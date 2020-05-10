Türk Kızılay’ı önce kadınları çağırıyor!

Gazeteler, televizyonlar sürekli gündemde tutuyor, “kan bitti” haberini.

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök de adeta yırtınıyor.

“Kan bağışlayın. Bugün bana lazım olmaz diye düşünmeyin, yarın size de gerekli olur” diye.

Gök ile telefonda görüştüm.

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Salgının ardından kan gereksiniminin daha da arttığını, nasıl mücadele ettiğini sordum ve şu yanıtı aldım:

“Koronavirus salgını ile beraber sadece kan değil, aferez trombosit ihtiyacı ve covidli hastalarda kullanılan immun plazma gereksinimi de arttı. Yoğun çalışma programı ve meydanlarda düzenlediğimiz kampanyalar ile bu sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyoruz.”

Kan stoklarının normal hale dönmesi için ne yapılmasını sorduğum da Gök, “Stoklarının artması için öncelikle halkımızın duyarlı olması ve özellikle dışarı çıkılmamasının tavsiye edildiği bu günlerde sadece kan bağışı için dışarı çıkılmasını istedi. Artık kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğu anlaşılmalı ve düzenli kan bağışlayarak böyle kriz dönemlerinde sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi için bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Halkımızın özellikle ilimiz ve bağlı ilçelerinde meydanlarda yaptığımız kampanyalara ilgi göstermesi önemli” dedi.

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Gökay Gök ile konuşurken, bir hayli sıkıntılı olduğunu anladım.

Stokların bitme noktasına gelmesi haklı olarak moralini bozmuştu.

Gök’e, “Bağışta kadınlar mı, yoksa erkekler mi zirvede?” diye sorduğumda, aldığım yanıt hayli ilginçti.

“Bağışta maalesef ki erkeklerin ezici bir üstünlüğü var. Kadın, kan bağışçısı oranı sadece yüzde 17. Ve bu oran ülkemizin her yerinde de aynı. İçinde kadınların olmadığı hiçbir projenin başarılı olma ihtimali bulunmadığından, toplumu şekillendiren kişilerde kadınlarımız olduğundan, kadınların kan bağışına yönelmesi, ülkenin kan ihtiyacının giderilmesi açısından büyük önem arz etmekte.”

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Kızılay’da ne kadar stok bulunduğunu sorduğumda Gök, “Şu anda 600 ünite kanımız var. Ege’deki ihtiyacın giderilmesi için günlük 1200 ünite daha gereksinim duymaktayız” diye konuştu.

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Bölgemiz genelinden çok bağışın hangi ilde gerçekleştiğini gündeme getirdiğimde de “Ege Bölgesi bağış oranına baktığımızda nüfusa oranla en yüksek bağışı sırasıyla Manisa, İzmir ve Aydın yapıyor. Ülkemiz genelinde de bu kentlerimiz ilk sırada. Bu sıkıntılı süreçte de bu illerimizde ikamet eden vatandaşlarımız desteklerini artırarak sürdürüyor” şeklinde konuştu.

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Gök’ün verdiği oran kadınlar açısından oldukça düşüktü, yüzde 17.

Demek ki, Kızılay’ın kan ihtiyacını ağırlıklı olarak erkekler karşılıyordu yüzde 83 oranında...

Bundan sonraki süreçte kadınlarımızın da taşın altına elini koyması, kan bağışı yapması gerekiyor.

Sadece erkeklerle kan açığını kapatamayız!