‘Koronavirüsü’ dehşeti

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp onlarca ülkeye sıçrayan “Koronavirüsü” salgınında dünyayı dehşete düşüren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Ölü sayısı her geçen gün artıyor ve maalesef henüz bir tedavi de geliştirilmiş değil.

Ülkeler virüse önlem almaya çalışıyor ama bu ‘Covid19’ duman attırıyor ortalığa.

Henüz bizim ülkemizde yok diye daha sakindik sanki ama sınır komşumuz İran’da görülmesi, için için çalan siren seslerini biraz daha yükseltti sanki.

Valla ne yalan söyleyeyim bende de endişe ve çekince başladı.

Hatta öyle ki, en azından uçakta veya toplu taşıma araçlarında takarım diye maske bile aldım.

Bodrum’da son bir iki yıldır, özellikle de bahar ve kış aylarında, Çinli ve Koreli turist grupları görürdüm.

Şimdi bu yazıyı yazarken düşündüm de, evet bu baharda da gördüm ama kış aylarında yoklardı sanki. Yok yok gelmediler, en azından ben görmedim.

Virüs mü sebep, devletler mi sebep, korktular mı, korktuk mu, daha önce gelenlerde virüs var mıydı acaba...?

Benim kafamı olsa olsa bunlar meşgul eder. Belki üç beş olasılık ve ihtimal daha kurcalar kafamı. Ama bazı insanların beyinleri bu ihtimallerle sınırlı kalmıyor. Son yılların en korkunç salgını can almayı sürdürürken, ‘kuyuya taş atmayı’ adet haline getirmiş komplo teorisi üretim merkezleri de tüm hızıyla çalışıyor. Bunun “bir nüfus kontrol yöntemi” olduğundan tutun da, “Birleşik Devletlerin gizli deneyi” olduğuna kadar pek çok iddia var ortada.

Amerika’nın en uzun soluklu dizisi Simpson Ailesi’ni bilirsiniz.

Bu animasyon komedi, zaman zaman bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesiyle de gündeme geliyor. Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan ’Osaka Flu’ adlı virüsten söz ediliyor. Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri arkadaşına, ‘Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen’ diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor ve hastalık yayılıyor falan.

Dizinin hayranları, virüsün başladığı yerin Japonya değil de Çin’in Wuhan kenti olmasına rağmen, Simsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde birleşmişler.