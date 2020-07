Ölüm kuyusuna önlem alınsın!

Sakarya’da yaşayan okurlarımızdan Osman Topçu, “Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 5068 Sokak’ta esnaflık yapıyorum. Her gün birçok insanın evine gitmek için kullandığı yolda, etrafında hiçbir tedbir alınmadan açık halde bırakılan rögar kapaklarının üstlerini tahtalarla biz kapatmak zorunda kalıyoruz. Özellikle çocuklar için tehlikeli olan açık rögarlar belediye yetkililerinin sorumsuzluğunu gözler önüne seriyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Burada ölümlü kaza olsa hesabını kim verecek? Yetkililer uyumasın, bu ölüm kuyusuna önlem alsın” diyerek tepkisini dile getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşlarımızın can güvenliği için bir an önce rögar kapaklarını takmanızı bekliyoruz.

Gençlerin Başkan Şahin’den isteği var

Gaziantep’te yaşayan okurlarımızdan Kağan Batur, “Arkadaşlarımla birlikte spor yapmak için gittiğimiz Şahinbey ilçesindeki Hayri Tütüncüler Parkı’nda bulunan sahanın bakımsızlığından muzdarip durumdayız. 4 adet pota var, 2’si kırık. Işıklandırma yetersiz olduğu için akşam saatlerinde karanlıkta kalıyoruz. Işıklandırmanın düzeltilmesini ve sahada bakım yapılmasını rica ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e sizin aracılığınız ile sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Sosyal mesafeli spor

Bahçelievler Belediyesi, koronavirüs sürecinde evden çıkamayan vatandaşlar için ‘Mesafemizi Koruyoruz Sporumuzu Yapıyoruz’ sloganıyla Yenibosna Şehir Stadı’nda açık havada egzersiz etkinliği başlattı. Kontrollü ve sosyal mesafeli etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgili gösterirken, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Salı günleri de 09.00 ile 10.00 arasında sosyal mesafe kontrollü sabah sporumuza bekliyoruz” dedi.

Yaşam Köyü ‘REMOURBAN’

Eskişehir’de, Tepebaşı Belediyesi’nin REMOURBAN- Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği ‘Yaşam Köyü’ tamamlanma aşamasına gelirken, projenin son konferansı online olarak gerçekleşti. 57 villanın yenilenmesi ile oluşturulan Yaşam Köyü’nde, toplumun tüm kesiminin sosyal hayata katılmasına yardımcı olacak tesisler bulunuyor. Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “REMOURBAN’ın yarının şehirleri için küresel akıllı şehir modeli olacağına inanıyorum” dedi.

Koronavirüs önlemli ilk nikah

Edirne Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında nikahları 120 yıllık tarihi Edirne Belediye Binası’nın bahçesinde kıyma kararı aldı. Selimiye Camii manzarasında ilk nikahı kıyan Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Muhteşem bir ortam. Bence Türkiye’nin en güzel nikah salonu demeyelim de nikah bahçesi oldu” dedi.

Belediyeden cevap var!

‘Sorun giderilecek’

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan okurlarımızdan Oğuzhan Çakır’ın şikayeti üzerine 16 Temmuz 2020 Perşembe günü yayımladığımız ‘Sağlığımız tehlikede’ başlıklı haberimize belediyeden cevap geldi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu yer mevcutta parke kaplama ile sorunsuz bir şekilde hizmet veriyordu. Lakin mülkiyet sahibi tarafından parkelerin sökülmesi yoluna gidilmiştir. Bu sebeple şahsa ait olan kısımda böyle bir sorun teşkil etmiştir. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, sorun giderilecektir” denildi.

Teşekkürler Başkan Baydilli

Şanlıurfa’daki okurlarımızdan Ramazan Güven’in, Karaköprü İlkokulu karşısındaki inşaat temelinin kazısında bulunan boşluğun tehlike saçtığını belirtmesi üzerine yaptığımız ‘Önlem için birinin düşmesi mi lazım?’ başlıklı haberimize belediyeden cevap geldi. Gerekli incelemelerin yapıldığı inşaat alanında önlem alındığını öğrendik. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

‘Balıkesir’e çok yakıştı’

Balıkesir’in Körfez bölgesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları için seferber olundu. BASKİ, şebeke suyu bağlama, kanalizasyon, dere ıslahı gibi çalışmaları sürdürürken, Fen İşleri Kent Estetiği ve Yol Yapım Bakım ve Onarım daire başkanlıkları da bölgeyi adeta sil baştan yapılandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar yenilenen Altınkum ve Güre sahil bandının yenilenen yüzüyle Balıkesir’e yakışır hale geldiğini söyledi.