Hayali, tam 15 yıl sonra gerçekleşti

Hüseyin Bozkurt, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de Hilal bölgesinde hizmete açılan Medicana International İzmir Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı.

Ülke genelinde birçok kente sağlık tesisi kazandıran Bozkurt’la, geçtiğimiz günlerde bir araya geldik.

Yaptığı çalışmaları anlattı, sağlık politikasına ne kadar önem verdiğini söyledi.

Sağlık sektöründe fark yaratan anlayışla 1992 yılında hizmete başladıklarını; İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas, Bursa ve İzmir olmak üzere, 7 kentte 12 hastane ve 1 tıp merkeziyle vatandaşa yardımcı olduklarını belirtti.

Yatırıma devam ettiklerini, İstanbul’da açmayı planladıkları iki yeni hastaneyle daha geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini kaydetti Bozkurt.

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İzmir’de bir hastane kurma girişiminin geçmişe dayandığını, yaklaşık 15 yıl önce Balçova bölgesinde yer aradıklarını ancak bulamadıklarını, çok üzüldüğünü belirtti Bozkurt, “Yıllar sonra Hilal bölgesinde şu anda faaliyete geçen hastanemizin yerini tespit ettik. Bu bölgenin ileride değişeceğini öğrendik ve sağlık birimini kurmaya karar verdik. İzmir’in tam merkezinde Medicana’yı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yerde İzmir hayalim, 15 yıl sonra gerçekleşmiş oldu. Kısmet bugüneymiş” dedi.

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Bozkurt’un yerel yönetimlerden bir talebi var, onu da paylaşayım.

Hastanenin bulunduğu bölgedeki kentsel dönüşümün acil olarak hayata geçmesini, vatandaşların sağlıklı konutlarda oturmasını, sağlık ile yaşamın entegre olduğunu kaydetti, “Elinizi ne kadar çabuk tutarsanız, iyi olur” dedi.

Ben de Bozkurt’un önerisine katılıyorum.

Yakın zamanda ziyaretime gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de en geç bir yıl sonra kazma vurulacağını söylemişti.

Diyorum ki, hemen ardından Hilal bölgesinde de kentsel dönüşümü başlatsanız?

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Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Bozkurt, eğitime büyük önem verdiğini, özellikle spor branşlarında yetişen gençlerin eğitimli olmasının büyük fayda sağlayacağını, Medicana Eğitim Grubu’nun aynı zamanda 2019-2020 akademik eğitim yılında, Fenerbahçe Üniversitesi’ni eğitime ve öğretime açtığını, yükseköğrenim alanında da yatırım yaptığını ifade etti, “Gençlerden oluşan bir takımın antrenmanını izledim. Çocukların birbirine hitapları küfürlüydü. Yadırgadım. Bu çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Sadece maç sırasında değil, normal yaşantıda da birbirlerine karşı saygılı olmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

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Medicana Hastanesi’nin İzmir’de açılmasıyla, İstanbullu yatırımcıların bölgemize ilgisinin ne kadar arttığını bir kez daha gördük.

Bundan sonra da yenilerinin gelmesini, İzmirimizin yıldızının daha da parlamasını bekliyoruz.