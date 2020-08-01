Akdeniz’in genç denizcileri

Yatçılarımızın çoğu Ege’de Datça-Ayvalık arasını Akdeniz’de ise genellikle Antalya’ya kadar olan koyları tercih ettiğinden Mersin hak ettiği önemi ne yazık ki göremiyor. Lakin Mersin Rota Yelken Kulübü (MRYK), inat ve ısrarla kentlerini tanıtmak için uğraşıyor. MRYK Başkanı Avukat Cengiz Sönmez ile salgın öncesinde yaptığımız keyifli denizcilik sohbetini deyim yerindeyse bir müddet dinlendirdim. Çünkü hayat normale dönmeye başladığı zaman geleceğin yelkencilerine yönelik önemli adımlar atacaklarına emindim. Nitekim öyle de oldu. Başlattıkları temel yelkencilik kurslarına gün itibarıyla 80’den fazla genç başvurdu. Sezon sonuna kadar bu sayı 130’ları bulacak. 10 gün süren kampların ücreti her şey dahil 700 TL. Mersin Rota Yelken Kulübü, kursiyerlerine temel yelkencilik başta olmak üzere gerekli tüm bilgiyi veriyor. Örneğin yönler, denizci bağları, teknede güvenlik, denizde devrilme ve düzelme vb. Bir başka deyişle gelecekte ülkemizi milli takım düzeyinde temsil edeceğine inandığım pırıl pırıl çocuklar, 7-13 yaş arasında optimist, 13 yaş üzerinde de laser kursu alıyor.











Bu etkinlikler hiç şüphesiz Mersin’in denizcilik alanında dikkatleri çekmesini de sağlıyor. Rota Yelken Kulübü Komodoru Cengiz Sönmez usta bir denizci ve Brezilya Fahri Konsolosu olarak Mersin’in tanıtılmasında etkin rol oynayan kişilerden. Gelecek yıllarda dış dünyaya açık birçok etkinlik planladığını biliyorum. Örneğin eşsiz güzellikteki koylarıyla 321 kilometre sahili olan, geçmişi Neolitik döneme uzanan Mersin’i Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacak bir yat yarışı… Sönmez, kendilerine her konuda destek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan da övgüyle söz ediyor. Bunu tüm yerel yöneticilere örnek olması için özellikle paylaşıyorum. Sözün özü, Mersin’de sergilenen umut veren çalışmalar başarılı bir takım oyununun doğal sonucudur. Bu nedenle tebrikler Cengiz Sönmez ve Mersin Rota Yelken! Gelecek yazım 15 Ağustos Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.











KİTAP



Ahmet Arpad’ın “Aklım Uzaklarda” isimli kitabını alargalarınızda keyifle okuyabilirsiniz. Yazarın seyahat notlarından oluşan eseri bitirdiğiniz zaman özellikle Almanya’ya farklı gözle bakacak ve seyahat planlarınıza dahil edeceksiniz. Tavsiye ediyorum. Siyah Kuğu Yayınları: (312) 384 26 27



ÖNERİ



Fethiye’de bulunan Ece Saray Marina’nın Müdürü Burak Ardahan’ın gündeme getirdiği bir öneriyi paylaşmak istiyorum. Kovid-19 salgınında ne yazık ki birçok doktorumuzu yitirdik. Ardahan, bu nedenle tıpkı Litvanya’da olduğu gibi özel bir saygı anıtı yapılmasını istiyor. Bu öneri madem ki bir denizcimizden geldi o halde yapılacağı yer de Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla olmalıdır.











Lezzet



Deniz keyfinizi artıracak bir tarif paylaşacağım. Sevgili kızım Ezgi denedi. Memnun kaldık. Magnolia için malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, aynı ölçüde un, 2 yumurta sarısı, 1’er paket vanilya, bebe bisküvisi, süt kreması, 10-15 adet çilek.



Tarifi: Süt, un ve toz şekeri pürüzsüz oluncaya dek karıştırın. Daha sonra muhallebi kıvamına gelinceye kadar kısık ateşte tekrar karıştırın ve ılımasını bekleyin. Üzerine vanilya ve süt kremasını ekleyin. Mikserle 2-3 dakika karıştırın. Kaplara mikserden geçirdiğiniz bisküvileri eşit oranda koyun. Üstüne karışımı ekleyin. En üste de çilekleri ve tekrar bisküvileri ekleyin. Soğuk yemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.





