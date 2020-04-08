Öncülük Deniz Atabay’dan geldi

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın ikinci dönemi.

Birinci yılı geride bıraktığı anda tam yeni projelerine başlayacaktı ki, koronanın gazabına uğradı.

Lanet virüsün Çin’de ilk ortaya çıktığı günlerde bugünleri görebildiğini söyleyen Atabay, “Salgının dünyayı kasıp kavuracağını tahmin etmiştim. Şimdi de yanılmadığımı görüyorum” dedi.

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Çin’in ardından, komşumuz İran’ı ve Avrupa’yı kabusa çeviren mikrop yüzünden 10 binlerce insanın yaşamını yitirdiğini belirten Atabay, Kovid-19’un daha ülkemize gelmeden ilçesinde yazlık konutları olanları uyardığını, ‘Gelmeyin’ çağrısı yaptığını belirtti.

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O günlerde halkın kendisine çok kızdığını, büyük tepki gösterdiğini, şimdi ise daha iyi anlaşıldığını söyleyen Atabay, normal nüfuslarının 100 bine yaklaştığını, sadece ve sadece bir devlet hastanesine sahip olduklarını, bir de poliklinik görevi yapan sağlık kuruluşu bulunduğunu ifade etti, “Eğer yazlık konutu olanların hepsi ilçemize gelmiş olsaydı, şu an çıra gibi yanmıştık. 75 yataklı hastanemiz hangi vatandaşımızın sağlığı ile ilgilenecekti. Sonunda hükümet şehirlerarası seyahat kısıtlamasını da getirdi, rahatladık” dedi.

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Salgının yayılmasının ardından, diğer tatil belde belediye başkanlarının da sık sık, ‘Evde Kal’ çağrısı yaptığını, ancak dikkate alınmadığını kaydeden Atabay, “Başkanlarımızın uyarılarını kimse umursamadı. Sonunda bir araya geldik ve ortak bir video filmi hazırlayalım önerisinde bulundum, kabul ettiler. Birlikten kuvvet doğar derler ya, sesimizi daha gür çıkarmış olduk. Filmimiz ülkede ses getirdi. Bu da bizi mutlu etti” dedi.

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Çektikleri filmin ve seyahat kısıtlamasının uygulamaya geçmesinden memnun olduğunu ifade eden Atabay, yaz nüfusunun 500 bini bulduğunu, bayramlarda ise rakamın bir milyonu geçtiğini kaydetti, “Önümüzde Ramazan Bayramı var. İlçemizde yazlık konutu olanlar erken gelip, sezon sonuna kadar kalacaktı. Virüsün ilçe geneline yayıldığını düşünsenize, (Düşünmek istemiyorum) yanmıştık. Yeniden halkımıza seslenmek istiyorum. Ne olur dışarı çıkmayın. Korunmanın en iyi yolu evde kalmak. Haklı olarak sıkıldınız ama yapacak bir şey yok. Bu virüsü dünya atlatacak, yine o güzel günlerde birlikte olacağız. Sizlerden ricam biraz sabır” diye konuştu.

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Atabay’ın haklılığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Didim’de şu an 300-400 bin kişi yaşamış olsa, korona lanetine kim bilir kaç kişi bulaşacaktı.

Kim bilir kaç can hayatını kaybedecekti.

Tabii, Deniz Bey’in ileriyi görmesi önemli bir etken.

Yaptığı uyarıların dikkate alınmasından memnun kalan Atabay’ın şu sözlerine de kulak verelim:

“Üç kelimelik isteğimiz var. ‘Evde Kal Türkiye.’ Sizden başka talebimiz yok.”

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Bizler de kendi canımızı, kendi kanımızı seviyorsak, lanete bulaşmamak için evden dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmayalım.

Ülke genelinde olduğu gibi, Didim’de de yaşlılarımızın hizmetine koşacak çok kişi, kurum var.

Ne olur, biraz yöneticilerimizin sözünü dinleyelim, başımızı belaya bulaştırmayalım...

Hepinize sağlıklı günler diliyorum...