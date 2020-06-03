Amerika yanıyor

Bilim kurgu filmi olsa ancak Amerika’da yaşanan bu son görüntüleri izleyebilirdik.

Siyahı ve beyazıyla Amerika, caddelerde, sokaklarda...

Arabalar devriliyor, polis araçları ateşe veriliyor, lüks mağazalar yağmalanıyor.

Ve...

ABD Başkanı Trump, ailesiyle birlikte iki geceyi bir nükleer saldırıya karşı inşa edilmiş olan sığınakta geçiriyor...

Dış tehlikelere, örneğin Çin’den ya da Rusya’dan fırlatılabilecek nükleer başlıklı füzelere karşı inşa edilmiş olan “Başkanlık sığınağında” geçen iki gece...

Ama...

Kendi ülkesinin insanlarından korunmak ve kaçınmak için... (Beyaz Saray yalanladı ama kaç gün sonra!.. Yalanlama gerçeği mi yansıtıyor?)

HİTLER VE TRUMP

Amerikalıları öfke seli halinde sokaklara hatta Beyaz Saray önüne döken şey nedir?

TIME dergisi kapağı fon alınarak üretilmiş iki görüntüde sorunun cevaplarını bulmak mümkün.

Birincisi çok sade bir çalışma.

Kenardan ayrılmış, perçemi yandan düşen bir tutam saç...

Ve dudak üstü bıyık...

Yalın çizgilerle Nazi Almanya’sının lideri Hitler...

Bıyığa dikkatli bakınca bu bir Trump profili.

Irkçı, soykırımcı Hitler ile Trump’ı özdeşleştiriyor.

Zaten resim altı da bunu vurgulamakta:

“RACISM The Greatest Virus (IRKÇILIK En büyük Virüs)...”

NEFES ALAMIYORUM

Fakat bu sadece bardağı taşıran son damlalar.

Bir beyaz polisin diziyle boğazına basarak öldürüldüğü siyah Amerikalı George Floyd olayının devamında polis memuruna gösterilen tolerans, toplumsal yangınların ilk ateşini yaktı.

Her gün akan insan selleri boğazına basarak öldürülen siyah adamın son sözlerini haykırıyor:

“I can’t breath (Nefes alamıyorum)...”

......................

Bu patlamadan önceki tansiyon yükselişi, öfke birikimi ikinci “kurgu TIME” kapağında:

“Etleri dökülmekte, altından iskeleti çıkmakta” olan bir Trump.

BÜTÜN ZAMANLARIN EN KÖTÜ BAŞKANI.

Hemen altında da nedenleri sıralanıyor.

Divider (Bölücü)

Liar (Yalancı)

Rapist (Irz düşmanı)

Thief (Hırsız)

Usurper (Gaspçı)

Manipulator (Saptırmacı)

Callaborator (-Rusya’yı ve dünyayı yöneten milyarderleri kastediyor olabilir- İş birlikçi)

Kapakta bu sayılanlar ve daha fazlasıyla Trump yönetimi, toplumda büyük bir tepki birikimi oluşturmuştu.

George Flyod’un “Nefes alamıyorum” iki kelimesiyle tetiklenen ölüm dramı birikimi taşırdı.

Dışarı taşan insan selleri “I cant breath (Nefes alamıyorum)” diye bağırıyor.

Bu iki kelime aslında toplumun ruh halinin simge ifadesi.

TRUMP’IN PERGELİ

Aslında Trump Amerika’nın son zamanlarındaki en iyi ekonomik verilerine imza atmıştır.

Ne var ki...

Bütün zamanların zenginlerle en az gelirliler arasında en büyük “gelir farkı açısı” da gene Trump’ın pergeliyle çizildi. Sosyal politikalar budandı.

Son koronavirüs salgınıyla da bu model temellerinden sarsıldı hatta çöktü...

40 milyon işsiz gibi bir kriz rakamı ortaya çıktı.

Aileleriyle birlikte nüfusun neredeyse yarısı...

Koronadan hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu “siyahlar.”

Ondan sonra sıradaki ikinci kesim “İspanyolca konuşan göçmen kökenliler.”

Yani yoksul kesim.

KİRLİÇAMAŞIRLAR MI?

Ve şimdi başka kirli çamaşır iddiaları da ortaya dökülmeye başladı.

“İğrenç Zengin Jeffrey Epstein” adlı Amerikalı zengin “küçük kızlarla cinsel ilişki kurmakla” suçlanmış, tutuklanmıştı.

Haziranda duruşması vardı.

Ama...

Kısa süre önce hapishanede intihar etti.

“Gerçekten intihar mı yoksa konuşmaması için susturuldu mu?”

Çünkü...

Anonymus yeniden ortaya çıktı, dosyalar açmaya başladı.

Bütün kızları iğfal eden Epstein’in davetlerinde yer alanların isimlerini dökmeye başladı.

Bu fotoğraflardan birinde de Trump ve eşi Melania...

Tabii Epstein’le her beraber fotoğrafı olan onun küçük kızlarla seks partilerine katılmış suç ortağı olarak etiketlenemez.

20 milyar dolarlık servet sahibi Epstein’i yanında basın devi Maxwell’in kızı Ghislaine Maxwell, Trump ve eşiyle birlikte gösteren fotoğraf sadece bir sosyal etkinlikte çekilmiş olabilir.

Ama...

Tam da “Nefes alamıyorum” hareketi dalga dalga büyürken dolaşıma sürülmesi “bir şeylerin pişirilmekte olduğu” izlenimi de veriyor.

WASP’A MI OYNUYOR?

Bütün bunlar kasım ayındaki Başkanlık seçimlerinde Trump’ın “yolcu olacağının” göstergesi mi?

Yoksa...

Trump, WASP - White Anglo Saxons Protestan (Beyaz Anglo Sakson Protestan) büyük Amerikan çoğunluğunun, ırkçı oylarını arkasına mı alacak?

Göreceğiz...

Ama...

Neler pahasına!..