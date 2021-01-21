Trump’a ıssız jübile

Washington’da sanki sıkıyönetim var.

Caddeler, sokaklar bomboş.

Her köşe başında zırhlı askeri araçlar.

Başkenti 25 bin asker koruyor.

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Sabah saat 08’de Trump, eşi Melania’yla birlikte Beyaz Saray’dan çıktı. Birkaç metrelik simgesel kırmızı halıda yürüyerek bahçede bekleyen ve gövdesinde “Birleşik Devletler” yazılı Başkanlık helikopterine binerek veda etti.

Zayıflamıştı.

Siyah giysiler içinde olmaları “matem” gibi yorumlandı.

Doğrudan Washington’daki “Andrew Askeri Havaalanı’na” uçuş.

Orada -Yardımcısı Pence’in bile olmadığı- sayıları çok az davetliyle, -top atışlı- kısa bir tören...

Ve Biden henüz yemin ederek Başkanlık görevine başlamadığı için hala Başkan sayılan Trump’ın “Air Force1 Başkanlık uçağıyla” Florida’daki Mar-a-lago malikânesine doğru havalanış.

ABD tarihinde bir Başkan’ın “en ıssız, en soğuk jübilesi...”

TRUMPISTLER

Görüntü böyle dramatik olmakla beraber, Trump, çok geniş bir taraftar tabanına sahip.

CNN araştırmasına göre, Cumhuriyetçi seçmenin sadece “yüzde 19’u Biden’ın seçilmiş olduğuna inanıyor.”

CNN sunucusu bu sonucu duyururken hayretini gizleyemedi.

Trump yargı sürecinden sıyrılabilirse öyle görünüyor ki 2024 seçimlerinde “Başkanlığa adaylığını” koymakta kararlı.

Zaten havaalanında gazetecilere “bir şekilde geri döneceğim, tekrar görüşeceğiz” dedi.

Yargıyla önü kesilirse aileden başka biri Beyaz Saray’a oynayacak.

Ya en büyük oğlu ya da kızı Ivanka...

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Biden’ın göreve başlama töreni ve Beyaz Saray’ın yeni efendileri elbette ön planda.

Spot ışıkları onları aydınlatıyor.

“Kral öldü, yaşasın kral” söylemi iktidarlar tarihi kadar eskidir.

Ama...

Eski Kral teslim olacağa hiç benzemiyor.

TIFFANY’NİN NİŞANI

Trump’ın ikinci eşi Marla Maples’ten olan kızı Tiffany Trump, babasının Beyaz Saray’dan ayrılmasından bir gün önce “nişanlandığını” açıkladı.

Ve -huffpost’a göre- bir anda sosyal medyada “tt (trend topic)” oldu.

“Trump” adı Biden’la ilgili haberler sayısının önüne geçti.









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Tiffany Trump 27 yaşında.

Georgetown Hukuk Fakültesi’nden mezun.

Babasının 2020 kampanyasında faaldi.

Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’de ve eyaletlerdeki etkinliklerde çalıştı.

Nişanlısı Michael Boulos 23 yaşında...

Lübnan’da doğmuş.

Ailesinin motosiklet dağıtım ve montaj işleri olan Nijerya’nın Lagos kentinde büyümüş.

Aile şirketi bir süredir merkezini Londra’ya taşımış.

Trumpların damat adayı Vanity Fair dergisinde aile şirketi Boulos Grubu’nun “milyarder vârisi” olarak tanımlanmış.

Tiffany sosyal medyadan “Michael’in Beyaz Saray’daki gül bahçesinde evlilik teklifi ettiğini” duyurdu.

Ve haber patladı.

Anlaşılan, Tiffany de babası gibi abartılı kelimeler kullanmayı seviyor ki açıklamayı şöyle yaptı:

“Beyaz Saray’da birçok dönüm noktası, tarihi olayları kutlamak ve ailemle anılar biriktirmek bir onur. Hiçbiri muhteşem nişanlım Michael ile nişanlanmamdan daha özel değil!

Bir sonraki bölüm için kutsanmış ve heyecanlı hissediyorum.”

MELANIA TRUMP’IN TWEET’LERİ

First Lady olarak Melania Trump 4 yıl boyunca isminin altında “Birleşik Devletler Devlet Hesabı” yazılı Twitter hesabını kullandı.

Beyaz Saray’daki son gününde şöyle bir tweet attı:

“Bundan sonraki anonslar ve güncellemeler için lütfen Melania Trump hesabımı takip ediniz.”

Ancak...

Gelen şöyle cevap tweet’leri üzücüydü.

“Hayır teşekkür ederim.”

“Uh, geçiniz.”

“Sert bir hayır, hapiste eğlenceler!”

“Gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Sen?”

Ve çok ağır ifadeler de var. Onları geçiyorum.









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Melania herhalde hayatının en zor günlerini Beyaz Saray’da yaşadı.

Sırf siyasi nedenlerle çok istediği halde Trump’tan boşanamadı.

Ve...

Hak etmediği tepkiler alıyor.

TRUMP MALİKÂNESİ

Trump -birincil- resmi ikametgâhını bir süre önce Florida Palm Beach’deki Mar-a-Lago malikânesine taşımıştı.

1927’de inşa edilmiş ve “ulusal tarihi simgesel yapı” olarak tescil edilmiş olan Mar-a-Lago, 62 bin 500 metrekarelik alana yayılmış.

126 odalı bir konak, konuk odaları, SPA ve diğer olanaklara sahip bir özel kulübü içermekte.









1985’te Trump tarafından 10 milyon dolara satın alınmış.

Japon Başbakanı Shinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dâhil olmak üzere uluslararası liderler bu malikânede Trumpların konuğu olmuşlardı.











Florida’nın en büyük 2’nci, ABD’nin en büyük 22’nci malikânesi...

Forbes dergisine göre, 2018 değeri 160 milyon dolar...

Michael Jackson ve Liza Presley balaylarını orada geçirdiler.

Celine Dion ve pek çok ünlü orada konser verdi.









BEN MAR-A-LAGO’DAYKEN (!)

Miami’de yaşayan ve Mar-a-lago üyesi olan dostlarım tarafından bu malikâneye götürülmüştüm.

Donald Trump 7500 dolar veren konuklarla -kanser yararına- tek setlik tenis maçları yapıyordu.

Melania da o sırada genç bir mankendi.

Trump her sayı aldığında saha kenarına koşup Melania’yı öpüyordu.

Mar-a-Lago’nun SPA kısmına da gittim.

Üye olma ücreti 100 bin dolardı.

Ayrıca...

Üyeler yılda

100 bin dolar harcama yapmak zorundaydılar.

Merkezdeki binanın çatısı Venedik’ten getirilmişti.

Tavanı altın varaklarla kaplıydı.

Müthiş bir lüks ve ihtişam.

Trumplar işte orada yaşayacaklar.

Bir tarafı okyanus olan bu malikâne 2024 Başkanlık seçimleri hazırlık merkezi olacak.

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Evet, tekrarlayayım...

Andrew Havalimanı’nda Başkanlık uçağına binmeden önce Trump, “Bir şekilde geri döneceğim, gene görüşeceğiz” demedi mi?