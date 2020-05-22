Sosyal mesafeli, deniz manzaralı kahve keyfi

Bu aralar bi yazıya başlamak benim için gerçekten zor hale geldi. Çünkü gezip, görüp, deneyimleyip yazıyorum. Eh eskisi gibi gözemediğime göre, haliyle işler zorlaşıyor. Şimdi bu satırları yazarken aklıma geldi. Yahu arkadaş, bu sıkıntıyı çeken bi ben değilim ki, koskoca Ertuğrul Özkök bile Instagram’dan gözetleyip gördüklerini yazmaya başladı. Ben bu kadarcık daralmışım çok mu? Neyse ben geleyim sadede.

İsraf etmiyoruz

Haftalardır bi iki yer hariç burnumuzu çıkarmıyoruz dışarıya. Bu pandemi bugün azaldıysa, bizim de katkımız var yani. Kurallara neredeyse harfiyen uyma gayretindeyiz. Kesinlikle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, maskesiz asla sokağa çıkmıyoruz, sık sık ellerimizi dezenfektan ile temizliyoruz, evimize geldiğimizde ille ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz. Yıkıyoruz ama asla su israf etmiyoruz! Özellikle sabunlamadan önce ellerimizi ıslatırken, lavabo yanında bulunan, eski bir pompalı sabun kabında bulunan suyu kullanıyoruz.

Bunlar çok özenle yaptıklarımız. Bi de asla özen gösterip yapamadığımız bir şey var ki, işte o hepimizi mahvediyor. Yemek yapmak! Geldi kulağıma. Siz de de aynı sıkıntı var di mi? Sürekli evin içerisinde bir yemek telaşı, öğlen ne yesek, akşam ne yesek diye düşünüp duruyoruz. Bu gidişle kapılardan sığmayacağız vallahi. Durun durun! Şöyle kilo aldık, böyle kilo aldık demeyeceğim size. O diyetisyenlerin işi. Benim bu olaya bakış açım biraz daha farklı. Bu salgın günleri geçtiğinde inanın kimse, kimsenin aldığı kiloyu fark edemeyecek. Çünkü, hepimiz aynı oranda kilo aldığımızdan görsel bi değişiklik olmayacak. O yüzden rejim vesaire yapmaya gerek yok. Şaka şaka, aman fazla yemeyelim dostlar, olacağımız kadar olduk zaten, bi de fazlasıyla uğraşmayalım di mi?

Bizi bekliyor

Dün 18 yaşa kadar olan çocukların dışarı çıkma günüydü. Bir haftadır arkadaşlarla ne yapsak, nereye gitsek, özledik birbirimizi, bi ağaç gölgesinde iki satır görüşsek diye planlar yapıp durduk. Nihayet saat 11.30 gibi Foça’ya doğru çıktık yola. Fazla vaktimiz de olmadığından ilk gördüğümüz yerde, elbette sosyal mesafe kuralları çerçevesinde durup, evlerimizde hazırladığımız soğuk sandviçlerimizi yiyip geri döneceğiz.

Foça İngiliz Burnu ve bir iki yerde mola vermeyi denedik. Ancak polis, halihazırda izin vermediğinden şansımızı başka yerde denemeye karar verdik. Yeni Foça-Eski Foça arasında neredeyse 45 derece açıyla aşağıya inilen bir koy bulduk. Özlemle sallandık aşağıya. Deniz olduğu yerde bizi bekliyor. İnanın! Tertemiz, burcu burcu iyot kokuyor. Bizden başka 3-4 kişi daha var koyda. Mesafeleri ayarlayıp yanımızda getirdiğimiz kahvelerimizi koyuyoruz bardaklarımıza. Mayolarımızı yanımızda getirmediğimize hayıflanarak, ayaklarımızı daldırıyoruz bu mis gibi suya. İnanın, ayaklarımız deniz suyuna değdiğinde neredeyse ciğerlerimiz serinliyor. Dalga sesleri arasında uzunca zamandır özlediğimiz sohbetlerimizi yapıyoruz. Hatta bi iki dedikodu bile sıkıştırıyoruz araya.

İnerken hiç zorlanmadığımız dik yamaçtan yukarı çıkarken kilolar ve sıcak yapıyor yapacağını. Diller yarım metre dışarda, kalbimiz mutluluktan mı, yoksa yokuştan mı küt küt atarken, kendimizi arabaların klima serinliğine bırakıyoruz. Aklımız Foça’da kalarak, yol boyunca flamingo sürülerini izleye izleye varıyoruz ‘en güvenli’ yerimize, evimize...

Ve umutla, sabırla bu günlerin bitmesini, her günümüzün bayram havasına döneceği günleri beklemeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle, bir arada olamayacağımız, ama gönül birlikteliğimizin daim olduğu Ramazan Bayramınızı kutluyorum...

Kapya biberli levrek sarma

Bu zor günlerde bağışıklık sistemimiz güçlü olmak zorunda. Bunun yolu da sağlıklı, bol vitaminli beslenmek. Peki, bize hem bol vitamini hem de sağlıklı beslenmeyi sunan bir yiyecek var mı? Kesinlikle var: Balık.

İşte size kendi icadım, içinde soğan da, biber de bulunan bir levrek tarifi: Kapya biberli levrek sarma...

Malzemeler:

- 3-4 parça fileto levrek (filetosu çıkarılabilen tüm balıklar kullanılabilir)

- Bir büyük boy kapya biber

- Bir adet soğan

- Bir paket krema

- Tuz, karabiber

Kapya biberinizi közleyin. Kabuklarını soyup biberi orta kalınlıkta şeritler halinde kesin. Fileto levrek balığınızın derisini, keskin bir bucak yardımıyla soyun. Balığınızı dikey olarak ikiye ayırın. Uzunlamasına kestiğiniz kapya biberi, yine uzunlamasına ikiye ayırdığınız levrek balığınızın üzerine koyup yuvarlayın. Elde ettiğiniz bu yumruyu bir kürdanla tutturun, açılmasın. Tüm balıkları bu şekilde sarın. Soğanınızı dilediğiniz büyüklükte doğrayın ve iki kaşık zeytinyağında karamelize edin. Kremanızın yarısını soğanın üzerine dökün, balıkları tavaya alın, kalan kremanızı da balıkların üzerine gezdirin. Balıkların üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin. Tencerenizin kapağını kapatın, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ara sıra kapağı açıp bir kaşıkla balıkların üzerine tavadaki kremadan gezdirin. Afiyet olsun.

Mucizesi, Omega-3

En zengin Omega-3 kaynağı balıklardır.

Omega-3 yağ asitleri; vücutta sentezlenemeyen, dışarıdan alınması gereken, uzun zincirli yağ asitleridir. İnsan beyninin yüzde 60’ının yağ olduğunu ve bunun da üçte birinin Omega-3 yağ asitlerinden oluştuğunu hesaba katarsak, önemini daha iyi anlamış oluruz.

Balık, bağışıklık ve sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, bu günlerde en çok yararlanmamız gereken besinlerin başında gelmektedir.

Haydi gelin, vücudumuza ne gibi faydaları var kısaca bakalım...

1. Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına karşı etkili.

2. Göz sağlığı için faydalı.

3. Hamile-likte ve bebeklerde beyin gelişimine pozitif etkisi var.

4. Kalp hastalıkları riskini azaltıyor.

5. Çocuklarda hiperaktivite semptomlarını azaltıyor.

6. Metabolik sendrom (bel çevresi kalınlığı, yüksek tansiyon, kan yağlarındaki bozukluk, kan şekeri yüksekliği) etkilerini azaltıyor.

7. İltihaplara karşı etkili.

8. Depresyon ve anksiyeteye karşı etkili.

9. Ruhsal bozukluklarda etkili.

10. Alzheimer ve yaş kaynaklı bunamalarda geciktirici etkiye sahip.

11. Kansere karşı etkili olduğu biliniyor.

12. Çocuklarda astım riskini düşürüyor.

13. Karaciğerdeki yağ oranını düşürücü etkisi var.

14. Kemik ve eklem sağlığı açısından faydalı.

15. Âdet dönemi ağrılarını hafifletici etkisi var.

16. Düzenli uyku kalitesini dengeliyor.

17. Deri sağlığı için faydalı.

Haftada 3 gün balık yemeyi ihmal etmeyin, sağlıklı bir yaşamın keyfini sürün.