Yaşadığımız her güne şükredelim!

30 Ekim’deki depremin ardından Karaburun’da bugün 31. günüm.

Şaka gibi, tam bir ay olmuş...

Zaman çok çabuk geçiyor.

Başımıza gelen felaketleri de çabuk unutuyoruz.

Vesselam, korkusuz bir toplum olduk çıktık.

Ne de olsa Osmanlı torunuyuz ya!..

***

Artık, önüm arkam sağım solum korona.

Binala-rımızın da yarısından fazlası ömrünü yitirmiş.

Uzmanlarımız öyle söylüyor.

Kimi arasam, ya virüs belasına bulaştığını, ya depremden dolayı evinin yıkıldığını, ya da oluşan hasardan korktuğu için kış kıyamette başını sokacak konut aradığını söylüyor.

***

Ne olacak bu milletin hali?

Ne olacak bu çürük binaların hali?

Her kafadan bir ses çıkıyor.

Parası olan, kendine yeni hayat kuruyor, yaşamına kafası dinç devam ediyor.

Olmayan, kara kara düşünüyor.

Allah yardımcıları olsun.

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Bu felaketler ne ilk, ne de son.

Bunu kesinlikle unutmayalım.

Bilim insanları, bangır bangır bağırıyor. Büyük deprem yolda diye...

Hastalıkların da biri bitmeden diğerinin insanoğlunu yine katledebileceğini söylüyor uzman hekimlerimiz.

HHH

Bundan sonraki süreçte herkes ayağını denk almalı.

Yediğimize, içtiğimize, başımızı sokacağımız konuta dikkat edelim!

Araştıralım, soruşturalım. sonra kararımızı verelim. Uzun lafın kısası... Yaşadığımız her günü, aldığımız her nefesi kâr sayar olduk.

Oku oku bitmez ne ararsan var

Dün Milliyet’in kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla, harika bir gazete sunduk okurlarımıza.

Tam 152 sayfa...

Oku oku bitmez.

İçinde ne ararsan var.

Zengin bir içerikle, 2020’ye resmen damgamızı vurduk.

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Yerel yönetimlerle ilgili akıcı bilgiler, siyasetteki son dakika haberleri, ekonomiyle ilgili veriler...

Kültür-sanat, eğitim, magazin, spor ve dünyadaki son gelişmelerin en ince ayrıntılarının yer aldığı Milliyet, Genel Yayın Yönetmenimiz Mete Belovacıklı önderliğinde harika bir iş başardı.

Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum...

Nice nice yıllara Basında Güvenin Adresi Milliyet.