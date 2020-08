Ankara’da yaşayan okurumuz Mehmet Bingöl, “Çankaya ilçesi İleri Mahallesi 9 Eylül Sokakta oturuyorum. Bir altyapı firması elektrik kablolarını yer altına aldı. Bizim sokakta çalışma biteli yaklaşık on gün oldu. Sokaktaki tozdan dolayı bırakın kapı pencere açmayı sokağa çıkamaz hale geldik. Yoldaki kesiklerden dolayı araçlarımız zarar görüyor, her an bir kazaya yaşanabilir. Ankara’nın göbeğinde koronavirüsden değil tozdan öleceğiz. Asfalt dökülene kadar belediyenin sulama aracı günde bir iki kez sokaktan geçsin bari diye defalarca başvuru yaptık ama olumlu yanıt alamadık. Kimse sağlığından olmadan biran önce sokağımızın asfaltlanmasını istiyoruz. Hala bitirilemeyen çalışmalar yüzünden bölge esnafı da canından bezdi. Esnaftan alacağınız bütün ürünler toz içinde. Bu sıcaklarda balkonda oturmayı özledik. Lütfen sesimizi duyurun, mahalle halkı olarak size minnettar oluruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen vatandaşın çağrısına kulak verip, gereğini yapacak mı? Bekleyip göreceğiz...

Foçalılar da hizmet bekliyor!

İzmir’de yaşayan okurumuz Fadıl Güner, “Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aygün Sokak, Atik Sokak ve Boşluk Sokak kesişmesinde bulunan yeşil alan beş yıldan bu yana çöplük olarak durmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Karşıyaka Bostanlı Sahili’nde insanların hizmetine sunduğu o güzelim park ve yeşil alanlardan Yeni Foça’da yaşayan insanların da faydalanma hakkı olduğunu düşünüyorum. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in bu güzide ilçelerini unutmamasını ümit ediyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foçalıların çağrısına cevap verecek mi? Bekleyip göreceğiz...

Belediyeden cevap var!



1 hafta içinde bitecek

İstanbul’un Bakırköy ilçesi İstanbul Caddesi’nde esnaflık yapan okurumuz, “Altyapı çalışmasından sonra dükkanlarımızı açamaz hale geldik” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gazetemizin 24 Ağustos 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Çamurköy” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizi gördükten sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Bakırköy İstanbul Caddesi’nde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması, bir hafta içinde bitirilecek. Söz konusu cadde, prestij caddesi olarak planlandığı için daha sonra zemin iyileştirmesi ve kapsamlı bir çalışma yapılacak” dedi.

Teşekkürler Başkan Kılıç

İstanbul’un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesinde oturan okurumuz sokağındaki asfaltsız alanın düzeltilmesini istemişti. “Vatandaş asfalt bekliyor!” başlıklı haberimizi gördükten sonra açıklama yapan Maltepe Belediyesi, “Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi’nde İSKİ ekipleri tarafından İçme Suyu Hattı çalışmaları nedeniyle kazı yapılmıştır. Konuyla ilgili İSKİ yetkilileriyle koordineli bir çalışma yürütülmektedir. İçme Suyu Hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte eylül ayı içerisinde cadde tamamen asfaltlanarak yenilenecektir. Sizlerin aracılığı ile çalışmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

İnceleme başlatıldı

Kastamonu’ya bağlı Azdavay Aliköy’de yaşayan okurumuz Kemal Şen, “1 yıl önce verilen sözler tutulmadı. Çamur içinde olan köy yolumuz hala yapılmadı” diyerek sesi olmamızı istemişti. “Köylünün bir isteği var” başlığımızla duyurduğumuz haberimize Kastamonu Özel İdare’den yanıt geldi. Yetkililer, “Teknik personelimiz tarafından inceleme başlatılmıştır. Köy konağı etrafı ve konağa giden yolda çalışma yapılacaktır” dedi.

Çukurlar kapatıldı!

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi’nde oturan okurumuz sokağındaki çukurların kapatılmasını istemiş, biz de “Kadıköy’de sokaklar mayın tarlası gibi” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Kadıköy Belediyesi, haberimizi gördükten bir gün sonra çukurların kapatılmasını sağlayarak, vatandaşların mağduriyetini jet hızıyla giderdi.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...