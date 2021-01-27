Bodrum’un migreni var

Malumunuz, Bodrum’un yıllardır başını ağrıtan yapısal problemleri var. İlçenin bu derece büyüyeceği, boş bulunan irili ufaklı her toprak parçasına ev kondurulacağı, azmakların üzerinden yol geçeceği ve hatta daha fazla inşaat yapmak için dere yollarının yönünün dahi değiştirilebileceği öngörülemediği için, altyapı planlaması, suyu, elektriği, yolu, o günün şartlarına hizmet edebilecek kapasiteye göre yapılmış doğal olarak. Maksimum 8 kişi alabilecek asansöre 20 kişi, bırakın 20’yi, 10 kişi dahi binse asansör düşer. Hadi diyelim ki, şansınız yaver gitti ve düşmedi, ama mutlak bir sakatlık kaçınılmaz. Bodrum’un bugün başına gelen şey, işte bu örnekten pek de farklı değil. Son yıllarda hatırı sayılır oranda göç aldı Bodrum. Bu yıl da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince, kışın 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine yaklaştı ve Bodrum bu artışla 45 ilin nüfusunu da geride bıraktı. Ve uzun zamandır mustarip olduğu baş ağrısı, sahneyi migrene bıraktı. Ağrı kesiciler (ki migreni olanlar çok iyi bilir, her ağrı kesici kolay kolay işe yaramaz) ve zaman zaman takılan serumlar sayesinde günü geçiriyor. Zaman zaman ciddi ameliyatlara alınıyor, ama maalesef ameliyat sonrası içeride ya makas ya da sargı bezi unutulmuş oluyor. Bazen dikiş tutmadığı ve iltihaplı yaraya dönüştüğü de tecrübeyle sabit. Ve bazen de gelişigüzel atılan dikişler, Bodrum’un estetiğini bozuyor.









Şimdi bunlara yeni bir örnek daha katılmak üzere.

Yarımadanın batı bölgelerindeki kanalizasyon ve arıtma probleminin çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin Koyunbaba Mahallesi’ndeki bölümünde, pis su toplama havuzu ve pompalama istasyonu yapımı için çalışma başlatıldı. Halk plajının üst kısmına yapılacağı ifade edilen havuzla ilgili olarak çevre sakinleri bir imza kampanyası başlattı. Kampanyanın açıklamasında şu ifadeler var:

“Bodrum Yarımadası’nda kalan nadir doğal plajlardan biri olan Koyunbaba Çukurbük Halk Plajı’na inşa edilen pis su arıtma havuzu, çevreyi ve halk plajını tahrip edecek şekilde projelendirilmiştir. Dar bir kıyı şeridine sahip olan doğal koy, sahilinde endemik ılgın ağaçları ile çevrelenmiş olup, sadece yöreden değil tüm ülkeden gelen vatandaşların hiçbir ücret ödemeden, güvenle temiz denizden faydalanabilecekleri, ender doğal ve ücretsiz plajlardan biridir. Ancak, yapımına başlanmış olan altyapı çalışmaları dahilinde, bu bakir koya yapılmak üzere olan pis su toplama havuzu ciddi çevresel sorun teşkil ettiği gibi, günümüzde az sayıda kalan doğal alanlardan birini daha tahrip etmek üzeredir.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların bu haklı itirazına duyarsız kalmayacağını ümit ediyorum.

‘En büyük darboğaz’



Her zaman dediğim gibi, “Bizi burada yaşayanlar seçti ve bu yetkiyi de bize onlar verdi” deyip bu argümanla yetinmek ve yine bu doğrultuda kararı uygulamaya geçirmek, yerel yönetimlerin en büyük darboğazıdır. Bu açıdan belediyeler, aldıkları önemli kararlarda orada yaşayanların görüşlerine kesin olarak başvurmalı, ve sadece teknik yol göstericilere dayalı olarak karar vermemelidir.



Şaşırtmayan sürpriz





Bodrum halkı, ısınma ihtiyacını büyük ölçüde elektrikle sağlıyor. Dediğim gibi, bu kış nüfusta ciddi bir artış oldu. Ee, bu nüfusun da havalar soğuyunca bir şekilde ısınmaya ihtiyacı var tabii. Klimalar, elektrikli radyatörler devreye girdi. Hatta radyatörü olmayanlar, radyatör avına çıktı. Çok tercih edilen bir marka var, biraz pahalı ama performansı oldukça iyi; işte bu radyatörler yok sattı valla. Bodrum dışından siparişle getirtti millet. Karaborsaya düşmüş bile olabilir. Şaka bir yana, evde üşüyerek oturacak hali yok ya milletin. Neticede, ısınmak için yüklendik elektriğe. Ve bunun sonucunda da şaşırtmayan sürpriz, kutudan çıkıverdi. Artan elektrik tüketimiyle birlikte altyapı can çekişmeye başladı. Planlı ya da plansız meydana gelen güncel elektrik kesintileri illallah dedirtti. Yarımadanın çeşitli mahallelerinde trafoların yetersizliği, arızalara ve uzun süreli kesintilerin yaşanmasına neden oldu. Çeşitli mahallelerde trafo patlamaları oldu, elektrik altyapısı çöktü. Voltaj dalgalanmaları yüzünden zarar gören elektronik aletler ise işin bonusu oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlçemizde yaşanan elektrik kesintileri sorununun giderilebilmesi için, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim halindeyiz. Mevcut aksaklıkları yeni mobil trafolarla gidermeye gayret ederken, diğer yandan kalıcı çözümlere yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Bu yıl içinde de ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile koordineli şekilde sorunları bütünsel değerlendirerek çözüme yönelik çalışmalar yapacağız.

Enerji verimliliği uygulamaları, Güneş Enerji Sistemi (GES) uygulamaları ve yenilebilir enerji kaynakları gibi konularda da çalışmalarımız devam etmekte. Bodrum Belediyesi olarak, ilçenin geleceğe yönelik enerji altyapı planlamalarına destek olmaya devam edeceğiz” diyor.

Pandemi sebebiyle Bodrum nüfusunda bir artış olacağı zaten öngörülmüştü. Bu bağlamda, böylesine önemli bir detayın, biz vatandaşlara acı faturalar ödetmeden ve ivedilikle çözüme ulaşması ne hoş olurdu, değil mi?