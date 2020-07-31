Küçükçekmece bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda hareketlilik başladı. Küçükçekmece Belediyesi, ilçede kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda sıkı tedbirler aldı. Pazar alanına girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor, el dezenfektanı ikram ediliyor ve maske dağıtımı yapılıyor. Pazarın uygun yerlerine asılan afişlerle el hijyeni, maske kullanımı ve tokalaşmamaya dikkat çekilirken, zabıta ekipleri de pazar içinde denetimlerde bulunarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları ve besicileri uyarıyor.











Kemal Çebi: Bayram öncesi ve sonrasında ekiplerimiz iş başında



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerinin görev başında olacağına dikkat çekerek, “ Covid -19 salgını henüz sona ermedi. Halen bizleri tehdit ediyor. Bu noktada hepimize sorumluluklar düşüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak. Bu yıl pandemi sebebiyle Kurban Pazarı’nda ek tedbirler aldık. Bayram sonuna kadar denetim ve ilaçlama çalışmaları da devam edecek” diye konuştu.



Periyodik olarak ilaçlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor

İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ilçedeki kurban satış alanı, Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de periyodik olarak alanda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.



Belirlenen yerler dışında kesim yasak

İlçede, kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek.



Maske, ateş ölçümü, el hijyeni şartı











Alanda, çadırlar arası mesafe 5, 5 metre olarak belirlenirken, giriş kapılarında vatandaşlara maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapılıyor. 30’dan fazla noktaya el dezenfektanları yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi, alan içerisinde sosyal mesafeye uyulması noktasında sesli uyarılar yapıyor.



Zabıtalardan sosyal mesafe denetimi



Salgın nedeniyle, tokalaşarak yapılan kurban pazarlığı da yerini sopayla pazarlığa bıraktı. Kurban Pazarı’nda hayvan satışlarının hijyenik ortamda, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilmesi için denetimlerini sıkılaştıran Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar alanında vatandaşların ve

satıcıların maskesiz dolaşımına, el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin vermiyor.



Kesimler randevu ile yapılacak











Pandemi sebebiyle bu yıl kurban kesim işlemleri de randevu ile gerçekleştirilecek. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için alanda gerekli tedbirler alındı. Küçükçekmece Kurban Pazarı’nda kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın dört gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlandı. Kesilen kurbanlar 4-6 parçaya bölünerek sahiplerine teslim edilecek. Kurban kesim alanlarına ise görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmeyecek.