Milliyet-İZTO buluşması tüm konukları doyurdu!

İzmir, 26 Şubat’ta önemli günlerden birini yaşadı.

Üç oturumdan oluşan, “İzmir Ticaret Odası&Milliyet Buluşması”, büyük ilgi gördü.

Birincisinde, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç ve Milliyet yazarları Zeynep Aktaş ile Ali Ağaoğlu ekonomik gelişmeleri ele aldı.

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Andaç’ın yönettiği oturumda; Belovacıklı, Aktaş ve Ağaoğlu’nun açıklamalarından İZTO üyeleri memnun kaldı.

Anlatılanların kendilerini mutlu ettiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu tür etkinliğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Üyelerinin anlatılanları tatmin edici bulduğunu kaydeden Özgener, “Zengin içeriğiyle birbirinden doyurucu oturumlarda Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması’nı önümüzdeki yıllarda da genişleterek devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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İkinci oturumda, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Coca Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Ekonominin dışında, futbol konusunda da açıklama yapan Özdemir, İzmirliler’in yıllardır beklediği milli maç müjdesini verdi.

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Son oturumda ise, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, İZTO üyelerinin karşısına çıktı.

Ekonomik sıkıntıdan dolayı genç oyunculara dönüş yapan takımların başarıyı elde ettiğini ve ligde zirvede yer aldığını belirten Güneş, “Yabancı oyunculara dövizle ödemeye karşıyım. Lira verilsin. Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak azaltılması lazım” diye konuştu.

Türk futbolunun kalitesini artması gerektiğini söyleyen Güneş, İzmir’de daha fazla Süper Lig takımı olması gerektiğinin altını çizdi.

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Sempozyumun sonunda İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile birlikte etkinliğe katılan konuşmacılara hediye takdim etti.

Özgener’in, Güneş’e bir sürprizi vardı.

İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak tüm gelirlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine burs olarak aktardıklarını vurgulayan Özgener, “Vakıf olarak ilk kez bir kişinin ismine burs verme kararı aldık. O isim de Şenol Güneş” dedi.

Güneş de, böyle bir güzelliğe layık görüldüğü için Özgener’e teşekkür etti.

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Sabah 10.00’da başlayan ve öğleden sonra 16.00 sıralarında biten toplantıdan ayrılan konuklar, “Yıllardır İzmir böyle bir toplantıya hasretti. Gerçekten çok güzel oldu. Milliyet yazarlarının doyurcu açıklamalarından çok memnun kaldık. Bu etkinliğin artık sürekli hale gelmesi lazım. Ülkemiz ve İzimir’in geleceği için önemli” açıklamasını yaptı.

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İş dünyasının bu tür söylemi, tabii ki Milliyet Ailesi’ni de mutlu etti. 70 yıldır yayın hayatında olan Milliyet Gazetesi’nin ülkemiz için ne kadar önem arzettiğini bir kez daha cümle aleme kanıtlamış olduk.

Milliyet, bundan sonraki süreçte de iş, siyaset ve spor dünyasına ışık tutmaya devam edecektir...

Biz görevimizi yaptık, sıra sizde

2020’ye öyle bir girdik ki, sormayın gitsin...

İki ay içinde felaketler ülkesi olduk.

Ardı ardına yaşanan depremler, çığ faciası, uçak kazası ve son olarak İdlib’de 34 şehidimiz, yüreğimizi dağladı.

Ama Türkiye öyle güçlü bir devlet ki, tüm olumsuzlukların üstesinden rahatlıkla gelebileceğini dünyaya gösterdi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

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İdlip’teki hain saldırının ardından hükümet, sınır kapılarını göçmenlere açtı.

Akın akın Yunanistan ve Bulgaristan’a gitmek için yollara düştü Afganı, Suriyelisi, Iraklısı.

Ancak, Türkiye’nin gösterdiği hassasiyete, iki komşu ülkemiz farklı yaklaştı.

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Bir lokma ekmeğin peşinde olan binlerce insanı maalesef biber gazı ve ses bombalarıyla karşıladılar.

Soğuk ve açlığa aldırış etmeyen yaşlısı, hastası, bebeği 25 bine yakın insan, Avrupa’ya gitme umudunu yitirmedi.

Ne olursa olsun amaçlarına ulaşacaklarını, insanca yaşayacaklarını söyledi.

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Kimi Türk hükümetine teşekkür etti, kimisi de sitemkardı.

Aldıkları ücretin kendilerine yetmediğini, daha iyi şartlarda para kazanmak için Avrupa yollarına düştüklerini belirtti.

Ülke olarak biz, elimizden gelen yardımı yıllardır yaptık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, biz göçmenlere bakmak zorunda değiliz.

Şimdi sıra Avrupa’da.

Hadi bakalım ne yapacaksınız görelim.

Türkiye merakla atacağınız olumlu adımı bekliyor.