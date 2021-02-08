Korkusuzlara kocaman bir alkış istiyorum!

10 Mart 2020.

5 Şubat 2021.

Aradan tam 332 gün geçmiş.

Ama benim vatandaşım, hala bildiğini okuyor.

Dünya genelinde iki milyon 300 bin kişi hayatını kaybetmiş.

Ülkemizde ise rakam 27 bin sınırına dayanmış.

Kimin umurunda?

***

Sadece ülkemde değil, tüm dünyada vurdumduymazlar hala bildiğini okuyor.

Bu nasıl bir düşünce, nasıl bir anlayış, anlamakta artık zorluk çekiyorum.

Korku nedir bilmiyoruz.

Kısıtlamalardan dolayı mekanlar kapalı olduğu için, eğlencemizi çimler üzerinde sürdürüyoruz.

Yanyana, dipdipe, yanak yanağa...

***

Bu işin sonu nereye varacak bilemiyorum.

Korkusuz cengaverleri ayakta alkışlıyor, sizlerin de destek vermesini istiyorum!

Helal olsun be size helal!...

Rekorlar altüst oldu bakalım sıra kimde?

Asgari ücret zammının açıklamasının ardından, özellikle CHP’li belediyeler arasında sanki bir maaş artış hızı yarışı başladı.

Önce Buca Belediyesi, yaptığı açıklamada en düşük işçi ücretinin beş bin liraya yükseldiğini duyurdu.

Ardından Bayraklı Belediyesi, beş bin 200 lira olduğunu açıkladı.

Şimdi de Bornova Belediyesi, bin 534 işçiyi kapsayan sözleşmenin imzalandığını, en düşük maaşın beş bin 890 lira olarak imzalandığını kamuoyuna iletti.

Bakalım şimdi, hangi belediye Bornova’nın rekorunu kıracak.

Bekleyip hep birlikte göreceğiz...

İzmir’in üstünü örtüp kurşun döktürelim!

İzmir’in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor geçen yıl mart ayından bu yana.

Önce pandemi, ardından deprem ve son olarak geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi.

55 yıldır İzmir’deyim.

95 sel felaketini hatırlıyorum.

Ancak son karşılaştığım olay gibi bir afet hiç görmedim.

***

Sadece ben değil.

Benden daha eski ikamet eden birçok kişiyle görüştüm, aynı yanıtı aldım.

Hepsi benimle görüş birliğindeydi.

Bakalım daha ne gibi felaketlerle karşılaşacağız.

***

Yaşanan bu olumsuzluklar sosyal medyada da kendini gösterdi.

Hele hele duyduğum bir yazışma uzun süre düşündürdü.

Şöyle ki, “İzmir’in üzerini örtüyle kapatalım, kurşun döktürelim.”

Güler misin, ağlar mısın?

Keşke öyle bir imkan olsa da yapabilsek...

Ama bu yaşanan olayların tek sorumlusunun bizler olduğunu da unutmayalım...

Doğayla bu kadar oynarsan, o da gelir senden intikamını alır...

Gemiyi her zamanki gibi yine en son kaptan terk etti

Ocak ayının son haftası Marmaris’ten gelen bir haber dikkatimi çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, binalarının depreme dayanıksız olduğunu belirterek, boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ardından hummalı bir çalışma başladı.

Tüm birimler taşındı, en son belediyeyi Başkan Oktay terk etti.

Tıpkı gemi kazalarında olduğu gibi.