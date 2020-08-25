Biden ‘beynini’ arıyor...

ABD’nin Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın 8 ay önce söylediklerinin kokusu yeni çıktı.

Şöyle bir halk deyişimiz vardır:

“Dün gaz çıkardı (os...u) kokusu bugün çıktı...”

Teşbihte hata olmaz derler...

Biden’ın söyledikleri de zaten akıllı bir adamın ağızından çıkacak cinsten değil.

Bizim halk özdeyişiyle -hani- özdeşleşiyor desem yeridir. (Biden’ın beynini aradığı ve kafasının sadece gaf ürettiğini gösteren karikatürlere bakınız.)

BENİ UYARMIŞLARDI

Daha Obama’nın Başkan olduğu yıllarda Joe Biden, Obama’nın yardımcısı olarak Türkiye’ye gelmişti.

Amerika’da da Demokrat Parti lehine seçim kampanyalarında yer almış bir Türk dostumun evinde Joe Biden onuruna yemek düzenlenmişti.

Çok dar kadrolu bir davetti.

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Davetin yapıldığı eve girer girmez Biden’ın çevresindeki Amerikalılar

tarafından şöyle uyarıldım.

Burada Başkan Yardımcımızın sizinle

yapacağı konuşmayı veya başkalarıyla grup halindeyken ya da yalnız yaptığı konuşmalara tanık olmanız halinde o söylediklerini hiçbir şekilde yazmayacaksınız, TV’de söylemeyeceksiniz.

Bunu sizden özellikle rica ediyoruz.

Başkan Yardımcımız bazen söylenmemesi gerekenleri söyler, söyledikleri siyasi skandallara neden olabilir.

Bazen kelimelerini frenleyemez.

O nedenle, bu kesin uyarıyı Başkan Yardımcımızın katıldığı davetlerin konuklarına önceden söylüyoruz.

ABD Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden gaflarıyla ünlü.

Karikatürde de görüldüğü gibi, Biden’ın beyninden düşünceleri tıpkı kahve makinesine kahve taneleri gibi dökülüyor. Makineden de “gaflar” çıkıyor. Ve gaflar da kelimeler halinde ağzından çıkıyor. Yani adamın gafları meşhur.

Bir başkan adayıyla ancak böyle dalga geçilir. Biden elinde çivi ve çekiç “KAYIP BEYİN ARANIYOR, BULANA ÖDÜL” afişleriyle “beynini arayan, beyinsiz adam” olarak çizilmekte. Kabalık etmek istemem ama onun Türkiye’ye nezaketsizliği de içe sindirilir gibi değil.

AĞZININ AYARI YOK

Görüyorsunuz ki adamın ağzının ayarı yok.

Yoksa...

Nasıl NATO müttefiki Türkiye’nin işlerine burnunu uzatabilir?

“Başkan seçildiğimde Erdoğan’ın başkan seçilmesini önleyeceğim” gibi demokrasi dışı bir söylemde bulunabilir?

Başkan seçilirse Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la nasıl karşı karşıya gelecek, iki ülke arasındaki sorunları/konuları hangi yüzle konuşabilecek?

Zaten bakın sayfaya bir karikatür koydum.

Chicago Daily Tribune’de yayımlanmış gibi bir çizimde manşet şöyle:

“BİDEN BİDEN’I YENDİ (Biden Defeats Biden)”

Yani...

Böyle giderse Joe Biden öyle akıl almaz potlar kırar, laflar eder ki kendi kendine çelme takar, kendi şansını bitirir.

Seçildiğini kabul edelim...

Dünya belki Trump’ı bile arar hale gelebilir.

PANDEMİ AŞISI TRUMP’IN KOZU

Trump en kötü günlerini yaşıyor.

Kovid-19 krizini o kadar kötü

yönetti ki Joe Biden gibi “beyinsiz” diye dalga geçilen ve ağzından çıkan lafı bilemeyen, gaf üstüne gaf yapan,

potlar kıran “Joe Biden bile anketlere

göre daha önde.”

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Trump şimdi yeni bir hamleyle aradaki farkı kapatıp yeniden öne geçmeyi planlıyor.

Amerika’nın “Kovid-19’a karşı etkin aşıyı bulduğu” iddiasında.

Birkaç ay içinde ABD’de Kovid-19 tehdidinin -neredeyse- sıfırlanacağı gibi söylemlerle kasımdaki seçimlere oynuyor.

Gerekli test sayısına ve süresine itibar etmeksizin “bu aşıların kullanılmaya başlanacağının” müjdesini veriyor.

Hedefi “sağlık kaygılarını gidermenin” yanı sıra “pandemi sebebiyle çöken ekonomiyi canlandırmak, işsizlik sayısını normallere getirmek” umutlarını yeşertmek.

Tabii bu arada Joe Biden’ın kendi kendine çelme takma ihtimalini de unutmamak gerek.