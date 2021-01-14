Başkan Arı’dan Özel İnsanlar Konuk Evi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engelli çocuğu olan aileler için hizmete açacakları Özel İnsanlar Konuk Evi ve Sosyal Tesisleri’nin yapımına kısa süre içerisinde başlanacağını müjdeledi.

Seçimlerden önce Nevşehirlilere söz verdiği projeler ile birlikte kente değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engelli çocuğu olduğu için sosyal yaşantıdan kopan aileler için Türkiye’ye örnek olacak yeni bir çalışmayı başlattı. Arı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada alışveriş yapmak, hastaneye gitmek, tatile gitmek, kendine zaman ayırmak vb. sosyal yaşam gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çeken engelli ailelerinin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Özel İnsanlar Konuk Evi ve Sosyal Tesisleri’ni Nevşehir’e kazandıracaklarını söyledi. Engelli çocuğu olduğu için sosyal hayatını sürdürmekte zorluk çeken ailelerin yüzünü güldürecek olan projenin 15 Temmuz Mahallesi 50. Yıl Anaokulu yanında bulunan 2 bin 100 metre karelik arsa üzerinde hayata geçirileceğini ifade eden Arı, tesisin yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Arı, tesis içerisinde engelli özellikli otopark, hasta bakım odası, 16 kişilik misafirhane odaları, kafeterya, yemekhane, engelli araç şarj istasyonu, kış bahçesi, süs havuzu ve peyzaj alanı bulunan tesisin yapım maliyetini hayırsever iş insanı Mesut Sayar’ın üstlendiğini belirterek Sayar’a teşekkür etti. Engelli çocuğunun bakımı sırasında günlük işlerini bile yapmakta zorlanan aileler için projeden dolayı büyük heyecan duyduklarını kaydeden Arı, “Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli vatandaşlarımıza her alanda yardımcı oluyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edip çarşı, pazar alışverişlerini yapabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, akılları çocuklarında kalmadan sosyal hayatın gereklerini yapabilmeleri için böyle bir tesisi şehrimize kazandırıyoruz. Bu konuda ciddi bir destek sağlayan hayırsever iş insanı Mesut Sayar ağabeye teşekkür ediyorum” dedi.

AKDENİZ’İN İLK ASFALT PLENTİ

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında yeni yılın ilk haftasında Güneş Mahallesi’ni ziyaret etti. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Başkan Gültak, mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir araya geldi. Akdeniz Belediyesi’nin ilk kez tesis kurulumu hazır bir asfalt plenti kazanacağını belirten Başkan Gültak, bu plentin, 2021 yılının ilk çeyreğinde hayata geçeceğini ifade etti. Başkan Gültak, açıklamasını “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, bir taraftan belediyenin iç borcunu azaltıyoruz, bir yandan belediyemize olmadığı kadar araç filosunu güçlendiriyor, plent ve soğuk asfalt tesisi gibi tesisler kazandırıyoruz. Bugüne dek yapılmayan hizmet, proje ve yatırımları hayata katarak, Akdeniz’i değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” sözleriyle sonlandırdı.

Akıllı Bisiklet uygulamasına geçmeyi hedefliyoruz

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Baksi Akıllı bisiklet sistemi Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Salih Şahin, Satış Pazarlama Sorumlusu Coşkun Alan, Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özel, Hasan Şahin ve Kültür İşleri Müdürü Oğuzhan Zobu’nun katılımları ile Amasya’da başlatmayı planladıkları Akıllı bisiklet uygulaması hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Amasya Belediyesi geliştirdiği Akıllı şehir stratejisi ve yol haritası kapsamında, daha önce bisiklet yolları yapılan şehirde, akıllı bisiklet uygulamasına başlamayı hedefliyor. Geçilecek uygulama sayesinde araç trafiğinin azalması ve daha sağlıklı bir ulaşım modelinin hayata geçirilmesi planlanmış olacak.

Parasını ödediği asfaltı yaptıramadı!

Mersin, Yenişehir, Fuat Moral Mahallesi, 2887. Sokak’ta oturmakta olan bir okurumuz, “Elektrik için kazı izni aldık. İşimizi bitirdik, belediyeden arkadaşlar geldi. Kontrolünü yaptı, yalnız asfaltı kazdığımız için yeni asfalt bedeli ödedik. Yaklaşık 4 ay oldu. Yeni asfaltı yapmaya ne gelen var ne de giden. Buna bağlı olarak moloz için de başvurduk, kimse ilgilenmedi” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine okurumuzun bu durumunu duyurmuş olalım.

Yaşlı birinin ayağını kırabilir!

Antalya’da yaşamakta olan bir okurumuz, “Yol kenarlarında Büyükşehir’e ait kaldırımlarda ağaç ve fidan söküldüğü için 50 santimlik çukurlar meydana gelmiştir. Buraya yanlışlıkla düşecek bir vatandaş yaralanabilir, özellikle yaşlı insanlar için büyük bir tehlike. Bir şey dikilecek ise dikilse dikilmeyecek ise toprakla doldurulursa tehlike ortadan kalkmış olur. Şehrin birçok yerinde var bu çukurlardan ancak Lara Güzeloba Yolu üzeri, Alya Market önü ve civarında oldukça fazla miktarda.” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşın bu şikâyetini dikkate alacak mı, hep birlikte göreceğiz.

‘Kenya değil Karasu!’

Adapazarı, Karasu ilçesi, Yeni Mahalle, 3. Sokak’ta oturmakta olan okurlarımızdan Ekrem İyican, “Sokağımızın halini görün. Kenya sokaklarından farkı yok. Bu konuyu belediyeye defalarca bildirdik, hiçbir netice alamadık. Kış geldi, yağmur yağınca çukurların içerisine sular da doluyor. Ne yürüyerek ne de arabayla gitmek mümkün değil” dedi. Karasu Belediyesi ekipleri okurumuzun şikâyetine kulak verip, çukurları kapatacak mı, bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Zor durumdaki esnafa destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren ve ekonomik açıdan zor durumda olan 328 esnafa sağlanacak destekler konusunda esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya, Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Eskişehir Skal Kulübü Başkanı Hakkı Gök ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Demir katıldı.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

İstanbul, Eyüpsultan ilçesi, Güzeltepe Mahallesi’nde oturmakta olan okurlarımız, mahallelerindeki gecekondu mesken parkının bakımsızlığından şikâyetçilerdi. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Park bakım istiyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi: “Eyüp ilçesi, Güzeltepe’de bulunan Göçmen Konutları Parkı’nın rutin denetimlerinde, 10-15 yıl önce yapılmış olan parkın yorulmuş olduğu tespit edilmiş olup, revizyon çalışmalarımız Kasım 2020 itibarıyla başlamıştır. Bu kapsamda basketbol sahasının potalarının ve tel örgülerinin yenilenmesi, bank ve çöp kovalarının değişimi, eksik olan alanlarda ağaçların tamamlanması, mevcut ağaçların budanması ve kışlık bakımlarının yapılması, mevcut sert zeminlerin tamir onarım ve duvarların boya işlerinin yapılması, çim ve gül parterlerindeki eksiklerin giderilmesi gibi muhtelif birçok bakım ve yapım işleri geçen iki aylık süre içerisinde yapılmıştır. Çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin zeminlerinin ise yeni nesil malzemelerle değişimi planlanmıştır. Hava şartlarının fenni olarak uygun olduğu zaman diliminde uygulaması yapılacaktır.”

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