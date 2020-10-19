Büyük dönüşüm başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için en önemli dönüşüm çalışmalarından birinin başlayacağı Mevlana Çarşısı’nda açıklamalarda bulundu.

Konya’da yaşayıp da Mevlana Çarşısı’ndan alışveriş yapmamış insan sayısının çok az olduğunu belirten Başkan Altay, “Onun için biraz zor bir karardı aslında. Ama o gün iyi niyetle yapılan bu çarşı, başladığı günden itibaren de bir tartışma konusu oldu. Tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İyi niyet olmasaydı bu dönüşüm mümkün olmazdı. Burada Konya’nın güzelliği bir kez daha ortaya çıktı. Burası aslında Konya’nın en kıymetli yeri. Çünkü Mevlana Meydanı’na bakıyor. Elhamdülillah bugün mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Altın Çarşı’da da şu anda yüzde 80’e gelmiş durumdayız. Altın Çarşı için de hedefimiz en geç 1 Ocak itibarıyla yıkıma başlamak. Sözleşme süremiz 14 ay ama biz 2021’in eylülüne kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya’ya yakışır bir mekân haline gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni döneminde ilk icraatlardan biri budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu’na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak, 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya’nın tüm projelerinde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Pekyatırmacı, çölyak hastalarını unutmadı

Konya Selçuklu Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Çölyak hastaları için glütensiz ekmek satışına Konya Şehirler Arası Terminali’nde başlandı. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan “glüten” isimli bir madde nedeniyle vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı için kullanılması gereken glütensiz un, ekmek, simit, poğaça ve kurabiye Selçuklu Belediyesi’nin Konya Otogarı’nda kurduğu satış noktasında halkın hizmetine sunuldu. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bununla ilgili bir adım atmak için böyle bir hizmete başlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çölyak hastası olan ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın farkındayız zaman zaman bu konuyla alakalı da talepleri oluyordu ve bu tarz ürünlere ulaşmada zorluklar yaşıyorlardı. Bu ihtiyaca cevap verebilmek ve kolay ulaşılabilmesi anlamında Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bu satış noktamızı oluşturduk. Buradaki satış noktamızda glütensiz ekmek, un, simit, poğaça ve kurabiye gibi ürünlerimiz yer alacak. İlerleyen günlerde ürün çeşitleri de artırılacak. Bu hizmetimizden sadece Selçuklu’daki hemşehrilerimiz değil, otogarın lokasyon olması sebebiyle ülkemizin her noktasından gelen vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Satış noktamızdaki glütensiz ürünleri Karatay Belediyemizin Halk Ekmek Fabrikası’ndan temin ediyoruz. Bu hizmetimizin Selçuklumuza, Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öğrenciler Başkan Yavaştan kasis istiyor

Ankara Sincan, Yenikent, Mustafa Kemal Mahallesi, 5. Cadde ile 11. Cadde kesişme noktasında bulunan Bucuk İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler, ”Okulumuzun önündeki caddede hemen hemen her gün kaza oluyor. Arabalar çok hızlı gidiyor, okulumuzun önüne kasis istiyoruz. Bir arkadaşımızın canı yanmadan, başka kazalar yaşanmadan belediye bu sorunu çözerse çok mutlu oluruz” diyerek isteklerini belirttiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Öğrencilerin bu talebine ne yanıt verecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

DİREK YENİLENDİ

İstanbul Başakşehir Mahallesi’nde yaşamakta olan okurlarımız, mahallelerinde 10 aydır tehlike arz eden elektrik direğinin düzeltilmesini dile getirmişti. Biz de gazetemiz de okurumuzun şikâyetini 12 Ekim 2020 Pazartesi günü “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu!” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra harekete geçen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş direği yenileyerek konuyla ilgili bir açıklama yaptı: “Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Eski İstanbul Caddesi No:18 adresinde bulunan binanın çatısı, o gün yaşanan olağan dışı hava şartları ve aşırı rüzgâr sebebiyle önünde bulunan 243013 numaralı alçak gerilim hattına bağlı elektrik direğinin üstüne devrilmiş ve direğin eğilmesine sebep olmuştur. Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiş ve direğin mekanik dayanımı test edilerek herhangi bir hayati tehlike arz etmediği tespit edilmiştir. O dönemki olumsuz hava koşulları nedeniyle, iş güvenliği esasıyla müdahale edilmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için hava koşullarının iyileşmesi beklenmiş kısa bir zaman sonra yeni direk dikilmiştir. Pandemi döneminde çok acil olmadıkça planlı elektrik kesintileri yapılmadığı için hattın yeni direğe aktarım işlemi bekletilmiş müdahaleye uygun hava koşulları gerçekleştiğinde ise hızlıca onarımı tamamlanmıştır.”

‘Arabalarımız zarar görüyor’

Gaziantep Şehitkamil, Güvenevler Mahallesi, 29089 Sokak Esma Sitesi’nde oturan okurlarımız ise çöken asfalttan şikâyetçiler: “Bir ay önce burası çöktüğü için burayı açtılar, doldurdular fakat asfalt yapmadan gittiler. Önümüz kış. Neyi bekliyorlar? Bir ay sonra da ‘Yağmur var, kış geldi, yapamıyoruz’ diyecekler. Araçlarımız zarar görüyor.” Okurlarımızın şikâyetinden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin burası için yağmurlar başlamadan harekete geçecekler mi, bekleyip göreceğiz.

Bisiklet yolunda off-road!



İstanbul Zeytinburnu’nda yaşamakta olan okurlarımız “İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda spor yapmak için bisikletlerimizle her gün parka geliyoruz ama bisiklet yolları çok atıl durumda. Belediyeye bu durumu bildirmemize rağmen bisiklet yollarımız hâlâ yapılmadı. Bisiklete mi biniyoruz off-road mı yapıyoruz belli değil” diyerek şikâyetlerini ilettiler. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy haberimizden sonra vatandaşların şikâyet ettiği bisiklet yollarını yaptıracak mı, bekleyip göreceğiz.

Bir yıldır aydınlatmalar yanmıyor!

İzmir Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi, 7490/7 Sokak’ta yaşayan okurlarımız şikâyetlerini şöyle ifade ettiler: “Sokakta bir türlü bitirilmeyen çalışmalardan dolayı neredeyse bir yıldır sokak aydınlatma direkleri çalışmıyor. Mahallemize hırsızlar dadandı. Muhatap Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş şikâyetimizi bildirmemize rağmen harekete geçmeyince, biz de mahalle halkı olarak hem Karşıyaka Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne konuyu bildirdik ama yine sonuç alamadık. Kış geliyor, hava erken kararıyor, çocuklarımız bu karanlıkta okullarına giderken korku içerinde kalıyoruz.” Okurlarımızın şikâyetinden sonra öncelikle Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş yetkilileri olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi bu durum hakkında ne yapacak, bekleyip göreceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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