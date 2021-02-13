Atlas Okyanusu’nda zorlu yarış

Uluslararası yelken yarışlarının tanınmış ismi Tolga Ekrem Pamir ve Sinan Sümer, zorlu okyanus geçişi Transquadra’ya birlikte katılacak. Bu önemli bir adım; çünkü ülkemiz tamamı Türklerden oluşan bir takımla ilk kez temsil edilecek









Dünyanın en prestijli yelken yarışları arasında sayılan Transquadra, bu yıl yelkenciliğimiz için farklı bir önem taşıyor. Bunun nedeni İstanbul Alize Yelken’den Sinan Sümer ve yaşamını Fransa’da sürdüren Tolga Ekrem Pamir’in ülkemizi ilk kez Türk denizcilerden oluşan bir takım halinde temsil edecek olması.



13 Ağustos’ta Fransa’nın Marsilya ve L’Orient noktalarında başlayacak yarış, on beş gün sonra Atlas Okyanusu’ndaki Madeira Adası’nda son bulacak. İkinci etap 29 Ocak 2022 tarihinde Madeira’dan başlayacak ve 19 Şubat 2022 günü Karayipler’deki Martinik Adası’nda tamamlanacak. Tolga Ekrem Pamir ve Sinan Sümer, 65 takımın yer alacağı 4 bin millik yarışta ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşayacak. Gösterdikleri kararlılık, yelken tarihimiz açısından önemli. Onları şimdiden tebrik ediyorum. Çünkü sporla ilgili konuların “skor” veya “derece” saplantısıyla değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Sözün özü değerli okurlar…



Türk açık deniz yarışçılığı için yeni bir sayfa açacaklarını belirten Pamir ve Sümer, yarışın ardından eğitim programları başlatmayı planlıyor: “Yelkencilik kariyerimiz boyunca olimpik sınıflarda, ekipli yatlarda ve solo yarışlarda önemli deneyimler kazandık. Bunları bir üst seviyeye taşımak ve ülkemiz için yeni bir adım atmak amacıyla bu yarışa katılacağız. Tamamı Türk sporculardan oluşan ilk okyanus yelken takımı olan Alize Ocean Racing’le ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılından itibaren olimpiyatlarda yer alacak açık deniz yarışçılığı konusunda ülkemizde eğitim programları gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz.”

Transquadra, 4 bin mil süren ve seri üretim tekneler için en uzun ve zorlu okyanus yarışı olmasıyla da ünlü. Mavi yürekli dostları-mızdan gelecek haberleri önümüzdeki aylarda aktarmaya devam edeceğim. Gelecek yazım 27 Şubat Cumartesi günü. Esen kalın.









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