Aracı park etmek kafayı yediriyor!

Yıllardır büyük kentlerin en büyük sıkıntılarından biridir otopark.

Akşam işten eve dönünce arabanı nereye bırakacağını bilemezsin.

Dön dolaş, dön dolaş boş bir yer bulacağım derken kafayı yersin.

Çoğu zaman da yer tartışmasının ortasında kalır, sen park edeceksin, ben park edeceğim diye kavgaya tutuşursun...

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Park sıkıntısından yola çıkarak, tüm belediye başkanlarına çağrım olacak.

Malum, öyle veya böyle birçok yerleşim biriminde kentsel dönüşüm başladı!

Ancak, başkanların söylediği gibi ada bazında değil, yerinde yenilemeye şahit oluyoruz hep.

Ada bazı söylemi lafta kalıyor maalesef.

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Artık sözde dönüşüme, yani yerinde yenilemeye izin vermeyin.

Ada’nızı belirleyin, tüm konut sahiplerini birlikteliğe ikna edin, sonra dönüşümü gerçekleştirin.

Tabii, otopark sıkıntısını da unutmayın.

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Pandemiden dolayı ülkede toplu ulaşım kullanımı azaldı.

İşe araçla gitme oranı arttı, hızla yükseliyor.

Bu arada, otomobil satışları da patladı.

Düne kadar 8-10 bin lira arasında satılan eski modeller neredeyse tavan yaptı, 50-60 bin liraya alıcı bulmaya başladı.

Sıfır araç bulmak da mümkün değil!

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Paranı veriyorsun, bugün git yarın gel.

Yok efendim daha araçlar yola çıkmadı.

Yok efendim, TIR arıza yaptı.

Yarın gelecek, bugün gelecek, müşteri oyalanıyor.

Sebep, talebin fazla olması.

Çünkü yetiştiremiyorlar...

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Araç sayısının artmasından dolayı da artık her mahalleye otopark gerekiyor.

Dönüşümde mutlaka otopark yerinin belirlenmesi lazım.

İleride daha büyük sıkıntı yaşanmadan, 3-5 yıl sonrasını değil, en az 30 yıl ileriyi görerek önleminizi alın.

Yarın çok geç olmadan...

İki cesur işadamı

Salgın, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı da kasıp kavurdu.

Ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Vaka sayısı yine patladı.

Ama iş dünyası, ekonomiyi ayakta tutmak için yatırımını sürdürmeye devam etti.

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Bunlardan biri de İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Aslan.

Aynı zamanda Büfeciler Odası Başkanı Aslan ve ortağı Harun Bozgan, Karşıyaka’da öyle bir mekan açtı ki sormayın.

İğneden ipliğe her şeyi düşünmüşler Coeur de Lion’da.

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Aracımı nereye park edeceğim diye sıkıntı yok, çocukların oynayacağı yer sorun değil.

Etraf yeşil alanla çevrili.

Mini futbol sahası var.

Sen yemeğini ye, evladın başında bir görevli eşliğinde oynasın, çimde yuvarlansın.

Merak etme, gözün arkada kalmaz.

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İki katlı muhteşem bir et restoran kazandırmış Karşıyaka’ya Aslan ve Bozgan.

50 kişiye istihdam sağlıyorlar.

Bu rakamı dörtle çarp, 200 kişi ekmek yiyor demek ki.

Bu zamanda böyle bir işe girişmek her babayiğidin harcı değil.

Tam altı milyon lira para harcamış iki cesur insan...

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Sabah 07.00’den gece 01.00’lere kadar işinin başında bulunan Aslan, “Vatandaşıma kaliteli hizmet etmek tüm yorgunluğumu alıyor” diyor.

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Böyle zamanda milyonlar harcayarak bir mekan kazandırmak gerçekten kolay değil.

Cesaretli, ileriyi gören işadamlarımız olduğu sürece, ülkemizle hiçbir güç baş edemez...