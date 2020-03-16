Enver Yücel’e kocaman alkış

Spor dostluktur.

Spor kardeşliktir deriz hep.

Ama çoğu zaman da vurdulu, kırdılı, küfürlü hareket ve davranışlardan kesinlikle vazgeçmeyiz.

Hatta karakolluk oluruz.

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Bahçeşehir Spor Kulübü Onursal Başkanı Enver Yücel, geçtiğimiz haftalarda öyle bir davranış sergiledi ki; sporseverleri, spor yazarlarını, kısacası herkesi şaşırttı.

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir maçında yeşil kırmızılı formayı giydi, karşılaşmayı Karşıyaka Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte izledi.

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Yücel’in bu davranışı, salonu dolduran taraftarlardan alkış aldı.

Şimdiye kadar birçok basket ve futbol maçı izledim. Ama ilk kez böylesine güzel bir görüntüyle karşılaştım. Ne yalan söyleyeyim, gördüğüme inanamadım.

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Ama Yücel, bu davranışıyla taraflı tarafsız herkesin kalbine girdi. Tüm kulüp başkanlarına sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu gösterdi. Kendisini ayakta alkışlıyorum, ülkemize örnek bir davranış sergilediği için...

El ele Süper Lig’e doğru

TFF 1. Lig’de Ege takımlarından Akhisarspor ve Altay, emin adımlarla Süper Lig’e koşuyor.

Özellikle Akhisarspor, Yılmaz Vural ile büyük başarı sağladı. Kurt hocanın takımı, şampiyonluğun büyük adayları Hatay ve Adana Demirspor’u deplasmanda yendi büyük sükse yaptı.

Dün de sahasında Erzurum Belediyespor’la karşılaşan Akigo, taraftarını ve teknik heyeti mutlu etti.

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Gelelim İzmir’in yıllarca Süper Lig gediklisi Altay’a. Akhisar gibi başarılı sonuçlar aldı son haftalarda. Hatay’ı sahasında yendi, deplasmanda Karagümrük’ten puan aldı. Play-Off inadını sürdüren Büyük Altay, artık şampiyonluğa inanmış durumda.

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Gönlümden iki Ege takımının da el ele Süper Lig’e çıkması. Tabii, Ekol Göz Menemenspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altınordu’nun da ligi en iyi yerde bitirmesini temenni ediyorum.

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Süper Lig’in iki temsilcisinden Göztepe’de işler iyi gitmiyor. Denizlispor üç maçta aldığı 7 puanla korkuyu attı. İki takımımızın da ligi iyi bir dereceyle bitirmesini arzuluyorum.