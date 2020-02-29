Deniz değil bu kez karayolundan akın

Ege sahillerinde hareketlilik bekleniyordu, ancak eski görüntüler yaşanmadı.



Dikili ve Ayvalık’ta Milliyet Ege Yazı İşleri Müdürü Tuna Sakallı, geçmişte yüzlerce kişiye mezar olan Ege Denizi’nin, bu kez sakin göründüğünü, botlarla Midilli Adası’na herhangi bir geçiş olayının yaşanmadığını belirtti. Ürkmez, Gümüldür, Kuşadası, Bodrum ve Didim gibi yerleşim bölgelerinde de, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Tuna Sakallı, Dikili Kabakum’dan deniz yoluyla Midilli Adası’na geçmek isteyen 160 göçmenin, kötü hava koşulları yüzünden gidişlerini karayoluna yönlendirdiğini söyledi.

Kabakum’dan Dikili’ye yürüyen göçmenlerin, buldukları araçlar ile İzmir’e geldiğini, burada ağırlıklı olarak toplanma bölgesi olan Basmane’de buluştuklarını kaydeden Sakallı, “Göçmenlerden bir kısmı, toplu halde kiraladıkları araçlarla Edirne’nin yolunu tuttu. Bazıları da otostoplarla Çanakkale üzerinden Edirne’ye hareket etti. Buradan da Yunanistan veya Bulgaristan’a geçeceklerini söyledi” dedi.









Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise, geçmişte kaçak yollarla ilçelerinden Midilli Adası’na geçiş yapıldığını, ancak sınırların açılmasının ardından özellikle Kabakum ve Bademli’den bir geçişin olmadığını kaydetti, “Yaşanan sürecin takipçisiyiz. Tek temennimiz daha önceki üzücü olayların yeniden gündeme gelmemiş olması. Geçmişte bu acı dramları çok kez görmüş, yaşamış ve üzülmüştük. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum” dedi.

Tuna Sakallı’nın Dikili ve Ayvalık’taki izlenimleri böyledi.



Ben de birçok kişiye mezar olan geçiş köprüsünün ağırlıklı olduğu Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür ve Özdere’de incelemelerde bulundum.



Sahil boyunca herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığını gördüm.



Geçmişte, Doğanbey Sakızağacı Mevkisi’ndeki atıl durumdaki Amarente Otel’de toplanan göçmenleri, bu kez göremedim.

Çevre sakinleriyle yaptığım görüşmede, “Eskiden bu otel dolup taşıyordu. Her gece botlarla Midilli’ye kaçıyorlardı. Ama son üç-beş aydır kimseyi görmedik” dedi.



Dün yaptığım incelemeler böyleydi.



Deniz yoluyla geçiş olmadığı için olası faciaların yaşanmaması yüreğimize su serpti.



Önümüzdeki günlerde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı, hep birlikte göreceğiz...