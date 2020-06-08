 Konutta tercih tersine döndü

İzmir’de konut yapımı denilince akla gelen ilk isim Ege-Koop.

30 yılı aşkın süredir binlerce kişiyi ev sahibi yapan, kiradan kurtaran kuruma, İstanbul’un büyük inşaat şirketlerinin birlikte çalışma önerisinde bulunduğunu öğrendim.

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Tabii ki, bu haber beni mutlu etti.

Yarım yüzyılı aşkın süredir yaşadığım kentin önde gelen kurumuna İstanbulluların ilgi göstermesi güzel bir şey.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Aslan’ı aradım.

Duyduklarımın doğru olup olmadığını sordum.

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Söylediklerimde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını, Ege-Koop’un değerinin şimdi daha iyi anlaşıldığını ifade etti Aslan.

Salgın sürecinde vatandaşların tercihinin değiştiğini, yüksek bina yerine tek katlı müstakil, bahçeli ve havuzlu konutların ön plana çıktığının görüldüğünü söyledi.

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Bundan sonraki çalışmalarda ağırlıklarını tek kat üzerine yoğunlaştıracaklarını kaydeden Aslan, “İzmirlilerin karşısına çok yakın zamanda bir sahil kasabasında güzel projeyle çıkacağız. İnanıyorum ki, herkes çok imrenecek ve belirlediğimiz bölgeden konut sahibi olmak için sıraya girecekler” dedi.

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Aslan’ın açıklamalarına aynen katılıyorum.

Salgın süresince özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, maalesef evlerinde mahsur kaldı.

Neredeyse yürümeyi unuttu.

Zaten birçok hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız, kendilerine belli günlerde verilen sokağa çıkma izninin artık kıldırılmasını, normal yaşamlarının devam etmesini istiyor.

Hepsi yerden göğe kadar haklı.

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Ancak, yeni normalleşme sürecinde hâlâ vurdumduymazlığın devam ettiğini, özellikle mesafe kuralının yolda, markette, hastanede, AVM’de hiçe sayıldığını görüyorum.

Hele hele, önceki akşam Kordon’daki kalabalığı gördüğümde neredeyse küçük dilimi yutacaktım.

Sanki salgın sürecini yaşamıyoruz, ülkemizde binlerce kişi hayatını kaybetmemiş.

O kadar rahattık ki, isyan ettim...

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Yapılacak iş gayet basit.

Eldiven ve maske takıp aramızdaki uzaklığı koruyup kollayacağız.

Bunu da televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada göreceğiz.

İşte o zaman hükümet yetkilileri mutlaka 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için kısıtlamayı tamamen kaldıracaktır diye düşünüyorum.

Büyüklerimize biraz daha sabır diliyorum...

Çok özlemişiz çok...

Yaklaşık 2.5 aydır evden çalışma süresini tamamladık, 1 Haziran itibariyle biz de normalleşme sürecine dahil olduk.

Arkadaşlarım pazartesi günü gazeteye geldiğinde, yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi.

Hepsi birden, “Gazetemizi çok özlemişiz” dedi. Bilgisayarlarının başına geçti. Geçen sürede işlerine daha bir özenle sarıldıklarını fark ettim.

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Bizim meslek, işe anında müdahale gerektirir.

Uzaktan kumanda ile şunu yap, bunu değiştir söylemi, bizi tatmin etmez. İlla bilgisayarın başına geçeceksin, yanlışa anında müdahale edeceksin. Benim ve arkadaşlarım için en büyük mutluluk tabii ki çalışmak, çalışmak, çalışmak...