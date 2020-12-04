Eyüpsultan’ın göbeğinde koyun ahırı!

Eyüp-Alibeyköy sahil yolunda mezarlığın içindeki binada koyun besleniyor. Yoldan yaya ya da otomobilleriyle geçenler ağır bir ahır kokusu hissediyor. Belediyenin çağrı merkezini arayıp kokudan şikâyetçi olan vatandaşlara bölgede ahır olmadığı söyleniyor. Gazetemizi arayıp konuyla ilgili şikâyetini dile getiren Eyüplüler, ”Yıllardan beri süren ağır koku için muhatap bulamıyoruz. Çağrı merkezi bölgede kesinlikle ahır olmadığını, koyun beslenmediğini iddia ediyor ve bizi yalancı çıkartıyor” diyorlar.

Kayıp eşyalar e-devlet’ten sahiplerine ulaştırılacak

İstanbul’da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ile durak ve istasyonlarda unutulan eşyalar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor ve Karaköy’deki İETT Tünel binasındaki kayıp bürosuna götürülüyor. Eşyalar buradan sahiplerine teslim ediliyor. Teslim alınmayan eşyalar ise bir süre burada muhafaza edildikten sonra sahipleri ortaya çıkmazsa ihaleyle satılıyor. Bazı giyim eşyaları ve kırtasiye malzemeleri ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

En çok kimlikler unutuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçlarında bulunan eşyalarda rekoru kartlar oluşturuyor. Geçen yıl araçlarda ve duraklarda 50 bin İstanbulkart ile 12 bin pasaport, ruhsat, nüfus cüzdanı gibi kişisel kimlik kartı bulundu. Bulunan kartların yüzde 18’i sahipleriyle buluşturuldu. Geri kalanlar ise kartı çıkaran kurumlara gönderildi. İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, zaman ve iş israfına neden olan tüm bu iade ve teslim süreçlerini iyileştirmek için başlattığı çalışmayı tamamladı.

E-başvuru da yapılabilecek

Yeni sistemde, TC kimlik numaralı kayıp eşyalar, CRM adlı yazılımla e-Devlet sistemine girilecek. Vatandaşlara e-Devlet bildirimi ve SMS olarak otomatik bilgilendirme iletilecek. Böylelikle yolcular, kendilerine ait eşya, kimlik vb. kayıplarını kısa sürede teslim alma imkânına sahip olacak. İstanbullular, aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden kayıp eşya başvurusu da yapabilecek. Bu başvurular otomatik olarak İETT’nin sistemine düşecek ve eşyalar sahipleriyle buluşturulacak.

Büyükşehir Kozan’a Şehit Kubilay Meydanı yapıyor

Cumhuriyet tarihimizin acı vakalarından Menemen Olayı’nda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ismi memleketi Kozan’da yaşatılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şehit Asteğmen Kubilay’ın anısını ve Cumhuriyet ilkelerini yaşatmak üzere Kozan’da 21 Eylül 2020’de, içerisinde anıtında bulunduğu meydan ve park çalışmasına başladı. Toplam 10 dönümlük kent meydanında 3 bin 140 metrekarede miting alanı ve yeşil alan, 500 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı, 100 metrekare spor alanı, 75 metrekare amfi, havuz-su varyasyonları bulunacak. İnsanların temel ihtiyaçlarını da karşılayabileceği kent meydanı projesi hızlı şekilde ilerliyor. Kozan’ın tarihi kimliğini yansıtan çeşitli tasarım öğeleri ile insanların vakit geçirebileceği, dinlenme, toplanma ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak nitelikteki proje konseptinde Atatürk’ün devrimlerini simgeleyen 6 adet de inkılap duvarı bulunuyor. Kozan Kubilay Meydanı 23 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılacak.

‘Üşüyoruz Başkanım!’

Uşak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Yaklaşık bir yıldır durak camlarının yapılması için talepte bulunmamıza rağmen her seferinde bize ‘Talebiniz alındı’ deniliyor ancak hiçbir şekilde icraatta bulunulmuyor. Kış gelmeden durak camlarımızın yapılmasını istiyoruz. Soğuk havalarda üşüyoruz” diyerek şikâyetlerini dile getirdiler. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın okurlarımızın talebine nasıl bir cevap verecek bekleyip göreceğiz.

Belediye nasıl izin verdi!

Ankara Altındağ Siteler Mahallesi Ulubat Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız şikâyetlerini şöyle ifade ettiler: “Mahallemizde birçok işletme izinsiz dış cephe asansörleri yapıyor. Hiçbir güvenlik ve uygunluk önlemi de yok. Bir kaza yaşanmadan müdahale edilmesinde fayda olacaktır. Belediyeye ait zabıta ekipleri veya ilgili müdürlükleri bunları nasıl denetlemiyor, anlamış değiliz. Ülkemizin her yerinde depremler yaşanırken, binaların kolonlarını, duvarlarını kırıp, izin alınmadan böyle asansörler gelişigüzel yapılırken belediye ekipleri neden sadece izliyor?” Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya soruyoruz: Sayın Başkan bu sokaktaki firmalar binaların dış cephesi kırılarak bu asansörleri gelişigüzel kurarken, belediyenize ait ekipler neredeydi? Ayrıca, bu sokaktaki işletmelerin kaçının asansör denetimi yapıldı?

Vatandaş yol istiyor

Kastamonu Cide Cumhuriyet Mahallesi Sarıoğlu Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Yol ciddi derecede hasarlı durumdadır. İlgili yola sadece çakıl dökülüp ve bu şekilde bırakıldığından tek bir yağmurda bütün çakıllar kaymaktadır. Bir süredir bozuk olan yol maalesef yayalar ve araçlar için tehlike arz etmektedir, düzeltilmesini rica ediyoruz” dedi. Kastamonu Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu’nun vatandaşın isteğine kulak verip vermeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Parkımız Bakımsız!

İstanbul Ataşehir’de yaşamakta olan okurumuz, “Sosyal medyadan baktığınızda, belediye ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’, diye paylaşımlarda bulunuyor. Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı atıl vaziyette. Belediyeyi kaç kere aradım, bildirdim her seferinde ‘Söz konusu parkın yürüme yolunda bulunan hasar bakım-onarım programına alındı’ diye cevap alıyorum. Her gün yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı eskiyen bir pistin değiştirilmesi için 20 Eylül’de resimlerini göndererek başvurdum. Parkın çocuk bahçesi de, yürüyüş yeri de rezil haldeydi. Şimdi parkın eskiyen yürüyüş yolunu söktüler, 15 gün geçti, insanlar betonda, açıktaki kabloların üzerinde, yürümeye, koşmaya, spor yapmaya çalışıyor” dedi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi vatandaşın bu şikâyetinden sonra nasıl bir açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.

BELEDİYEDEN YANIT var!

Teşekkürler Başkan Yavaş

Geçen hafta Ankara’da yaşamakta olan okurlarımızdan gelen iki ayrı şikâyeti “Yarım kalan işi tamamlayın!” ve “Sanayi esnafı mağdur!” başlıklı haberlerimizle duyurmuştuk. Haberimizden sonra belediyeden yanıt geldi: “Bahse konu Mamak Ortaköy Mermerciler Sanayi Sitesi belirtilen bölgede sathi kaplama çalışmalarımız başlamış olup, en kısa zamanda tamamlanacaktır. Ayrıca Ankara, Etimesgut, Yeşilova Mahallesi, 4014 Caddesi’nde teknik ekiplerimiz tarafından asfalt bakım ve onarım çalışmaları başlamıştır. Mevsim şartlarına göre en kısa sürede sonuçlanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Ankara’dan gelen iki şikâyete konu olan yerlerde hızlı bir şekilde aksiyon alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekiplerine teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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