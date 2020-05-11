AVM’ler ne yapacak birlikte göreceğiz

AVM’ler ne zaman açılacak derken, sonunda gün netleşti.

Ve, bugün açıldı ama hepsi değil.

Bu durumdan işverenler haliyle çok mutlu.

Ekonomik olarak batmış durumdalar.

Ancak, ya çalışanlar?

Bir de onlara sormak lazım.

Acaba işe gitmek istiyorlar mı?

Çünkü, müşteriyle yakın temasta bulunacak olan onlar.

***

AVM’ler açıldı, mağazalar da kepenkleri kaldırdı.

Bismillah diyerek içeriye girdi patron ve çalışanlar.

Acaba kaç kişi ziyarete gidecek, günlük masrafı çıkarabilecekler mi?

***

Acil ihtiyaç dışında alışveriş yapılacağını pek sanmıyorum.

Düşünün, bir ayakkabı alacaksınız.

Ayakkabı size, siz ayakkabıya bakacaksınız.

Giysem mi, giymesem mi diye düşüneceksiniz ister istemez.

Sizden önce o ürünü deneyen kişi koronalıysa, vay halinize.

Bulaştı gitti lanet size de.

Yine aynı şey giyim için de geçerli.

Kişi, üzerinde denemediği kıyafeti kolay kolay almaz.

Peki nasıl olacak?

Televizyonda duydum, sanal ortamda diye bir açıklama yapıldı.

Sanal mı, gerçek mi, birlikte göreceğiz.

Müşteri gelip gelmediğini, ciroların durumunu net şekilde öğreneceğiz.

Allah herkesin yardımcısı olsun...

Birinden giriyor diğerinden çıkıyor

Televizyonlarda, radyolarda, camilerde imamlarımız her gün bangır bangır bağırıyor.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın diye adeta yalvarıyor.

Ama dinleyen kim?

Bir kulaktan giriyor, hemen diğerinden çıkıyor.

***

Cadde ve sokaklara iğne atsan yere düşmez.

İşi olan da olmayan da dışarıda.

Mikrofon uzatıldığında yine bildik cümleler kuruluyor.

“Korona bana yaklaşamaz.”

“Onu ham ederim” gibi saçma sapan konuşmalar dilimizden düşmüyor.

***

Yahu, dünya genelinde ölüm sayısı 300 bine yaklaşmış.

Ülkemizde de 4 bin sınırına dayanmış.

Milyarlarca insan perişan olmuş.

Ekonomi dibe vurmuş.

Sen hala bu kadar nasıl vurdumduymaz oluyorsun anlamış değilim.

Her taraf tıklım tıklım; yan yana sıralanmışız alışveriş yapıyoruz.

Korku, aklımızın ucuna bile gelmiyor.

***

Pes doğrusu, pes.

Söyleyecek kelime bulamıyorum.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın dediği gibi;

Nasıl istersen öyle hareket et.

Yeter ki, “Bana yaklaşma.”

Kadınlar, dünyanın en mutlu insanları

Vee, beklenen gün geldi çattı.

Kuaförler hizmete başladı, esnaf bayram etti!

Hem de çifte bayram.

Malum önümüz Ramazan Bayramı olunca, işleri daha da artacak.

Belki de günlerce uyukusuz kalacaklar.

Kapalı oldukları günün acısını çıkaracaklar.

***

Ancak mesainin sabah 09.00, akşam 21.00 arası olduğunu unutmayın.

Dezenfekte ve hijyen kurallarına uyun.

Yoksa denetimlerde okkalı cezayı yersiniz.

***

Hadi biz erkeklerin saçı, sakalı uzadı idare ettik de, kadınlarımız perişan oldu bu sürede.

Adeta sapır sapır döküldü!

Sarışınlar bir anda esmere döndü.

Esmerlerin beyazları ortaya çıktı.

Manikür, pedikür, cilt bakımı geldi çattı yaptıramadılar.

Çok üzüldüler, hemen hemen hepsi mutsuz oldu.

Birçoğunun psikolojisi bozuldu, bunalıma girdi.

Neyse, kötü günler geride kaldı.

Şimdi, eskiye dönme ve güzelleşme zamanı...

***

Haa bu arada, kadınların randevu yarışı da başladı.

Erken kalkan yol alır.

Açılışı önceden kestirenler sırayı kaptı bile.

Allah geride kalanların yardımcısı olsun.

Kimbilir ne zaman koltuğa oturacaklar.

***

Olan eş, nişanlı ve sevgililere oldu.

Pek çoğunun parasını yine erkekler ödeyecek.

Bu işten yine biz zararlı çıktık desenize...

Başkan Aksoy işini bilir!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, ilçesine tarım lisesi müjdesini bir süre önce ikinci manşetten duyurmuştuk.

Ancak eğitim kurumu olarak kullanılacak alanın Menemenspor’un kamp merkezi olduğunu öğrendim.

Başta antrenör ve futbolcular, yaşanan bu olumsuzluğa haklı olarak tepki gösterdi.

***

Tanıdığım Başkan Aksoy, kulübüne ihanet edecek biri değil.

O da sarı-lacivertli renklere aşık başkan.

Mutlaka kafasında bir çözüm bulmuştur.

Kısa sürede futbolcuların kamp yapacağı yeni yeri göstereceğinden eminim...

Futbolda 70’li yıllara güzel yolculuk yaptık!

Koronavirüs, sporumuzu da yerle bir etti.

Biz de Milliyet Ege olarak bu zor günlerde nostalji fikri geliştirdik.

1970’li yılların efsane futbolcularını film şeridi gibi gözlerinizin önüne serdik.

Geçmişe götürdük, unutulmaz hatıralarınızı canlandırdık.

***

Ligler start alana kadar bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

Belki de ara ara devam edeceğiz, durmayacağız.

***

Unuttuğumuz duayenlerimiz olabilir, şimdiden özür diliyoruz.

Bizleri arayın, sizlerin de geçmişteki anılarınızı zevkle yayınlayalım.

***

Bu dizide emeği geçen, Milliyet’in spordaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren,

Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş ve yazarımız Fatih Tanfer’e ne kadar teşekkür etsek az.

***

Bu arada, yazı dizimiz okuyucularımız ve kulüp yöneticilerimizden büyük ilgi gördü.

Bunu da söylemeden geçemeyeceğim...