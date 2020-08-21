Tehlikeli ilişkiler

Trump pandemiyi (Kovid-19) gerekçe göstererek Amerika’daki yabancı öğrencileri ülkelerine gönderdi.

Ancak...

“Sağlık” sorununun dışında oyun daha büyük...

Şöyle ki...

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Şubat 2020’de Wall Street Journal tarafından yapılan bir araştırma çok dikkat çekici.

Bu araştırma ABD’nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden ikisinin, Harvard ve Yale’in, başta Çin olmak üzere, Suudi Arabistan, Katar, BAE’den (Birleşik Arap Emirlikleri) “bağış” adı altında 6 milyar 500 milyon dolarlık dev paralar aldığını ortaya çıkardı.

Bloomberg araştırması ise Harvard’a tek başına Çin’den 1 milyar dolar bağış gittiğini gün ışığına çıkardı.

Paranın çoğu “hediye” şeklindeydi.

Ancak Harvard sadece 97 milyon doları resmi hesaplarında göstermişti.

Geri kalan 903 milyon dolar açıklanmamıştı.

SORUŞTURMA VE GİZLİ BAĞLAR

Bu durumda...

Soruşturmalar başlatıldı.

Harvard, Yale ve Amerika’nın diğer köklü üniversitelerinden seçkin profesörler, bilim adamları, öğretim görevlileri ya tutuklandı ya da işten atıldı.

Bunların ABD üniversitelerinde profesör ya da öğretim üyeleri olmalarına rağmen yasa dışı ve gizli olarak Çin üniversiteleri için çalıştıkları tespit edildi.

Hemen hemen hepsinin Çin ile “gizli bağları” vardı.

Bugüne kadar 54 üst düzey ABD’li bilim adamı, Çin ile açıklamasını yapamadıkları “gizli bağlarını” itiraf ettiler.

ABD kaynaklarını kullanırken “fikri mülkiyet haklarını” Çin’e kaçırmak gibi suçlamalarla görevden alındılar.

TAMAMEN DUYGUSAL(!!))

Cem Yılmaz’ın baş ve işaret parmaklarını birbirine sürterek “tamamen duygusal” dediği ilişkileri pamuk ipliği gibi çözüldü.











Çin, en itibarlı ABD üniversitelerindeki akademisyenlere “Çin üniversiteleri için gizlice çalışmaları karşılığı ayda 50 bin dolar maaş ödüyordu.”

Bu paralar karşılığı ABD’nin bilimsel ve fikri mülkiyet hakları çalınıyor ve Çin’e gönderiliyordu.

Birkaç örnek vereyim...

Nano Teknoloji uzmanı Harvard Öğretim Üyesi Charles M. LIeber...

Hâlâ tutuklu...

Hakkındaki suçlama:

“Çin devleti tarafından kurulan ve yabancı ülkelerdeki üstün yetenekli bilim adamlarını -gizlice- çalıştırmak amaçlı THOUSAND TALENTS PROGRAM KURULUŞUNA dâhil olmak.

Çin’den yüksek ücret almak.

(Aylık 50 bin dolar.)

Ayrıca...

Çin / Vuhan Teknoloji Üniversitesi’nde laboratuvar kurmak için de 1 buçuk milyon dolar daha almak...”

Tabii bütün bunlar gizli ve vergi dışı...

O nedenle ABD vergi dairesiyle de epey başı derde girecektir.

Zaosong Zheng, Harvard’a bağlı Beth İsrael Deaconess Medical Center kanser araştırmacısı.

Boston-Pekin direkt uçuşu yapacak Hainan Havayolları uçağıyla -üzerinde çalışılmış- kanser hücrelerini Çin’e kaçırırken yakalandı.











Yanqing Ye...

Çin Komünist Partisi üyesi ve Ulusal Savunma Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu adlı örgütün üyesi...











Bütün bunları gizleyerek öğrenci vizesiyle Boston Üniversitesi’ne kaydını yaptırdı.

Bilgi ajanı olarak çalıştı...

FBI tarafından fark edilince kayıplara karıştı, aranıyor.

XI JINPING’İN HARVARDLI KIZI

Evet...

Yanlış okumadınız.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kızı Xi Mingze Harvard mezunudur.













Kimliğini korumak için Harvard’da takma bir isimle eğitim aldı.

Ve galiba hikâye de o zaman başladı.

Çin’den çok büyük bağışlar ve hediyelerle yukarıda yazdığım gizli parasal ilişkiler sağlandı.

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Trump, bu “para-bilgi” trafiğini büyük ölçüde durdurdu.

Çin ile yasa dışı şekilde bağ kuran akademisyenler üniversitelerden kovuldu.

Ayrıca...

ABD üniversitelerine kayıtlı olup casus olarak çalışan öğrenciler de gözaltına alındı.

DEVŞİRMELER

Ve şimdi sıra Çin’i destekleyen Hintlilerde mi?

Çin, başka ülkelerden de kendisine yakın akademisyenleri devşirerek Amerika’nın büyük üniversitelerine sokuyor.

Araştırmaya göre bunların da sayısı az değil.

Bir örnek...

Hint kökenli Nidhi Razdan NDTV’nin (New Delhi Television) kıdemli akşam haberleri sunucusu ve baş editörüydü...











Son zamanlarda NDTV, Çin’in büyük destekçisi oldu.

Ve ansızın Nidhi Razdan, öğretim üyesi olarak Harvard Üniversitesi’nde göreve başladı.

Yani Çin, ABD üniversitelerinin içine başka ülkelerden devşirdiklerini de sızdırıyor.

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Bütün bunları yapan Çin, acaba Trump’ın seçilmemesi için de laboratuvar teknolojileri kullanmış olabilir mi?



İNŞALLAH



Bu harita BAUDEGS Başkanı, Em. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın kitabından. Yorum yapmıyorum. Yaycı Amiral haritanın üzerine zaten en güzel yorumu yapmış.









