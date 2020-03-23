Kentsel dönüşümde çok büyük hatalar yapıldı

Korona belası ülkemize yayılmadan bir gün önce, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı ziyaret ettim.

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan genç başkanın, projelerini hayata geçirmek için büyük çaba gösterdiğini gördüm.

7’den 77’ye halkının refahı için çalıştığını, ekibiyle iyi bir uyum sağladığını söyledi.

Bu dönem için en önemli projesinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Avcı, “Bu konuda büyük hatalar yapıldı. Dönüşüm konusu yanlış anlaşıldı. İki katlı binayı yıkıyorsun, yerine beş katlı dikiyorsun. Bu olmaz. Dönüşüm, ada bazında yapılmalı” dedi.



Avcı, söyleminde çok haklı.

Hatta tüm belediye başkanları da dönüşümün ada bazında yapılmasından yana.

Ancak yıkılan ve yenisi yapılan inşaatlara bakıldığında hâlâ dönüşüm değil, yenileme olduğunu görüyoruz.

Belediyelerin artık buna karşı çıkması lazım.

Parsel bazlı dönüşüme izin verilmemesini isteyen Başkan Avcı, “İnşaat mühendisiyim, teknik adamım, yaptığım yatırımla şehrin önünü kapatmak istemiyorum. Dönüşümü mutlaka rantsala çevireceğim” diye konuştu.



Devletin her türlü imkânı olduğunu belirten Avcı, “Dönüşüme girdiğinizde belediyelere arazi desteği de veriliyor. Vatandaşımız şunu bilmeli, benim binam sıkıntılıysa; belediye ve devlet beni zorluyorsa, benim için zorluyor. Önce bu mantık oluşmalı. Kafaların değişmesi lazım. Hedefim, bir an evvel dönüşüme başlamak” dedi.



Avcı, yerden göğe kadar haklı.

Son zamanlarda meydana gelen depremler, korona yüzünden fazla gündeme gelmese de, bu gerçeği kesinlikle unutmamamız gerekiyor.

Artık tüm yerel yöneticilerin ada bazlı dönüşümü hayata geçirmesini bekliyorum.

Son pişmanlığın fayda etmeyeceğini de unutmamalarını istiyorum.

Buca gibi Altıeylül de cezaevi için hazırlıkta

İzmir’de Buca Cezaevi’nin taşınması konusunda yerel yönetim ve iktidarın el ele vererek neleri başardığını biliyoruz.

YIllardır kangrene dönen taşınma olayının en kısa zamanda gerçekleşmesini bekliyorum. Benzer bir konu da Balıkesir’de var.

Sütlüce Mahallesi’ndeki açık cezaevinin taşınması ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başsavcı ile görüştüklerini, 2024’e kadar cezaevinin taşınması ile ilgili altyapıyı hazırlayacaklarını belirtti.

Şehrin merkezinde cezaevine karşı olduğunu kaydeden Avcı, “Burası 27 dönümlük alan. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile buluştuk. Bakanımız, ‘Doğru proje. Yer konusunda Adalet Bakanlığı’nı ikna edin, neresini istiyorsanız veririm’ dedi. Konuyu takip ediyoruz. En kısa sürede sonuç alacağımızı umuyorum” dedi.

Ben de hem Buca’daki hem de Sütlüce’deki cezaevinin bir an önce boşaltılmasını ve geriye kalacak arazinin en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyorum.

Yaşlılarımız hâlâ sokakta koronadan korkmuyor!

Dünkü yazımda koronavirüse yaşlıların hiç aldırış etmediğini, cadde ve sokaklardaki banklarda yan yana sohbet ettiklerini söylemiştim. Durumun ciddiyetinin kavranmadığını, buna bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirmiştim.

Gazetemiz erken baskıya girdiği için 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağını okuyucularımıza ulaştıramamıştım.

Dün yasak başladı, buna rağmen yaşlı vatandaşlarımızı yollarda, parklarda, bank olmamasına rağmen çimlere uzanarak sohbet eder durumda gördüm.

Kendi kendime mırıldandım, “Ne korkusuz bir milletiz. Yasak masak vız geliyor. Bu insanlar ne yapmak istiyor” diye...

Kişi başına verilecek 3 bin 150 lira cezayı da umursamayan, hatta iki aydan bir yıla kadar hapis cezasını da tınmayan yaşlılarımızı ne yapacağız bilemiyorum. Eğer bu vurdumduymazlık devam ederse, yakında genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilir, bunu kesinlikle unutmayalım...