Müge Anlı’dan belediye başkanlarına çağrı: ‘Kadınlara savunma dersi verilsin’

Kadınlara yönelik erkek şiddetine tepki gösteren ekranların ünlü ismi Müge Anlı, Milliyet aracılığıyla belediye başkanlarına çağrıda bulundu: “Amacım şiddete şiddetle karşılık verilmesi değil. Ama kadınlara şiddete karşı koyabilmeleri için savunma sanatı dersi verilmesi gerektiğine inanıyorum”

Televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, kadınlara yönelik erkek şiddetine tepki gösteriyor. Kadınlara yönelik erkek şiddetinin son bulması için yerel yönetimlere görev düştüğünü belirten Müge Anlı, “Kadınlara savunma sanatı dersi verilmesi” için belediye başkanlarına çağrıda bulunuyor. İşte “Bir dileğim var” diyen Anlı’nın o çağrısı:

‘Yüreğimiz acıyor’

“Son günlerde artan kadına karşı şiddet olayları hepimizin yüreğini acıtıyor. Yaptığım program nedeniyle bu üzücü olayların çoğu kez tam ortasında yer alıyorum. Özellikle fiziksel güçlerini kendilerinden daha güçsüzler üzerinde orantısız şekilde denemeye çalışan bazı erkekler sadece kadınlara değil, kendi hemcinslerine de zarar veriyor. Kendinden güçsüz olanlara karşı saygı duymayan bu erkekler, bu gidişle kadın neslinin sonunu getirecek.

Geçtiğimiz günlerde trafikte kendisine saldıran bir kendini bilmeze tekvando bildiği için karşı koyabilen hanımefendiyi izleyince, kız çocuklarımızın ileride kendilerini koruyabilmeleri için savunma sanatı dersleri almaları gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Belediyeler kadınlara ve çocuklara birçok alanda eğitim veriyorlar. Benim dileğim savunma sanatı konusunda da ağırlıklı derslerin konulması. Katılımın artması için çalışma ve okul saatlerine göre düzenlemelerin yapılması, gün içinde ders sayılarının artması... Yanlış anlaşılmasın, amacım şiddete şiddetle karşılık verilmesi değil. Tam aksine bu eğitim yaygınlaşırsa ve kadınlarımız şiddete karşı koyacak donanıma sahip olursa, bu kendini bilmezler karşılık görebileceklerini düşünerek kendilerine bir çeki düzen verirler, inanıyorum ki çekinirler.

Bu konuda belediye başkanlarına güveniyorum. Milliyet aracılığıyla kadınlar adına bu isteğimi iletmek istedim.”

‘Sessiz çığlığı duyun’

“Değerli meslektaşım, ele aldığın her konuyla Türkiye’nin gündemini etkiliyorsun. Doğru düşünüyorsun, hemen hemen tüm belediyelerin spor aktiviteleri bulunuyor, fakat belediyelerde savunma sanatı dersleri çok nadir uygulanıyor. Benim de yakından takip ettiğim Kadın İçin Defans Atölyesi (KİDA) adlı oluşum, üç yıldır sosyal sorumluluk projesi olarak kadınlara belediyeler vasıtasıyla hem mental hem de fiziksel olarak ücretsiz öz savunma eğitimleri vermek için çabalıyor. Ancak ilgilenen belediye sayısı çok az. Umarım belediyeler şiddete maruz kalan kadınların sessiz çığlığını duyarlar…”

Sincan’da yollar köstebek yuvası gibi

Ankara Sincan’da yaşayan okurumuz Ahmet Karabulut, köstebek yuvası haline gelen sokaklarından dertli: “Sincan Plevne Mahallesi Yazı Caddesi’nde altyapı çalışması yapıldı. Ancak 3 aydır sokaklar bu şekilde kaldı. Herkes rezilliği yaşıyor. Camı açsan olmuyor toz giriyor, evde çocuk olduğu için daha da sıkıntı. Araçlar deseniz artık arıza veriyor. Yani herkes büyük sıkıntı yaşıyor. Alo 153, Sincan Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ayrı ayrı şikayetimizi yazdık fakat bir dönüş olmadı.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan vatandaşın haklı şikayetine gazetemiz aracılıyla bir cevap gelecek mi? Bekliyoruz.

Türkiye’de bir ilk: KazanBelNet

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikâyetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki başardı. Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi’ni kurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan KazanBelNet, bu lisansı alan ilk ve tek belediye şirketi olurken, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. Faaliyete geçeli henüz birkaç hafta olmasına karşın 500 abone sayısına ulaşmayı başaran KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından önce Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor.Belediye bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapacak olan teknik personel eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, kendi yazılım ofisini de kuran şirket, orijinal yazılımını da hazırladı. Şirketler, 444 92 11 numaralı telefonu arayarak KazanBelNet ile bilgi alabilirler. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “55 bin nüfuslu ilçemizde 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk” dedi.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Aydın

İstanbul’un Beykoz ilçesi Fındıklı Mahallesi Boğaziçi Caddesi’nde oturan okurumuz cadde üzerindeki oto galerilerinin her sabah yıkadıkları araçların sabunlu sularını yola akıttığını ve araçların sabunlu su nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğinin bizimle paylaşmıştı. Biz de gazetemizin 27 Ağustos 2020 Perşembe günkü nüshasında “Bu yoldan sabah geçiyorsanız dikkat!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haber çıktıktan sonra duruma el atan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yola su akıtan galericilere yasal işlem yaptı ve şikayete konu olan caddeyi boydan boya yıkatarak temizletti. Başkan Aydın’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

‘YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDADIR’

İzmir’in Foça ilçesinde yaşayan okurumuz, “Yeni Foça’daki yeşil alanların bakımsızlığına bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gazetemizin 27 Ağustos 2020 Perşembe günkü nüshasında da “Foçalılar da hizmet bekliyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, “Yeni Foça İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de gözbebeğidir. Bölgenin ihtiyaçları ve yurttaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Foça’da hizmetlerini aksatmadan sürdürmektedir. Bahse konu alanın park olarak değerlendirilmesi ise Foça Belediyesi’nin yatırım programı kapsamındadır” denildi.

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