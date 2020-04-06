Koronavirüs, ne moral bıraktı ne de motivasyon.

Moral sıfır.

Hem de kocaman bir sıfır.

Ama ne olursa olsun yaşam sürüyor, kafayı yememek lazım.

***

Çalışmayan, evde boş oturan zaman geçireceği bir seçenek bulmalı.

Fırsat bu fırsat diyerek, bol bol kitap okuyabilirsiniz mesela.

Müzik dinlemeliyiz, kendimizi iyi hissetmek için.

Klasik olur, rock olur, Türk Sanat Müziği olur.

Yeter ki kulağa hoş gelen bir tını olsun.

***

Açık oturumlara fazla kaptırmayalım.

Örneğin, bol bol film izleyebiliriz.

Dünya kadar kanal var.

Sosyal içerikli, komedi, trajedi, korku ve aksiyon filmleri gani.

İzleyin; biraz gülün, beyninizi boşaltın.

***

Birde internette hobi kursları var örnekleriyle.

Birinden işe başlayabilirsiniz.

Seçenek çok, karar verin ve hemen seçiminizi yapın.

***

Herkes gibi ben de eve hapsolmuş durumdayım.

Gazetemizi iyi haberlerle sizlere ulaştırma çabası içindeyiz.

Ancak koronayla yatıyor, koronayla kalkıyoruz...

İşin dışında da sosyal medyayı takipten başka yapacak iş bulamıyorum.

***

Günlerdir izliyorum instagram’ı, whatsapp’ı…

Ne görüntüler atıyorlar, tarif edemem.

Kimine kahkahayla gülüyor, kimine de üzülüyorum.

Atmayın be kardeşim bu tür görüntüleri dememe rağmen laf dinletemiyorum.

Millet bildiğini okuyor.

Fazla da kızamıyorum.

Çünkü, ne yapacağını şaşırmış durumdayız.

***

Eski bir şarkı vardır Fatih Erkoç’un.

‘Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede’ diye.

Aklıma geldi birdenbire...

***

Neyse, evden çıkmayalım, kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım.

Ancak bu şekilde can kaybını en az seviyede tutabiliriz.

Yine bildiğimizi okursak, belki yarın çok yakınımızı kaybedebiliriz, belki de kendi canımızdan oluruz.

O zaman, belanın ülkemizden ve dünya üzerinden gitmesini beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok.

Dünyaya aşırı yük binmesin!

Türkiye sosyal izolasyonda, yeme kontrolü de elden gitmiş durumda.

Normal yaşamıyoruz artık.

Gecemiz gündüzümüze karıştı.

Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilemiyoruz.

Daha doğrusu frene basamıyoruz!

Abur cubur ne bulursak, hooop mideye indiriyoruz.

***

Durum böyle olunca obez olduk, dünya da kilo aldı tabii ki.

Aman, aşırı yük bindirmeyelim.

Bu dünyanın ne yapacağı belli olmaz.

Baksanıza, bu felaketi yaşarken, arka arkaya depremler de meydana gelmeye başladı.

***

Şu aşıyı bir bulalım, şu mikrobu yerden yere vuralım.

Dünyamızı yine eski güzel günlerine geri döndürelim.