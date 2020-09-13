İlk kazma 1 yıl içinde

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Milliyet Ege’ye konuk oldu, Gültepe planlarının son durumuna ilişkin bilgi verdi “Halkımıza nefes aldıracak bir çalışma sergileyeceğiz” dedi

Belediye Başkanı Abdül Batur’la sık sık bir araya geldik, gelmeye de devam edeceğiz.

Bornova’daki binamızı ziyaret eder, kentin sorunlarını tartışırdık.

Alsancak’taki Demirören Medya Center’a taşınmanın ardından da, “Hayırlı olsun” için geldi.

Konuşmamıza Gültepe planlarıyla başladık.

Batur da, “Planları çıkardık. Bu bölge bizim için önemli. Vatandaş yıllarca bekledi, 300 hektar alan ne olacak diye. Gültepe 14 mahalleyi kapsıyor, plan Büyükşehir ve bizim meclisten oybirliği ile geçti. Askı süreci bugün yarın bitecek. Biz burada sadece bina dikmek için değil, sosyal yaşantısıyla, yeşil ve donatı alanıyla bölgeye yakışan, oturanları rahatlatacak bir çalışma uygulayacağız” dedi.

Pandemi her şeyi etkiledi

Batur’a Gültepe’de ilk kazmanın ne zaman vurulacağını sorduğumda, bir yılı bulacağını kaydetti, “Daha bunun sözleşmesi ve parselasyon planı var. Ayrıca inşaat sektöründe kriz var. Pandemi her şeyi etkiliyor. Ne olacak ne bitecek kimse bilmiyor” diye yanıtladı.

Konak Belediye Başkanı’na, Gültepe planlarının dışında Yeşildere ve Ballıkuyu’yu sordum, şu yanıtı aldım:

Öncelik anayasayı yapmak

“İki bölgede çalışmalar Aziz Kocaoğlu döneminde başladı. Bir de Ege Mahallesi var. Yeşildere Beştepeler bölgesi plan çalışmasını bitirdik. Ekim ayında meclise getireceğiz. Bu bölge de 200 hektar. Cici Park’a kadar olan bir alan. Burayı da kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Gerçekten kente değer katacak bir alan. Biz kendimize ait alanları, Büyükşehir de kendisine ait alanları takip edecek. Sözleşme noktasındayız.”

Konak Belediye Başkanı Batur, Gürçeşme Mahallesi’nin de Gültepe’ye dahil olduğunu belirtti, “Öncelikle bu bölgenin anayasasını yapmak lazım. Şimdi onu yapıyoruz” dedi.

Çankaya’da yapılacak yüksek binayla ilgili de konuşan Batur, “Buranın yüksekliğine Estetik Kurul ne karar verirse o yapılır.

Ben kurula müdahale etmek istemiyorum. Yani, bölgede en yüksek yapı Hilton. Hilton’u geçmeyecek” diye konuştu.

Çocuklara bilim merkezi

Pandemi sürecinde bazı projeleri askıya aldıklarını kaydeden Batur, ancak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti, şunları söyledi: “Şu anda devam eden 5-6 şantiyemiz ve 6-7 restorasyon projemiz var. Mesala 1. Kadriye’de Sosyal Tesis Projesi. İçinde otoparkı, pazaryeri, semt merkezi, kreşi, spor salonu... Mesela temel seviyesinden çıktık. Şimdi Çınarlı’da çocuklara yönelik bir Bilim Merkezi düşünüyoruz. Hemen yeni yapılan adliye binasının yanındaki parkta. İçinde planetaryum olacak. Kahramanlar pazaryeri ile Hilal’deki Eğitim Merkezi bitmek üzere, yılbaşında tamamlanır.”

Madde bağımlısı gençlere tedavi

Hilal Mahallesi’ndeki Engelli Merkezi’nin bittiğini, her şeyinin hazır olduğunu söyleyen Batur, “Ayrıca yine bu bölgede Almanlar’dan kalma eski bir binada restorasyon projemiz var. Buraya Roman Gençlik Merkezi yapacağız. Kemer İstasyonu’nu TCDD’den aldık. Madde bağımlılığıyla mücadele merkezi olacak. Hangar binası var ayrıca, orayı da mimarlık müzesi yapıyoruz. Alanyalı Konağı bitti, çok güzel fonksiyonlar kazandırdık yakında duyuracağız. İkizevler bitti. Aydın Erten Parkı’nı restore ediyoruz. 6-7 şantiyede birden harıl harıl çalışılıyor” diye konuştu.

‘Meles’in üstünün kapatılmasını DSİ sakıncalı görüyor’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a, Meles Deresi ve Manda Çayı ile ilgili Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’ın üstünün kapatılması önerisini sordum, şu yanıtı aldım: “Meles aslında büyük nehir gibi, kapatılması DSİ tarafından sakıncalı görülüyor ve izin verilmiyor. Su zaten hep yolunu buluyor. Büyükşehir de yeni Alsancak olarak anılan bölgenin çehresini değiştirmek için Yeşildere’yi merkezine alan büyük bir proje yapacak, bununla ilgili yarışma da düzenlendi. Hem dere ıslahı olacak hem etrafı rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Deniz suyu taşınıp Eskişehir gibi gondolların gezildiği bir kanala dönüşebilir.”

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökce, başkanlar Tunç soyer ve Abdül Batur Alanyalı Konağı’nda incelemelerde bulundu.