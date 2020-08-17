İTOB OSB, iki yılda nereden nereye geldi

Normalleşme sürecine geçmenin ardından, kurumları ziyarete başladık.

Her ne kadar korkuyu içimizde hissetsek de görev aşkı ağır basıyor, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Bu kez yolumuz İzmir’e 32, Menderes’e 12 kilometre uzaklıktaki İTOB Organize Sanayi Bölgesi oldu.

2002 yılında İzmir Ticaret Odası ve 14 meslek komitesinin talebi üzerine kooperatif olarak kurulan İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2019 yılındaki genel kurul sonrası Yönetim Kurulu Başkanı olan Onur Acar’ın misafiri olduk.

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Geçmişte kendi kabuğu içinde bir yönetim sergileyen, Tekeli Mahallesi’ndeki İTOB, bugün çok farklı bir konuma gelmişti.

250 hektar alanda 1000 ile 30.000 metrekare arasında değişen, 354 adet sanayi parseli bulunan bölgenin her geçen gün büyüdüğünü gördük.

İki yıl önce yüzde 60 doluluk oranına sahip olan OSB’nin, bugün yüzde 97’lere ulaştığını öğrendik.

Son zamanlarda talebin çok fazla olduğunu belirten Onur Acar, marka bir OSB yaratmak istediklerini belirtti, şöyle devam etti:

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“Yönetim olarak amacımız, ülkemize örnek olacak aidatsız OSB yaratmak. Birçok düşüncemiz vardı, sırasıyla hayata geçiriyoruz. Camimizi ibadete açtık. Sosyal tesisimiz hazır. İçindeki kafeteryası, halı sahası, basketbol ve voleybol sahası, dinlenme alanı harika. Tahtalı Baraj Havzası tam karşımızda. Manzaramız güzel. Çalışanlarımız evine gitmeden, burada stresini atıyor. Bizler de bu durumdan çok memnunuz.”

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Yönetim Kurulu Başkanı Acar’ı dikkatle dinledim.

Görev aşkıyla yanıp tutuşan bir sanayici vardı karşımda.

Anlattıklarının dışında başka ne gibi yenilikler düşündüğünü sordum.

Başladı tek tek sıralamaya:

“Öncelikle OSB’mize bir itfaiye merkezi gerekli. Konuyu Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e açtım. Makul karşıladı. Bir itfaiye merkezi yapıp belediyeye teslim etmek istiyoruz. En az 15 personelden oluşacak ekip, 7/24 çalışacak. İstihdamı da yine çevremizdeki yerleşim bölgesinden karşılayacağız. İşletmesini Büyükşehir’e vereceğiz. Bizim bu önerimizin ardından Pancar, Aliağa ve Kemalpaşa OSB’ler de itfaiye girişiminde bulundu. Öncüsü olduğumuz için mutluyuz.

Ayrıca, Mesleki Eğitim Merkezi projemiz var. Burada Develi, Tekeli ve Pancar’daki çocuklarımız okusun diye. Fabrikalarda staj yapsınlar. Ardından da çalışma hayatına atılsınlar. Yani, bölgemizde istihdama katkı sağlayacağız, herkes iş sahibi olacak.

Bu projeye de itfaiyenin hayata geçmesinin ardından hemen başlamak istiyoruz.

Tabii, bölgemize ulaşım önemli. OSB’mize, İzmir-Aydın Otoyolu’ndan bir gişe çıkışı kazandırmak istiyoruz. Aramızda sadece 5 kilometrelik bir mesafe var. Gerekli girişimlerde bulunduk. Konuyu, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na anlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da dosya verdik. Gerekirse, maddi kısmını biz karşılayalım dedik. Otoyol bağlanırsa buradaki fabrikalara büyük kolaylık sağlayacak. Zamandan tasarruf edeceğiz.”

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Geçmişte OSB’ye ulaşımda sıkıntı yaşandığını, şimdi ise belediye otobüslerinin çalıştığını, kendi arıtmaları olduğunu söyleyen Acar, bir hedefinden daha bahsetti, “Bizim lojistik merkezimiz var. Metro istasyonunun olduğu bölgeye durak yapalım. Bir hat çekelim, karayoluyla zaman kaybetmeden mallarımız raylı sistemle limana gitsin. Bizim bir beklentimiz yok. Amacımız, herkes kazançlı çıksın. İki yıl önce arsaların metrekaresi 320 liraydı, şimdi 625 liraya yükseldi. Demek ki talep var, fiyat artıyor. Şu an 1000 metrekare için 300 lira aidat alıyoruz. Ancak, bir süre sonra Türkiye’de aidat alınmayan tek OSB olacağız” dedi.

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Bir süre önceye kadar kimsenin İTOB OSB’yi tanımadığını, kurum olarak dergi çıkarmaya başladıklarını ve artık tüm devlet yöneticilerinin kendilerini tanıdığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, “Eksi 15 milyon lirayla aldığımız kurumu, bugün 25 milyon lira kâr yapan bir OSB haline getirdik. Biz sanayiciyiz, üretmek zorundayız. Ürettiğimiz sürece de ayakta kalırız. Mesleki eğitim merkezi, itfaiyenin hizmete girmesi ve otoyolun bağlanmasıyla İTOB tamamen dolacak, marka bir OSB olacak” diye konuştu.

Onur Acar’a veda ettikten sonra, kendi kendime konuşmaya başladım.

Her yönetici Acar gibi olsa, tüm dünya bizi parmakla gösterir, parmakla...