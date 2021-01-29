Clinton’lardan YPG’ye destek

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için “Kobani olayları bağlamında yargı süreci” gündemde.

Beyaz Saray’ın yeni patronu Biden Ortadoğu temsilcisi olarak “YPG/PYD hamisi” McGurk’u atadı.

Elbette “iyi haber” değil.

Ve...

Bu arada herhalde “Türkiye’nin lehinde” olmayacak bir olumsuz gelişme daha...

ABD’nin eski First Lady’si, Obama’nın Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton’un ortağı oldukları prodüksiyon şirketi Kobani’yi dünya gündemine yayabilecek bir yapımı üstlendiler.

Amerikalı kadın yazar Gayle Tzemach Lemon’un yazdığı kitabın TV program haklarını almış bulunuyordı.

16 Şubat’ta raflara çıkacak olan kitabın adını yazmak istemiyorum... Kitap, “DAEŞ’in Ekim 2014 ile Ocak 2015 arasında Kobani kentini kuşatmasına karşı savaşan kadın YPG’lileri” konu alıyor.

Yüzlerce saati bulan röportajlara dayanıyor.

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Hillary Clinton bu TV programını (veya program dizisini) “dünyanın her yerindeki izleyicilere sunmanın kendisini heyecanlandırdığını” söylemiş.

Türkiye’nin tavrını, kararlılığını, etkileyemez elbette ama “karşı psikolojiye çalışacağı” da göz ardı edilmemeli.

ABD’nin de terör örgütü listesinde yer alan pkk Suriye uzantısına küresel propaganda...

KADIN FAKTÖRÜ

Hafızam beni 5 yıl öncesine yöneltiyor.

Tarih 30 Ekim 2016...

CNN Türk için Şeffaf Oda TV programımda, ABD’li diplomat Sarah Grow konuğum olmuştu.

ABD Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsüydü.

Çok güzel Türkçe konuşuyordu.

Çocukluğundan itibaren birkaç yıl arayla çok kez Türkiye’de yaşamış.

Türkiye’yi ve Türkleri seviyor.

O kadar ki...

Dönemin TV dizileri “Kuzey Güney”, “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Kara Para Aşk”ın devamlı takipçisiymiş.

“Türkiye’de en sevdiği yerin Karadeniz olduğunu” söylemişti.

Nedeni çay tutkusu...

Babası ve kendisi Trabzon taraftarıydı.

Türk kültürünü, yaşam tarzını benimsemişti.

Ankara’da kadın komşularıyla “gün yapıyorum” demişti.

KADIN EŞ BAŞKAN

Bunları yazıyorum ki şimdi de yazacağım sözcüklerle “propagandanın ve vitrinin önemi” daha iyi anlaşılsın.

Çekime başlamadan önce ayaküstü sohbetteydik.

Ona “ABD’li diplomatların, askerlerin PKK’nın uzantısı PYD ve YPG’ye yakın davranmalarının nedenini” sormuştum.

“Ortadoğu’nun diğer toplumlarındaki yapılanmada erkek egemen görüntüye ve sistemsiz yönetim karışıklığına” işaret etmişti.

“PYD/YPG’de yönetimde kadınların erkeklerle -neredeyse- eşit olmasının her görevde ‘kadın eş başkanlar’ bulunmasının düzenli sayılabilecek yapılanmanın etkileyici olduğu” cevabını verdi.

Neredeyse bizim kadar Türkiye kültürünü içselleştirmiş, bizi sevmiş bir ABD’li diplomatın bile Kuzeydoğu Suriye’deki oluşumdan etkilenmesi ve bunun nedenleri dikkat çekici değil mi?

Hillary Clinton ve kızı Chelsea’nın “Kobani’nin Kızları” TV yapımı propaganda katsayısının yüksek olabileceğini görmeliyiz.

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Türkiye “yumuşak güç (soft power)” etkinliğine ağırlık vermeli.

Diplomasi masasına, TSK’nın kahramanlığı, üstünlüğü ve başarılarına “yumuşak güç” etkinlikleri de katkıda bulunmalı.

Çetin Altan’ın söylemiyle, “Türk’ün Türk’e propagandası” ötesine uzanabilmeliyiz.

Dünyalı olabilmeliyiz.

Misal...

Kobani’nin DAEŞ kuşatmasına dayanması ve DAEŞ’in püskürtülmesi tarih yapraklarında “Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının sonucu belirleyen asıl faktör olduğu” kayıtlıdır.

Türkiye’nin açtığı Güneydoğu sınır kapısından giren bu peşmerge yardım güçleri Kobani’ye de Türkiye sınırından girerek DAEŞ karşısında galibiyete en büyük katkıda bulunmuştu.

Dünya kamuoyunda bu tarihi gerçek yeterince biliniyor mu?

Clinton’ların yapımını üstlendiği dizi de yer alacak mı?

Türkiye bu temel gerçeği uluslararası medyada gösterecek belgeseller, TV programları için de omuz vermeli.

BÖYLE BÜYÜKELÇİLER DE VARDI

Nereden nerelere geldik?

2 Aralık 2007’de Şeffaf Oda’daki konuğum dönemin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson’dı.

Bizim programa çıkma önerisi ondan gelmişti. Ankara’daki Büyükelçilik konutunda çektik programı.

Bakın neler söylemiş...

Tabii ki PKK terörünü durdurmak bizim hedefimiz.

Özelikle Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelen PKK terörünü durdurmak görevimizdir.

..................

Net bir ajandamız var.

Türk halkına bunu göstereceğiz.

Türkiye, Birleşik Devletlerin güçlü desteğine sahip.

...................

Türkiye’nin yasal haklarından biri de elbette kendisine tecavüz edilen topraklara “sıcak takip” hakkıdır.

..................

Başkanımız ve Başbakanınız net konuştular.

PKK Türkiye’nin, Irak’ın ve Birleşik Devletlerin düşmanı olarak adlandırıldı.

PKK düşman muamelesi görecek.

...................

Gelecek aylarda Türk insanına ittifakın ne kadar güzel sonuçlar yaratabileceğini göstermek istiyoruz.

Sadece Türk halkına değil, Birleşik Devletler halkına da göstermek istiyoruz.

....................

Büyükelçi Ross Wilson Ankara Caz Festivali’nin açılışına Büyükelçilik konutunu tahsis etmiş.

Bizim Şeffaf Oda’ya da “Türkiye’ye nasıl da yakınlık hissettiğini Türk halkına göstermek için çıkmak istediğini” söylemişti.

Aradan 14 yıl geçti.

Bakın nereden nerelere gelindi.