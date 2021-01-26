Medeniyetin beşiği olan kent, meğer Fethiye’ymiş!

Geçtiğimiz perşembe günü, 24 Ocak 1993’te katledilen gazeteci Uğur Mumcu adına yapılan anıtın açılış töreni için, Belediye Başkanı Alim Karaca’nın davetlisi olarak Fethiye’ye gittik, Hürriyet Temsilcisi Deniz Sipahi ve Posta Temsilcisi Banu Şen’le birlikte.

12 yılı İstanbul’da olmak üzere (her hafta gidip geldim), 55 yıldır İzmir’de ikamet ediyorum ve bu cennet ilçeye ilk kez yolum düştü, Mumcu sayesinde.

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Genç heykeltıraş Onur Fırat Fen imzalı anıtın açılışını yaptık toplu olarak.

Uzun süren bir çalışma sonucu, muhteşem bir eser çıkarmış ortaya genç heykeltıraş. Kendisini kutluyorum.

Başkan Karaca’nın pandemiden dolayı fazla kişiyi davet etmediğini söylemesine rağmen, Fethiyeliler güzel havada meydanı doldurdu.

Deyim yerindeyse, iğne atsan yere düşmezdi.

Çok kalabalıktı...

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Törende konuşan Karaca, yüzde 48 oyla başkan seçildiğini, yapılan son kamuoyu yoklamasında yüzde 63’lere yükseldiğini belirtti, “Bu anıt, içimizdeki acının bir ifadesi. Biz Mumcu gibi düşünüp Mumcu gibi yaşayan insanlarız. Onu unutturmayacağız” diye konuştu.

CHP’nin genç, enerjik Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, Mumcu için “Kendisi, çağdaş bir hukukçuydu. Atatürkçülüğün, demokratik ve laik düşüncenin yılmaz savunucusuydu” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase İlknur da, heykeli çok beğendiğini, şimdiye kadar gördüklerinden çok farklı bir eserle karşılaştığını söyledi, emeği geçenleri kutladı.

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Yaklaşık 20 bin İngilizin yaşadığı Fethiye’de tüm sakinler mutlu ve huzurlu.

İki toplum öyle bir kaynaşmış ki, sormayın.

İngilizlerle komşuluk ilişkisi başta çocuklarımız olmak üzere, Fethiyelileri olumlu yönde etkilemiş.

Özellikle arkadaşlık bağı kapsamında İngilizce öğrenmişler.

Yaya kaldırımında yürüyenleri, karşıdan karşıya geçenleri, kavşaklarda araç sürücülerinin birbirine yol verme konusundaki özenini gördüğümde, ne kadar olumlu bir gelişme yaşandığına şahit oldum.

Medeniyetin beşiği olmuş bu güzel ilçemiz...

Biz hep medeniyetin beşiği İzmir derdik ama yanılmışım...

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Törenin ardından Banu Şen’le sahilde dolaştık, yeşille mavinin iç içe olduğu, muhteşem güzelliğe şahit olduk.

Şimdiye kadar gitmediğime çok pişman oldum.

Ülkemizin her kentindeki güzellikleri, durumumuz elverdiği sürece gidip görmeliyiz...

EMNİYET MÜDÜRÜ GÜRCAN ALEV ÇEŞME’DE GÖZ AÇTIRMIYOR!

Çeşme’nin genç, çalışkan, tuttuğunu koparan Emniyet Müdürü Gürcan Alev, ilçesinin asayişini sağlamak için gece gündüz çaba harcıyor.

Daha salgın öncesinde, ilçeye girişi gişelerde kontrol ettirmeye başlayan Alev, pandemi döneminde de hummalı bir çalışma içine girdi.

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35 noktada yaptığı kontrollerle, 28 işletmeye kurallara uymadığı için 15 gün men cezası verdi, dört işletmenin de tedbirlere uymadığı için faaliyetlerini durdurdu.

Yine sosyal mesafeyi ihlal eden 131 işletmeye 781 bin lira para cezası uyguladı.

Maske takmayan 1258 kişiye 1 milyondan fazla, sokağa çıkma kısıtlamasını umursamayan 240 kişiye de 756 bin lira para cezası kesildi.

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Bunun dışında insan kaçakçılarına göz açtırmayan Alev, 33 kaçırma olayında 1125 kişiyi kurtardı. Konuyla ilgili 24 kişiyi de yakaladı.

Çeşme Emniyet Müdürü, çeşitli operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu tacirine göz açtırmadı. Yakalanan 163 kişiden 23’ü tutuklandı.

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Çalışmaları bununla sınırla kalmayan Gürcan Alev, kaçak sigara ve alkolün de önüne geçti.

Yüzlerce litre alkolü imha ettirdi.

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Geçen yıl sadece iki ölümlü kazanın meydana geldiği Çeşme’de, arama kaydı olan 1697 kişi de yakalandı.

Şüphelilerin araçlarından ve üzerlerinden çıkan 20 tabanca, 3 tüfek ve 11 adet kurusıkı silaha el kondu.

Gürcan Alev’in gösterdiği başarı, kimi çevreler tarafından olumlu bulundu, kimileri de kontrollerin artması gerektiğini belirtti.

Alev, ilçede faili meçhul cinayet işlenmediğini, hırsızlık, gasp ve kapkaç olayı yaşanmadığını söyledi, “Bu durum bizi mutlu ediyor” dedi.

Kışın nüfusu 44 bin olan, yazın bir milyona yaklaşan, şu dönemde salgından dolayı 250 bine yakın kişinin yaşadığı ilçede, elindeki kadroyla bu kadar işin üstesinden geldiyse, Gürcan Alev’i alkışlamak gerekmez mi?