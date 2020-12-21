Başkan Büyükkarcı işini yaptı şimdi sıra taraftarlara geldi!

Geçtiğimiz çarşamba günü Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bitci Teknoloji Genel Müdürü Onur Altan Tan ve Hürriyet Gazetesi Temsilcisi Deniz Sipahi ile online toplantı yaptık.

Büyükkarcı, dünyanın önde gelen büyük kulüplerinin blockchin işbirliğine gittiğini, taraftar token projesiyle destek sağladığını söyledi.

Etkinlikte Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Roma ve Juventus’un, geliştirdikleri taraftar token’ları aracılığıyla hem gelir elde ettiğini hem de kullanıcılara üst düzey bir taraftarlık deneyimi sunduğunu öğrendik.

Şimdi bu projeye, ülkemizde ilk kez Karşıyaka Kulübü de dahil oldu.

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Firma ile sözleşme imzaladıklarını, söz konusu token’ların satışı sonucu külübe gelir aktarılacağını kaydeden Büyükkarcı, “Karşıyaka olarak ülke sporuna öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kulüp bünyesinde başlattığımız dijital dönüşüm programının en önemli parçası, token projemizdir. Şimdiye kadar çok sayıda ilki, ülke sporuna kazandırdık. Bu projeyle de yine bir ilki hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzün spordaki öncü rolünü pekiştirmekten de kıvanç duyuyoruz” dedi.

Yurtdışında Almanya ve Amerika’da özel masalar kurduklarını, taraftarların böylesine önemli bir projeye destek vereceğine gönülden inandığını söyleyen Büyükkarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu birliktelik sadece bizim için değil, ülkemiz spor kulüpleri için de önemli. Yani, finansal bir devrim. Proje şimdilik çok yeni ancak, ileride tüm kulüpleri bambaşka bir seviyeye taşıyacak.”

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Gerçekten Karşıyaka Spor Kulübü’nü ve özellikle de Başkan Büyükkarcı’yı çabasından dolayı kutluyorum...

Ülkemiz sporunda çığır açtı.

Haydi Karşıyakalı cefakâr taraftarlar, 10 milyon token satışa çıktı.

Bir an evvel alın, takımınıza ne kadar destek verdiğinizi herkes görsün.

Önümüzdeki süreçte projenin ne kadar fayda sağladığını hep birlikte analiz edeceğiz.

Sadece GDZ Elektrik’in çabası yetmez, diğerleri de el atmalı!

GDZ Elektrik, beş yıldır sürdürdüğü Enerji Avcıları projesiyle sorumlu tüketim ve üretim kategorisinde birinci oldu.

Kurumun, 2016’dan bu yana iki il ve 47 ilçede sürdürülen projeleriyle, 200’den fazla okul ziyaret edilmiş.

4-8 yaş arasında tam 20 bin öğrenciye ulaşılmış.

45 dakikalık etkinliklerle, ileride enerji ve diğer kaynakların tükenebileceği, dikkatli kullanılması gerektiği anlatılmış.

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Gerçekten güzel bir etkinliğe imza atmış GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketi, kendilerini kutluyorum.

Enerjinin günümüzde ne kadar önemli olduğunu, şimdiden küçüklere aşılıyorlar, güzel bir iş yapıyorlar.

Bu arada enerji şirketi, 2017 yılında da ‘İklim Eylem’ projesi dalında ödüle layık görülmüştü.

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Tabii, sadece enerji değil, günümüzde su da çok önemli.

Umarım, diğer büyük kurumlarımız da su konusunda küçükleri bilgilendirme toplantısı yapar.

Çünkü, hepinizin bildiği gibi son günlerde su, çok işlenen bir konu oldu.

Yağışın az olması, barajlardaki doluluk oranının azalması, herkesi kara kara düşündürüyor.

Durum böyle giderse, önümüzdeki yüzyılda su savaşları kaçınılmaz olacak.

Bakamayacaksan eğer, evden içeriye kesinlikle sokmayacaksın. Bu kadar!

Hemen her gün, kadın cinayetleri gibi, can dostların canavarca katledilmesine de tanıklık eder hale geldik.

Son günlerde ülkemizin farklı kentlerinde kedi ve köpeklerin işkence sonucu can verdiği duyumu, beni derinden yaralıyor. Daha doğrusu perişan ediyor, gözlerim doluyor.

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Özellikle yazlıkçıların sezon boyunca çocuklarının eğlencesi için evlerine aldığı, kışlıklarına dönüşte de sokağa bıraktığı can dostar içimi parçalıyor.

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Sonra ne mi oluyor?

Gazete ve televizyonlardan çok sayıda hayvanın psikopatlar tarafından işkence edilerek öldürüldüğü haberini alıyorsunuz.

Bu haberleri duyduğunuz zaman üzülüyor musunuz acaba?

Sürekli evinde barındırmayacaksan almayacaksın kardeşim, almayacaksın!

Neden kandırıyorsun canları...

Çocuğunun tatil boyunca gönlünü alırken, oynarken iyi.

Sonra at kapı dışarı.

Yazıklar olsun bin defa...