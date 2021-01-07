ABD gündeminde de ‘darbe...’

Hıristiyanlık, Anayasa, siyasi etik, demokrasi, ceza hukuku açılarından yüksek tansiyonlu tartışmalar... ABD demokrasi tarihinde belki de çok uzun süredir bir “ilk...”

Önce...

“Hıristiyanlıkla” başlayalım:

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Yeni Ahit,

Mark 8: 36’da

bize sorar:

“Bütün dünyayı ele geçirip ruhunu kaybederse bir insana ne faydası olur?”

GOP’un (Grand Old Party -Büyük Eski Parti- Cumhuriyetçi Parti böyle de anılır.) bazı senatörlerine göre Donald Trump Başkan olarak kalabilir ve bu ahlaksızlardan biri sonunda onun yerini alır.

Bu ilkesiz Trump-Tarikatı-Cumhuriyetçilerinin bakışı şöyledir:

“Demokrasi bizim kontrolde kalmamızı sağlayan bir mekanizma olduğu sürece iyidir.

Gücü elimizde tutmazsak, kuralların canı cehenneme.

Güç, bizim irademizde ve liderimizin iradesindedir.”

Bunlar Trump’ın politik çıkarlarına hizmet etmek için çabalayan “kucak köpekleridir.”

Onların mafya benzeri çabalarını gördük.

Bu gazetenin editörü olsaydım onların resimlerini tam sayfaya şu başlık altında basardım:





“Bu yüzleri asla unutma.”

Bu milletvekilleri ve senatörler Anayasamıza mı yoksa Trump’a mı sadakat ikileminde bir seçim yaptılar?

Trump’ı tercih ettiler.

Ya Trump’ın iş birlikçileri Meclis’i, Senato’yu ve Yüksek Mahkeme’yi kontrol ederse ve Biden’ın zaferini geçersiz kılarsa?

Ne olacağını biliyorum.

Biden’a oy veren 81 milyon 283 bin 485 Amerikalının çoğu sokaklara dökülürdü -ben de onlardan biri olurdum- ve muhtemelen Beyaz Saray, Kongre binası ve Yüksek Mahkeme’ye saldırırdı.









Trump orduyu göreve çağırırdı.

Valiler tarafından yönetilen ulusal muhafızlar bu konuda bölünürdü ve iç savaşa sürüklenirdik.

Bu, insanlar ateşle oynuyor.

(Dün Senato’da Biden’ın seçimi kazandığını belirleme oylamasının öncesinde yazılmıştı bu satırlar.)

Onlar, Trump’ın çizmelerini son saniyesine kadar yalamaya hazırlar.

Umarım her haber kuruluşu ve her vatandaş Hawley, Cruz, Johnson gibi senatörler ve onların arkadaşlarından şimdi ve sonsuza kadar “darbe planlayıcıları” olarak bahsederler.









Onların sonsuza kadar “darbe planlayıcısı” unvanını taşımasını sağlayın.

Onları sokakta, restoranda görürseniz kibarca şöyle deyin:

“Darbecilerden biriydin değil mi? Yazıklar olsun sana.”

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Bu satırlar 3 kez Pulitzer Ödüllü çok satan 7 kitabın yazarı Thomas L. Friedman imzalıdır.

Yazısı dünkü New York Times’ta yayımlandı.









CUMHURİYET NASIL İŞLER?

New York Times’ta bir bağımsız “yayın kurulu” vardır.

Haber servisinden ayrı bir gruptur.

Uzmanlık, araştırma, tartışma ve uzun süredir var olan değerlerle donanımlı bu grubun önemli konularda gazeteyi bağlayan yazıları yayımlanır.

Dün yayımlanan sütununda bu grup “Trump’ın Georgia seçimleri için oy temini istemiş ve tehditte bulunmuş olmasının, ceza gerektirdiğini” yazdı.

Cumhuriyetçi Parti’yi de “varoluşsal bir krizi üretmekle suçladı.”

“Artık demokrasiye bağlı olmayan bir siyasi parti” diye tanımladı.

Bu yazıda 150’den fazla Cumhuriyetçi milletvekili ve 13 Cumhuriyetçi senatör “10 milyonlarca Amerikalının oylarını reddetmek için imza atmakla suçlandı.”

Bütün bu olanların hepsi “politik tiyatro” denildi.

Trump’ın Beyaz Saray’da kalmak için direnmesi “rejim sorunu” olarak nitelendi.

Yazı şöyle noktalanıyor:

“Bu büyük bir sorun, çünkü Cumhuriyet ancak kaybedenin, sonucu ve kazanan rakibinin meşruiyetini kabul ettiğinde işler.”

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Hangi coğrafyada olursa olsun, insan hakları, demokrasi, çağdaşlık, uygarlık ve de tüm moral değerleri zehirleyen “darbe” artık yok olması gereken bir kelime.