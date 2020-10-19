Böyle milletvekili her kentin başına

İzmir’de bir milletvekili var ki sormayın...

Sabahın erken saatinde başlıyor, akşamın geç saatine kadar dur durak bilmeden dolaşıyor, halkla iç içe oluyor.

Bir kentte veya ilçede kongre var, hooop hemen orada...

Bir belediyenin sorunu mu var, çözülmesi gereken işleri mi var, anında başkanın yanında.

Bir vatandaşın sıkıntısı mı var, derdine çare için elinden ne geliyorsa yapıyor.

Gençlerin bir problemi mi var; dinliyor, yol gösteriyor.

Bir ilçenin yıllardır atıl duran stat sorunu mu var, atıyor kendini ateşten çemberin içine...

Bu arada sporu da çok seviyor.

Zaman bulursa dağ, bayır, ova demiyor geziyor, oksijen depoluyor.

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Evet, bu milletvekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Dağ’la 2014 yılında Sabah Gazetesi’nde tanıştım.

Hukukçu kimliğiyle de öne çıkan genç vekil, son yıllardaki performansıyla partili partisiz herkesin dikkatini çekiyor.

Tabiri caizse çok koşturuyor!

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Sabahları bilgisayarımı açtığımda haber sitelerini, ajansları inceliyor, bölgemizle ilgili olanları sırama alıyorum.

İnanın, Dağ’la ilgili her gün mutlaka bir haber gözüme çarpıyor.

Partisi ve 81 il için neredeyse 24 saatini harcıyor, bravo...

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Son olarak Karşıyaka’nın yıllardır beklediği stat sorununun çözümü için devreye girdi.

Belediye ve kulüp başkanıyla birlikte Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan toplantıda, paydaşların hepsinin hemfikir olduğu, stadın en kısa sürede yapılması konusunda uzlaştığını öğrendik.

Tabii ki, Karşıyaka adına sevindik.

Çünkü, Göztepe stadına kavuştu, maçlarını seyircisi önünde oynuyor.

Alsancak Stadı’nın da eli kulağında, kısa sürede İzmir takımlarına kazandırılacak.

Karşıyaka’nın da tamamlanmasıyla İzmir’de stat sorununa nokta konulmuş olacak. Sadece 1971 yılında Akdeniz Oyunları için yapılan Atatürk Stadı kalıyor, mutlaka sıra ona da gelecek.

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Hamza Dağ, Karşıyaka stadıyla ilgili görüşmesinin ardından boş durmadı.

Bu kez Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşturdu.

İki başkan, yaptıkları çalışmaları anlattı Cumhurbaşkanı’na.

Erdoğan da, “AK Parti belediyeciliğinin farkını İzmir’de gösterin. Çok çalışın. İyi gidiyorsunuz” dedi.

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Dağ gibi, daha çok sayıda CHP’li, AK Partili ve MHP’li vekilimiz var, onların da canla başla çalıştıklarını biliyorum.

İzmir için el ele verildiğinde nelerin başarılacağının en büyük göstergesi, Dağ’ın girişimleri.

Ne mutlu İzmir’e ki, böyle bir vekilimiz var...

Eğitimci Başkan Sandal şimdi daha rahat uyuyor!

Bayraklı’nın eğitimci Belediye Başkanı Serdar Sandal, salgın nedeniyle okullarına gidemedikleri için derslerinden uzak kalan, evlerinde tablet, laptop veya bilgisayar olmayan çocukların çektiği sıkıntıyı hep dert edindi.

Düşündü taşındı, kurmaylarıyla toplantılar yaptı ve sonunda bir karara vardı.

Öyle bir projeyi hayata geçirmeliydi ki, sadece ilçesindeki çocuklar değil, tüm ülke evlatları bundan faydalanmalıydı.

Sonunda belediye bünyesinde tvbek Bayraklı Eğitim Kanalı’nı hayatı geçirdi.

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Tabii, iş bununla bitmiyordu.

Bu işe gönül vermiş kişiler de gerekiyordu.

Bunu da başardı.

Branşlarında deneyimli, 30’a yakın genç öğretmen buldu.

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Oturdular, günlerce kafa yordular.

Ve bir yol haritası belirlediler. Tamam tvbek hazırdı, ancak bunu çocuklara nasıl ulaştıracaklardı, bir televizyon kanalı gerekliydi.

Bu sorunu da TV35 yöneticileriyle görüştü, çözüme kavuşturdu.

Şimdi teknolojiye erişemeyen tüm ülke çocukları, her gün 2.5 saat canlı ders görmeye başladı.

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Eğitimci Başkan Serdar Sandal, amacına ulaşmıştı.

Gerçek mesleğini ön planda tutup eğitime faydalı olmanın haklı gururunu yaşıyordu. Hele hele basın toplantısında konuşmasına başlamadan önce, öğretmenleri sahneye, yanına davet etmesi, alkışlanacak bir hareketti.

Şimdi, başını yastığa koyduğu zaman daha rahat uyuduğunu tahmin edebiliyorum.

Kendisinden, önümüzdeki süreçte hem çocuklara hem de büyüklere dokunacak güzel projeler bekliyoruz.