrana uğrayacak. Bu bölge yeşilin can damarı, turizmin de merkezi olacak” dedi.

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Bölgenin bir an önce çözüme kavuşturulması için el ele veren ve çözüm odaklı çalışmalarına devam eden Kaya ve Karabulut’un ardından İZTO Başkanı Özgener’in de bu konuda ısrarlı olduğunu gördüm.

Özgener, İnciraltı’nın İzmir için şans olduğunu, nitelikli kongre merkezi, sağlık turizmi ve termal turizm potansiyeli ile birlikte Ege’nin incisi kentin önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

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Balçova için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı dikkatle izlediklerini ve sonuna kadar da desteklediklerini belirten Özgener, “Bu konuda yapılan çalışmalar artık tamamlanmalı. Hem sakinler hem de İzmir dertten kurtulmalı” dedi.

İnciraltı planının onaylanıp hayata geçmesiyle, Çeşme projesine de köprü olacağını belirtti İZTO Başkanı.

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Tayfun Karabulut, Atilla Kaya ve Mahmut Özgener’in İnciraltı için ısrarına yerden göğe kadar hak veriyorum.

40 yılı aşkın bir süredir olumlu adım atılmaması, herkesi bunalttı.

Özellikle arazi sahipleri muhatap bulamamaktan sıkıldı, birçoğu da Hakk’ın rahmetine kavuştu bu sürede.

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Konuya Ankara da el koyduğuna göre, kentin yerel yöneticileri destek vererek sorunu kökten çözmeli.

Şimdiden hayal etmeye başladım, bölgenin sağlık turizminde ivme kazandığını.

Uçakların ardı ardına turist getirdiğini, şifa bulduktan sonra da ülkelerine huzur içinde döndüklerini görür gibiyim.

Umarım, herkes elini taşın altına koyar, yılların sorunu kökten çözülür, rahat nefes alınır...