Turizm entübe edildi!

Entübe etmek: Solunum sıkıntısı çeken hastalarda solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen entübasyon durumu ayrıca, ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanmasını da ifade eder.

Ancak, hastanın entübe süresi ne kadar uzun sürerse ek sorunlar çıkma ihtimali de giderek artar.

Tıbbi bir yazı yazma hadsizliği peşinde değilim asla.

Zaten yazamam, doktor değilim.

Turizmin bu yılki durumuna baktığımda, gördüğüm şeyi ifade etmeye çalışırken kullandığım kelimeler tıbbi sadece.

Ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılsın diye de böyle açıklayıcı giriş yapmayı tercih ettim. Teşbihte hata olmazmış.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde karantina ve seyahat yasakları nedeniyle dünya ekonomisinin yüzde 10’una tekabül eden ve yaklaşık 9 trilyon dolar işlem hacmi olan turizm sektörü, çok zor günler geçiriyor.

Yetkililer otel rezervasyonlarında yüzde 80 oranında düşüş yaşandığını söylüyor.

Küresel ekonomiye ağır darbe vuran virüs salgını, turizmi fena hırpaladı.

Sektör mutsuz!

Sektör sıkıntılı!

Sektör huzursuz!

Bu öyle şiddetli bir huzursuzluk ki, sektörün nefesini kesti.

Teşhis “nefes darlığı.”

Ve maalesef görünen o ki, bu yıl derin ve doyurucu bir nefes alma olasılığı oldukça düşük.

Hatta yok gibi.

Öte yandan, bu ani ve hızlı daralmaya karşı sektörün kendi kaynakları ile ayakta kalabilmesi de pek mümkün gözükmüyor.

Hükümet, turizm sektörünün çektiği acılara çözüm amaçlı bir paket yayınladı.

Amaç, hastayı entübe edip solunumunu rahatlatmak.

Yazının başında da belirttiğim gibi, entübe süresi ne kadar uzun sürerse, ek sorunlar çıkma ihtimali de giderek artıyor.

Bunlardan biri ve hatta en önemlisi Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin “koronavirüs salgını” sebebiyle dünya genelinde turizm sektöründe tahmini 50 milyon kişinin işsiz kalabileceğini öngören paylaşımı. Hastanın sağlıklı günlerine dönmesi en iyi ihtimalle bir yıl alacak gibi duruyor.

Hal böyleyken hastanın entübe sürecinden mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi için ikinci bir destek paketine ihtiyaç duyduğu gerçeğini görmezden gelmemek lazım.

Bodrum’da son durum

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt’a, ilçedeki son durumu sordum.

“Sezon koronavirüsden dolayı çok kötü geçiyor. Yurtdışı uçuşları halen yok gibi.

Kazakistan başlamıştı ancak şu an tekrar durduruldu.

Ukrayna’dan çok az sayıda uçuş var.

Öte yandan, iç pazar da beklenildiği kadar iyi başlamadı maalesef.

Çoğu otel açmadı veya açılışları ileri tarihe erteledi.

Şu an Bodrum yatak kapasitesi yüzde 10 bile dolu değil.

2020 sezonu bence kaybedildi, inşallah aşı ve ilaç bulunur ve biz de en azından 2021 sezonunu kurtarırız” açıklamasını yaptı.

Karaada ses verdi!

Geçen haftaki köşemde Karaada’nın içler acısı durumuna değinmiştim.

Yazının yayınlandığı bir sonraki gün Karaada’nın ruhsat sahibi olan firmanın bağlı olduğu Botech Şirketler Grubu’nun yönetici ortağı Barış Öztop’tan aşağıdaki açıklama geldi.

Gösterdiği duyarlılık için Barış Beye teşekkür ediyorum.

(İzinler resmî olarak tamamlanmadan proje görseli paylaşamıyoruz.)

Bizler kışları İstanbul’da, yazları Bodrum’da geçiren yarı Bodrumlular sayıyoruz kendimizi. Karaada’nın yıllardır bulunduğu durum sizler gibi bizleri de rahatsız ediyordu.

2012 yılında adanın ihalesini alan firma yetkilileri bir emlak firması aracılığı ile yatırımcı olarak bizlere ulaştı.

Bizler de bu yatırımı ticari bir işten ziyade çok sevdiğimiz Bodrum’a güzel bir iz bırakma fırsatı olarak gördük.

Yapılan görüşme ve hukuki inceleme sonucunda bu ruhsatı BE Jeotermal Tur. Yat. Sağ. Den. Eğlence Hiz. A.Ş. isimli firmamız adına 2015 yılında devir aldık.

Bu tarihten itibaren adanın yenilenmesi ve işletmeye açılması için gerekli izinlerin alınması konusunda maalesef bürokrasiye takıldık.

Yaklaşık 5 yıldır süren bu zaman zarfında doğal olarak yaptığımız yatırıma karşılık herhangi bir kazanç elde edemediğimiz gibi, açılan davalarda mahkemeler ile uğraşmak durumunda kaldık.

Biz bu süreçte de boş durmayarak yurtiçi ve yurtdışı mimarlık firmaları ile konsept proje çalışmalarına ciddi harcama yaptık.

Fakat adanın dokusuna uygun içimize sinen bir çalışmaya geçen yıl sonuna kadar ulaşamamıştık. Son yapılan çalışma bizim içimize sindiği gibi, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından da çok beğenildi. Gerekli izin işlemlerini ve tadilatı 2021 Nisan ayına kadar tamamlayıp seneye Bodruma yaz-kış yabancı turist getiren bir termal tesisi hizmete açmaya çalışacağız.