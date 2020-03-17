Uyarılar kendini gösterdi!

Koronavirüsü, tüm dünyayı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Televizyonlar, gazeteler, radyolar ve sosyal medya, koronayla yatıp koronayla kalkıyor.

Neredeyse tüm kanallarda bilim adamları, ne yapılması gerektiğini anlatıyor.



Tabii ki yapılacak ilk iş, geçen yazımda da bahsettiğim gibi temizlik, temizlik, temizlik...

Ne olur, temizliği elden bırakmayalım.

Dünyaca ünlü kalp cerrahımız Mehmet Öz de, Amerikalılara Türkiye’de elin nasıl yıkandığını canlı yayında anlattı.



İtalya’da ve İspanya’da ortalık toz duman olmuş durumda.

Sokaklar bomboş, kimse kimsenin yanına yanaşmıyor.

Vatandaş, ekmek kuyruğunda bile en az 4-5 metrelik mesafede sırasını bekliyor.

Önlemi elden bırakmıyor.



Ülkemiz genelinde ise hastalığın 18 kişide görülmesi, hükümetin ne kadar titiz şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Tüm kamu kurumları ve özel sektör, gerekli tedbirleri aldı.

Çalışanlarını her konuda bilgilendirdi.

İşyerlerinde yapılması gerekenler tek tek sıralandı.

Okullar tatil edildi.

Sokakta, parkta, banklar köpüklü suyla yıkandı.

Stadyumlarda koltuklar tertemiz oldu.

Belki bu haftadan itibaren liglere ara verilecek.

Yurtdışı seyahatleri iptal edildi.

Zorunlu olmadıkça, şehirlerarası yolculuğa bile çıkılmaması istendi.



Bu arada, havanın güzel olmasını fırsat bilenler, piknik alanlarına ve sahillere akın etti.

Yalnız, kalabalığa baktığımda koronanın öneminin kavrandığını gördüm.

Sarılma, öpüşme, tokalaşma yerine, ellerin göğse götürülmesi, dikkatimden kaçmadı.

Demek ki yazılanlar, çizilenler önemsenmişti.



Sıcak havayla birlikte, nalet koronadan kurtulacağımıza inanıyorum.

Eğer süre uzarsa tüm dünyada turizmciler bu yaz sezonunu kâbus gibi geçirecek.

Milyonlarca mevsim işçisi zorda kalacak.

İnşallah, bu koronayı elbirliğiyle yok ederiz.

Böylece, dünya eski günlerine döner.

Ama ne olur tedbiri elden bırakmayalım...