Umudu koruyalım ve çok çalışalım

Dünya genelinde 84 milyona yakın vatandaşı hasta eden, 1 milyon 800 bin insanın ölümüne neden olan koronavirüsün başladığı 2020’den sonunda kurtulduk.

2021’e, eski şaşaalı günlerden uzak, tüm dünya sessiz sedasız girdik.

Belki de insanoğlu ilk kez arkadaşlarından, yakınlarından uzak karşıladı yeni yılı.

Alışık olduğumuz sade bir yemekle geçiştirdik 2020’yi...

Büyük kentlerin cadde ve sokaklarında, geçmişte kutlanan yeni yıl partilerini aradı gözler.

Avunduk durduk.

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Kısaca, çok çektirdi bize eski yıl.

Bu yüzyılda yaşayanların unutamayacağı bir 10 ay geçirdik 2020’de.

Şimdi yeni yılda tüm umutlar aşıda.

Ülkemize giriş yaptı Çin’den.

Herkes sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

Hayırlısıyla hepimiz olacağız.

Ancak bir kez değil.

Uzmanların açıklamalarına göre, yılda ikiden fazla iğneye koşacağız.

İğne olalım, hayatımız yok olup gitmesin.

Ben razıyım.

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Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umudumu yitirmedim, 2021’den beklentim fazla.

2020’de çektiğimiz çileleri aşacağımızı tahmin ediyorum.

Ekonomimizin zirve yapacağını, dışsatımın rekorlarla kapanacağını, sporda, özellikle de futbolda yeniden başarının geleceğini, istihdamın artacağını, işsizliğin azalacağını, aklınıza her ne gelirse olumlu sonuçlanacağını umuyorum.

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Tüm bunlar çalışarak olacak.

Eskisinden daha fazla efor sarf edeceğiz, yan gelip yatmayacağız.

Herkes birbirine yardımcı olacak.

Bu benim işim değil diye, uzak durmayacak.

Tam tersine dört elle sarılacağız.

Mesaim bitti, ‘Hadi bana eyvallah’ demeyeceğiz.

Tabii, bunların yanında hükümetin de gerekli çabaları göstermesi gerekecek.

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İyimser düşüncelerim hayata geçerse, kısa sürede dünyanın ekonomisi en iyi ülkeler arasında basamakları hızla aşarak, istediğimiz noktaya ulaşırız. Yeter ki, birlik ve beraberliğimizden kopmayalım, kenetlenelim.

O zaman çekilen tüm sıkıntıların üstesinde gelir, ülkemizi düzlüğe çıkarırız.

Gençler, Kılıç’ın göğsünü kabarttı

Buca Belediyesi’nin genç Belediye Başkanı avukat Erhan Kılıç, göreve başladığı günden bu yana yaptığı hizmetlerle haklı olarak gurur duyuyor.

Özellikle eğitim konusuna ağırlık veren Kılıç’ın, belediye bünyesinde açmış olduğu ‘Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’ kıskanılır boyuta ulaştı.

Kılıç’ın bu merkezi kurmasındaki amaç, beyin göçünün ülke dışına gitmesini engellemekti.

Bunda başarılı da oldu genç başkan.

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Bilim merkezindeki gençlerin uluslararası arenadaki başarıları sadece İzmir’de değil, tüm ülkemizde konuşulur oldu.

Şimdiye kadar katıldıkları etkinliklerde 15 dünya birinciliği, 12 dünya ikinciliği, 4 dünya üçüncülüğü, sayısız onur ve jüri özel ödülleriyle dikkat çeken gençler, Erhan Kılıç’ın göğsünü kabarttı.

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Bünyelerinde kurdukları diğer bilim merkezi Dijital Dershane projesiyle de çok konuşuldu Buca.

İlk, orta, ve lise öğrencilerinin ders anlatımlarını dijital ortama taşıdı genç başkan.

Ayrıca çocukların psikolojik ve diyetisyen gereksinimlerini de unutmadı.

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Çocuklarımızın ihtiyacı olan her şeyi düşündü Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç.

Diğer başkanlarımızın da Kılıç’ı örnek alarak eğitim gören her gencin elinden tutması, ülkemizin bilimde nereden nereye geldiğini tüm dünyaya kanıtlaması, en büyük hayalim.

Gençlerin eğitimi için elinden gelen çabayı gösteren her başkanın, Kılıç’ı örnek almasını öneriyorum...