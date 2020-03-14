Ne koronaymış be...



Resmen dünyayı yerinden sarstı.



Yer yerinden oynadı.



Kendimi bildim bileli milyarlarca insanı olumsuz etkileyecek vaka hiç yaşamadım.



Çin başta olmak üzere, tüm ülkeler teyakkuz halinde.



Kimse kimseyi kabul etmek istemiyor memleketine.



Herkes canının derdine düşmüş.



Turizm geliriymiş, yok şu etkinlikmiş, yok bu törenmiş, yok bu toplantıymış, şuymuş buymuş kimsenin umurunda değil.



Ülkemizde de vakanın görülmesinin ardından hükümet hummalı bir çalışma başlattı.



Öncelikle tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi kanıksadığımız alışkanlıklardan vazgeçmemiz istendi.



İlk uygulamayı da Cumhurbaşkanımız yaptı.



Tokalaşma yerine, elini göğsüne götürme örneğini sergiledi.



Ardından tüm yerel yöneticiler, temizlik çalışmalarına hız verdi.



Parklar, bahçeler, banklar, aklınıza ne gelirse ilaçlı suyla dezenfekte edildi.



Törenler, etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi.



Futbol karşılaşmaları seyircisiz oynanmaya başlandı.



Okullar tatil edildi.



Toplumda şu önyargıyı yok etmenin zamanı geldi de geçiyor bile.



“Yok bana bir şey olmaz. Korona da neymiş” gibi söylemlerin yanlışlığına karşı vatandaşı uyarmalıyız.



Özellikle 60 yaş üstündekiler, çok dikkat etmeli.



Öncelikle temizliği elden bırakmayalım.



Hepimiz hijyene dikkat edelim.



Eşimizle ve çocuklarımızla bile, belli bir süre yakınlaşmayalım.



Yediklerimize, içtiklerimize özen gösterelim.



Kalabalık yerlerden uzak duralım.



Bol bol sıvı tüketelim..



Toplu taşıma araçlarında temastan kaçınalım.





Lanet koronanın artmasından sonra, kent genelinde trafik de sıkışmaya başladı.



Hem de ne sıkışma.



Bir yerden bir yere gitmek saatleri alıyor artık.



Çünkü, herkes kendi aracını tercih ediyor.



Durum böyle olunca da yolda geçen süre artıyor.



Ama olsun.



Geç olsun, güç olmasın.





Bu günlerde biraz sabırlı olmalıyız.



Vaka, nasıl olsa bir gün bitecek ama önlemi elden bırakmayalım.



Uygulamaları sürekli hale getirelim.



Yazımın başında da belirttiğim gibi herkes canının derdinde.



Gerisi teferruat...

Ali Vefa selamı!



Geçen hafta virüse önlem olarak Mucize Doktor dizisindeki ‘Ali Vefa’ gibi selamlaşmamız gerektiğine değinmiştim. Şimdi görüyorum ki pek çoğumuz bu şekilde hareket ediyoruz. Büyük küçük demeden virüsten korunmak için en doğru yollardan birini uygulamaya devam edelim.