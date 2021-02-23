‘Z KUŞAĞI’ oyları

Siyaset analistlerine göre “önümüzdeki seçimlerin belirleyicisi Z KUŞAĞI” olacak.

Çünkü...

Genelde orta ve ileri yaş nesillerin siyasi parti tercihleri oluşmuş durumda.

Aralarında “geçişkenlik” çok az.

Bu nedenlerle 8 milyon dolaylarında ilk kez oy kullanacak “Z KUŞAĞI” parti karargâhlarının hedefinde.

YENİ LİDERLER

Türkiye “Z KUŞAĞI”nı dünyadaki yaşıtlarıyla karşılaştıralım.

İstanbul’da da, Paris’te de, Şanghay’da da, Kiev’de de, Helsinki’de de aynı dizileri izliyor, aynı müzikleri dinliyor, aynı küresel kültür iklimini paylaşıyorlar.

Ve...

Onların “Z KUŞAĞI” liderlerine bakalım.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 34 yaşında.

Avusturya Şansölyesi Sebastian

Kurz ise 31...

İtalya Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Luigi Di Mario 34 yaşında...

Dünyanın dikkatini çeken Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 40 yaşında.

Ve Ukrayna’nın 40 yaşındaki genç Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski...

Ona ayrı bir paragraf açıyorum.

Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğini destekliyor ama referandumla halkın karar vermesini istiyor.

Zelenski, Yahudi kökenli bir komedyen.

Halkı tarafından inanılmaz destekleniyor.

Bürokrasiye ülke çapında bir genelge yayımladı:

“Makam odalarınıza benim portrelerimi değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın. Bir karar almadan önce onların gözlerinin içine bakın...”

Müthiş!..

Volodimir Zelenski: Çocuklarınızın gözlerinin içine bakarak karar verin.

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Bundan daha güçlü ve etkili bir vicdan “pusula ibresi” olabilir mi?

Saf, tertemiz, bir çocuğun gözlerinin içine gönül ve vicdan rahatlığıyla bakabilecek olmak, göreve kutsallık kazandırır.

“Yavrum, senin geleceğin için

en doğrusunu yapıyorum”

diyebilmek ne güzel.

“Z KUŞAĞI” yeni liderlerinde bir ufuk turu bu.

Fatih Çekirge “Mars yolculuğu için adını kaydettiren 10 milyon dünya gencinden

2 buçuk milyonunun Türk olduğunu” yazdı.

Bu da Türkiye “Z KUŞAĞI” ile dünya

“Z KUŞAĞI”nın bütünleştiğinin bir işareti.

Türkiye’de ilk oy kullanacak olan gençleri heyecanlandıracak, etkileyecek yeni lider profillerine eskiz çizmek istedim.

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İçeriden de örnek vereyim...

Bundan iki yıl önce Ekrem İmamoğlu ismini, Belediye Başkanlığını yaptığı İstanbul Beylikdüzü ilçesinin dışında kaç kişi biliyordu?

Muhalefet blokunda 2023 için Cumhurbaşkanı adayları konuşulmakta, tartışılmakta.

Muharrem İnce gibi ikinci kez aday olmaya soyunan ve parti kuranlar da var.

Ancak…Muhalefetin adaylığı için bir “Z KUŞAĞI tercih sürprizini” de olasılıklar arasında yazın bir kenara.

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Not: Bu yazıda Şalom gazetesindeki

Elif Uluğ’un değerli araştırma satırlarından da yararlandım.

Z KUŞAĞI ‘Etsiz beslenme’

Fransız mutfağında “et” geleneksel olarak tartışmasızdır.

Masaların “olmazsa olmazıdır.”

Ancak...

Z KUŞAĞI Fransız gençleri “etsiz beslenmeyi” tercih ediyor.

Bunu “çevreyi savunmak için bir eylem şekli” olarak görüyor.

AgroTech’ten “gıda davranışı uzmanı” Olga Davidenko bu eylemi şöyle açıklıyor:

“Tamamen vejetaryen olmayı istemeden et tüketimini azaltmak, gençler arasında güçlü bir eğilim... Küresel ısınmaya karşı bir taahhüdü uygulamaya koyan vejetaryenlik, çevreye giderek daha duyarlı hale gelen gençler için önemli etken haline geliyor.”

Burada bir küçük parantez...

“Küresel ısınma ve karbon salımında en büyük etkenin et üretimi için mega sayılarda büyük ve küçükbaş hayvan üretimi olduğu” kanısı yaygın.

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“Z KUŞAĞI”nın et tüketimine karşı afişlerinden biri...

Sadece Fransa’da değil dört Avrupa ülkesinden de temsili örneklerle yapılan araştırmaya göre 18-23 yaşındakilerin yüzde 12’si, 55 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 2’si vejetaryen.

Bu oran 20 yıl önce yüzde 0.7’ydi.

Aynı ankete göre “Vejetaryen olabilir misiniz?” sorusuna 18-23 yaşındakilerin yüzde 44’ü “Evet” cevabını veriyor.

FranceAgriMer bu araştırmasındaki sonucu “Vejetaryen veya veganlar genç, yönetici ve şehirli” diye açıklıyor.

50 bin genç arasında yapılan araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 73’ü et ve balık tüketimini azaltmış.

Yüzde 11’i zaten vejetaryen diyete geçmiş.

Yavaş yavaş “soya bifteği ve mercimeği” benimseyen gençler, ebeveynlerini de ikna etmeye çalışıyorlar.

“Ricotto ve ıspanaklı lazanya, çıtır falafel, baharatla marine tofu” onların

yeni tercihleri.

Araştırmayı yapan uzmanlara göre, “hayvanları önemsediğinizde etten vazgeçmeniz daha kolay.

Çoğu zaman arka planda olsa bile hayvanların acı çekmesi gençleri duygulandırıyor.

Mezbaha görüntülerinden büyük çoğunluk kötü etkilenmekte.”

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Öte yandan...

“Yapay et” üretimi artıyor.

Menülerinde yapay et lezzetleri sunan restoranlar çoğalmakta.