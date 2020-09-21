BU NASIL İHMAL?

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşamakta olan okurumuzun şikâyeti özetle şöyle: “Resmini çektiğim yer Tarsus Anıt Mahallesi, 313 Sokak’ta bulunan Dede Korkut Parkı’nın içerisinde olup, Anıt Mahallesi Muhtarlığının yanındadır. Kazaya hatta ölüme davetiye çıkaran bu çukurlar için çeşitli mercilere ve belediyeye müracaat ettiğimde, yetki alanlarının içinde olmadığını ama bir kazaya sebebiyet vermemek için bu iki çukurun kapatılması için Aksa Doğalgaz şirketine uyarıda bulunulduğunu ilettiler ama maalesef manzara yine aynı. Bırakın bir kaza olmasını, bu çukurun içindeki vanalar acil durum vanaları, kötü niyetli insanlar buraya müdahale edebilir. Milliyet gazetesinde haberlerinizi görünce konuyu sizinle paylaşmak istedim. Sizden ricam yetkililere sesimizi duyurmanız.” Okurumuzun şikâyetinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik ve belediye yetkilileri Aksa Doğalgaz yetkililerine burayı kapatması konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarıdan sonra bir hafta geçmesine rağmen çukur kapatılmadı. Aksa Doğalgaz yetkililerine buradan sesleniyoruz: Bu nasıl bir ihmal? Herhangi bir vatandaşımızın canı yanmadan, bir an önce bu çukurların kapatılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz…

Köklerine beton dökülen ağaçlar tedavi edildi

İlçedeki iki ağacın köklerine beton döküldüğünü tespit eden Bahçelievler Belediyesi ekipleri, duruma anında müdahale ederek ağaçları yaşama döndürdü. Çavuşpaşa Caddesi’nde yaşanan olayla ilgili olarak beton döken kişilerin araştırıldığı ifade edilirken, yaklaşık iki saat süren çalışmayla ağaçların köklerindeki beton bölüm kırılarak çıkarıldı, ağaçlar eski haline döndürüldü. Gübre, toprak yenileme ve sulamayla ağaçların 20 yıl daha yaşayabileceği ifade edildi. Çevredeki esnaflar ağaçların bu duruma nasıl geldiğini bilmediklerini ifade etti.

Acemler’de bir düğüm daha çözülüyor

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler’e nefes aldıracak bir projeyi daha Bursa’ya kazandırıyor. Trafik yoğunluğunun İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bile fazla olduğu Acemler’de daha önce İzmir yolundan çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağlamıştı. İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yükü azaltmak için Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler’e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkân sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda artık sona gelindi.

Büyükşehir, bisiklet kültürünü zirvede yaşatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği uluslararası bisiklet yarışlarıyla bir yandan “Kayseri ve Erciyes” markası dünyaya tanıtılırken, diğer yandan da bisiklet kültürü zirvede yaşatılarak, geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor. Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları’nda yabancı sporcular bin 590 kilometre pedal çevirirken, 11 Ekim tarihine kadar, 2’si downhill olmak üzere, 15 dağ bisikleti müsabakasıyla Erciyes’te kıyasıya rekabet devam edecek.

Bağcılar Belediyesi’ne büyük ödül

Türkiye’de kamu sektörünün önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği projelerini sergilediği ve başarılı bulunanların ödüllendirildiği “11. IDC Türkiye CIO SUMMIT 2020” sonuçları açıklandı. Dijital Platformu üzerinden online olarak canlı yayında dağıtılan ödüller sahibini bulurken, etkinliğe “Müşteri Deneyimi” kategorisinde katılan Bağcılar Belediyesi’nin “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesi üçüncülüğe layık görüldü. Gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer almanın tek yolunun bilişim teknolojilerine yapılacak yatırımdan geçtiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bağcılar halkının ihtiyaçlarına da en üst seviyede cevap verebilmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu ödülün hak edilmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Geçmişteki başarılarımızın üzerine yenilerini katarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Belediyeden cevap var!

‘Görüşmelerimizi sürdürüyoruz’

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan okurlarımızdan Harun Yalçın, ilçede yapımı bittiği halde 3-4 aydır ibadete açılmayan cami hakkında yakınmıştı. Biz de gazetemizin 14 Eylül 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Vatandaş bilgi bekliyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü “Mevcut bulunan yüksek gerilim hatları sebebiyle camimizin geciken ibadete açılma sürecinin sonuçlanması için TEİAŞ ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Teşekkürler Başkan Dursun

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan okurumuz, oturduğu mahalledeki pislikten yakınıyordu. 17 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Pislikten geçilmiyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Sultangazi Belediyesi, “Sultangazi Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki tüm sokak ve caddelerde haftanın 7 günü temizlik çalışmaları, sokakların süpürülmesi, çöp toplama işlemi sürdürülmektedir. İlçemiz genelindeki konteynerlerimiz günde üç kez araçlarımızla boşaltılmakta ve program dahilinde konteynerlerimiz yıkanmaktadır. Pandemi sürecinde tüm ekiplerimiz gece ve gündüz vardiyalarında cadde ve sokak yıkamalarımızı her gün sürdürmekte olup, beyaz bayraklı cadde uygulamalarımızla caddelerimiz ilaçlı sularla yıkanıp dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımızın konteyner dışına çöp atmaması ve zamansız çöp çıkarmaması konusunda hassasiyet bekliyoruz” dedi. Haberimizin çıktığı aynı gün içinde gerekli tüm temizliği yaptıran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ederiz.

Problem bir günde kalktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan okurumuz Tamer Yağış, oturduğu mahalledeki çöp konteynerlerinin kokusundan evde oturamaz hale geldiklerinden yakınıyordu. 17 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Kapı pencere açamaz haldeyiz!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Karşıyaka Belediyesi, “Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, haftanın 7 günü günde iki kez olmak üzere konteyner temizliği gerçekleştirmektedir. Ayrıca ekiplerimiz pandemi sürecinden bu yana konteynerleri, düzenli olarak yıkamakta ve ilaçlamaktadır. Öte yandan, yer üstü çöp konteynerlerinin tamamının yer altına alınması yönündeki çalışmamız da sürdürülmektedir. Söz konusu alanda yer alan konteynerlerin de yer altına alınması ile ilgili çalışma başlatılmıştır. Fiziki olarak şu an için konteynerlerin yer altına alınması mümkün değilse de ilave konteyner konularak çözüm sağlanmaya çalışılacaktır” dedi. Haberimizin çıktığı gün hızlı bir şekilde vatandaşın şikâyetini ortadan kaldıran Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederiz.

‘Denetimler sıklaştırıldı’

Kocaeli’nde yaşayan okurumuz Enes K., kentlerindeki belediye otobüslerinin çok kalabalık oluşuna ve şoförlerin de duyarsız olduklarına dikkat çekmişti. Biz de gazetemizin 17 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “İnsan canı bu kadar ucuz mu?” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Belediye otobüslerinin ayakta yolcu taşımasına dair il hıfzıssıhha kurul kararına göre 11.09.2020 tarih 105 sayılı karar ile halk otobüslerinin yolcu kapasitesinin 1/3 kadar ayakta yolcu alabilmeleri doğrultusundadır. Fakat bu sayının üstünde yolcu alımı yapılmaması konusunda gerekli denetimler sıklaştırılarak yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 100 adet 12 m ve 18 m olacak şekilde çevre dostu otobüs alımı ihalesi başlamıştır. 15 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır” dedi.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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