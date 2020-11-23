Bağcılar Oscar’ı kaptı!

Bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen ve Belediyeciliğin Oscar’ı olarak tabir edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Bağcılar Belediyesi “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü.

Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından geleneksel hale gelen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. Şişli’deki bir otelde gerçekleştirilen ve yerel yönetimler arasında “Belediyeciliğin Oscar’ı” denilen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Belediyeler karınca gibi çalışıyor

Açılış konuşmasında karıncaların çalışma sisteminden çağrışım yapan Büyükakın, “Biz de belediyeler olarak karıncalar gibi çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız, ekiplerimiz gece, gündüz, hafta sonu demeden fedakarca çalışıyorlar” dedi. Programda belediyelerin gönderdiği projeler arasından 10 ayrı kategoride seçilen 52 başarılı proje ödüllendirildi. “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde Bağcılar Belediyesi “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Lokman Çağırıcı çalışma arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den aldı.

‘Ödülü Bağcılar halkı adına alıyorum’

Halkın belediyesi olma yolunda çalıştıklarını belirten Başkan Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de bir ifadesidir. Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu ödülü aldık. Ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve Bağcılar halkı adına aldığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

7 gün 24 saat siber saldırıları engelliyor

Ödüllü proje “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi”, yaşanabilecek tehdit ve saldırıların engellenmesi ve vatandaşların aldığı e-belediyecilik hizmetinin kesintisiz şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinde yeni teknolojileri benimseyen Bağcılar Belediyesi, hizmetlerin güvenli bir şekilde sağlanması için UITSEC iş birliğiyle BT altyapılarına içeriden ve dışarıdan 7 gün 24 saat gelebilecek siber saldırıları engelleyip verileri koruyan sağlayan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni kurdu.

ÇOCUK KREŞİ ÖDÜL GETİRDİ!

Kartal Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, Mevhibe İnönü Alerjik Çocuk Kreşi projesi ile ‘Sosyal Belediyecilik’ dalında ödüle layık görüldü. Ödül töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kreşler konusunda sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de de öncü bir role sahip olan belediyemiz, bu alandaki öncülüğünü bir adım ileriye taşıyarak Türkiye’nin ilk alerjik çocuklara özel kreşini hayata geçirdi” dedi.

‘10 KAT DAHA KALİTELİ SU VERİLECEK’

TİSKİ tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığı Yomra İçme suyu Arıtma Tesisi’nin açılışını yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “7 mahallede 20 bine yakın insanımız eskiye oranla 10 kat daha kaliteli su içecek” dedi. Ortahisar’ı ilgilendiren altyapı çalışmalarının 2023 yılında tamamlanacağını belirten Zorluoğlu, “Ortahisar ilçemiz içme suyu ve kanalizasyon anlamında uzun yıllar hizmet edecek bir altyapıya sahip olacak. Sadece Ortahisar’ın değil bütün ilçelerimizin Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçemizin tamamına hizmet etmekle yükümlüyüz. Altyapı anlamında diğer ilçelerimizin tamamında gerek içme suyu gerekse de altyapı anlamında yatırımlarımız devam ediyor. Büyükliman havzasından Şalpazarı’na, Akçaabat’a, Düzköy’e, Çayırbağı’na kadar; Maçka’dan Yomra, Araklı, Sürmene, Of, Hayrat’a kadar tüm ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Artık tam olarak otomasyon sistemine geçildi. Tesis, herhangi manuel bir müdahaleye gerek duymadan TİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasından kontrol edilebilir hale geldi. Daha önce tesiste kullanılan filtreleme yöntemi yerine kimyasal sitemlerle yapılan arıtma sayesinde eskiye oranla 10 kat daha kaliteli su elde edilecek. Ve tesis, 55 litre /saniye su arıtabilecek hale getirildi. 7 mahallemizde en az 20 bin kişiye bu tesisten su vermeye başladık. Yomralı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BEŞ KADIN, BEŞ FARKLI SANAT

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Formation’ başlıklı karma resim sergisinde beş farklı sanat disiplininden beslenen beş kadının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlere illüstratif, realist ve soyut dokunuşlarla kendi zihinsel oluşumlarını sunan sanatçıların eserlerinde sembolik ögeler ve kadın figürleri ön plana çıkıyor. Sergi 30 Kasım’a dek Atakent Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilir.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A ANLAMLI ZİYARET

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov’u kabul etti. Büyükkılıç, “Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk kültürünün tanıtılmasına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Kayseri’mizde 4 ayrı üniversite var. Türk Cumhuriyetlerimizden özellikle Erciyes Üniversitesi’nde çok sayıda öğrencilerimiz var. Türk Cumhuriyetlerini ve aramızdaki sıkı iş birliğinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik ile kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor. Sayın Kaseinov’a ziyaretleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gayretleri nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dünyasının kültürel zenginliklerini tanıtmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

12 yıldır Türkiye’de görev yapan, daha önce Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı yapan ve 1997 yılından beri de TÜRKSOY’un faaliyetlerini sürdüren Prof. Kaseinov ise iş birliği olanaklarını değerlendirmek, ilişkileri daha çok güçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını belirtti. Kayseri’de bir dizi etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Kaseinov, “Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz, Kayseri’yi biliyoruz, seviyoruz. Kazakistan Kültür Bakanlığı zamanımızdan beri Türkiye ile ilişkilerimiz çok yakın. Kayseri’ye ilk defa 1998 yılında bir etkinlik kapsamında gelmiştim. Daha önce yaptığımız etkinlikleri yeniden yapmak lazım. Pandemi bitecek inşallah, sonraki planlarımızı inşallah yaparız. Dün de Kırşehir’deydik, bir dizi ziyaretler yaptık. Türk dünyasıyla ilgili projelerinin desteklenmesi ve kültürel mirasımızın tanıtılması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından, Başkan Memduh Büyükkılıç’a Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi’nin hayatının da anlatıldığı çok sayıda kitap, Başkan Büyükkılıç ise Genel Sekreter’e ziyaret anısına porselen tabak hediye etti.

BU MARKETİN AYRICALIĞI NE?

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Güksu mahallesi 356. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın Belediyeye tepkisi vardı. Okuyucularımızın şikâyetini 16 Kasım 2020 Pazartesi günü sayfamızda “Kaldırımlar işgal altında!” başlığıyla duyurmuştuk ve okurlarımız için konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Konuyu takip etmeye devam ettik. Haberimizin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, markete işgal ettiği kaldırımla ilgili bir işlem yapılmadığını tespit ettik. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e soruyoruz: Bu kaldırımı kullanan engelli ve yaşlı insanlar ne yapacaklar? Bu marketin ayrıcalığı ne? Neden bir haftadır bir yaptırım olmadı? Başkan Esen’den bir yanıt alana kadar okurlarımızın şikâyetini takip etmeye devam edeceğiz.

HATAY’IN MELEKLERİ ÇOK FARKLI

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Samsun Canik Belediye’yi konuk etti. Antakya Spor Salonu’nda oynanan 4. hafta erteleme mücadelesinden 121-70 galip ayrıldı. Mücadeleye Kübra, Derin, Prince, Abdelkader ve Gueye ilk beşiyle başlayan mavi beyazlılar, ilk çeyreği 37-15 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de Hatay temsilcisinin üstünlüğü vardı. Abdelkader ve Prince ile skor üreten ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 66-34 önde giren taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Hatay Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğü vardı. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve rakibinin kendini yakalamasına izin vermeyen Hatay’ın Melekleri üçüncü çeyreği 98-53 üstün tamamladı. Yakaladığı farkı koruyan ve üstünlüğünü son topa kadar sürdüren mavi-beyazlılar parkeden 121-70 galip ayrıldı.

DOSTUM GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Türkiye Oryantiring Federasyonu öncülüğünde Aksaray’da düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası’na katılan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) sporcuları, pek çok ilden sporcunun katıldığı şampiyonada İnegöl’ü başarıyla temsil etti. Şampiyonada 18 sporcu ile İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı tüm müsabakalarda 7 ödül birden kazandı.

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