Vatandaş yanıt bekliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan okurumuz Nuh Varel, “Baştan sona çukurlarla kaplı Emek Mahallesi Ruhi Kaymaz Caddesi’nden vatandaşlar, kaza tehlikesi ve araçlarına bir şey olacak korkusuyla geçiyorlar. Yaklaşık 9 aydır ne Odunpazarı Belediyesi’nden ne de Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt alamıyoruz. Bizim için cevap alabilirseniz çok seviniriz” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un haberimizden sonra nasıl bir açıklama yapacağını, bekleyip göreceğiz..

Bu yoldan sabah geçiyorsanız dikkat!

İstanbul Beykoz’da yaşayan okurumuz, “İstanbul Beykoz Boğaziçi Caddesi’nde sıralı halde bulunan oto galericilerin, her sabah araçlarını şampuan ile yıkayıp kullandıkları suyu olduğu gibi yola akıtmaları kazaya davetiye çıkarıyor. Beykoz Belediyesinin bu duruma ‘dur’ demesi gerekiyor. Bir vatandaşın canına veya malına zarar gelmeden bu şikâyeti sizin aracılığınızla yetkililere duyurabilirsek çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın, okurumuzun şikayetini değerlendirmesini umut ediyoruz.

Külliyede sergilenecek

Geçtiğimiz günlerde Ahlat Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalayarak kadim medeniyet köprüsünü sağlamlaştıran Selçuklu Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünde açtığı sergiyle Selçuklu medeniyetinin izlerini yeniden yansıttı. Etkinliklerin ardından Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Selçuklu Çini Atölyesi’nde yapılan, üzerinde kufi yazı tekniğiyle Peygamber Efendimizin (SAV) ve Dört Halifemizin isminin yazılı olduğu eseri takdim etti. Bir diğer eser olan Selçuklu Miğferi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim edildi. Ayrıca Külliye’de sergilenmek üzere Selçuklu Belediyesi’nin 25 eseri de Cumhurbaşkanlığı’na teslim edildi.

Malazgirt’te ‘Trabzon’ rüzgarı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde otağ kurdu. Trabzon’un sosyal ve kültürel yapısını yansıtan figürlerin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi’ne ait otağı, farklı illerden çok sayıda kişi ziyaret etti. Etkinliğe katılanlara ayrıca Trabzon’u anlatan çeşitli hediyeler verildi.

Karadeniz’in incisine yakışmadı

Tatil için İstanbul’dan Sinop’a giden bir okurumuz, “Sinop Akliman yolunda gördüğüm manzara beni şok etti. Bir hafta kalmamıza rağmen her gün bu çöpler artarak yerinde kalmaya devam etti. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini temenni ediyorum” dedi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın bu kirliliği bir an önce temizleteceğinden kuşkumuz yok. Bekleyip göreceğiz..

Değirmenköy’e iki müjde

Silivri Belediyesi 36’ncı Değirmenköy Domates Yarışması, koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlendi. 58 domates üreticisinin mahsullerini yarıştırdığı etkinlikte, vatandaşlara domates ve domates çorbası ikram edildi. Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Değirmenköy’e iki müjdeli haber vererek, FİFA standartlarında olacak stadyum çalışmalarına ekim ayında başlanacağını ve daimi köy pazarı yapılacağını söyledi.

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