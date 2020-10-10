Bodrum’dan Japonya’ya uzanan başarı öyküsü

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda yarışacak millî yelkencilerimiz antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Galatasaray Yelken Takımı sporcusu Ecem Güzel de ülkesine madalya gururu yaşatmak isteyen azimli gençlerimizden biri









Yelken, spor dalları arasında belki de en zor olanı. Şöyle bir düşünün, denizin üstünde küçük bir yelkenlidesiniz; bir taraftan rüzgârın yönü ve şiddetiyle mücadele ediyorsunuz diğer taraftan dalgalarla. En önemlisi de rakiplerinizle yarışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça güç. Spor yaşamını Galatasaray Yelken Takımı’nda laser sınıfında yarışarak sürdüren Ecem Güzel de bu branşa gönül vermiş gençlerimizden biri. Millî sporcumuz, İstanbul’da geçen ilkokul yıllarının ardından orta ve lise eğitimi için Bodrum’a yerleşince kendisini adeta Türkiye’nin doğal yelken okulunda buldu. Turgut Reis Belediye Spor’da profesyonel olma yolunda ilk adımı atarak bugünlerin kilometre taşlarını döşedi.









Olimpiyat hazırlığı

Yedi yıl önce yolu Galatasaray Yelken Takımı’yla kesişen Ecem, daha sonra da madalyalara abone oldu. 2013 yılında Balkan Gençler Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Bir yıl sonra aynı uluslararası arenada altın madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl Atina’da yeni bir altın madalya daha kazanarak başarısını pekiştirdi. Millî sporcumuz haftanın altı günü deniz ve kara antrenmanları yaparak Tokyo 2021’e hazırlanıyor. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan Ecem Güzel, Brezilyalı ünlü denizci Robert Scheidt hayranı. Çalışkanlığı ile dalgalardan altın madalyalar çıkaran mavi yürekli genç sporcumuza başarılar diliyorum.

Alican Kaynar’ın başarısı

Değerli okurlar, yelken dünyasından bir başka sevindirici haberi aktarmak istiyorum. 2020 Finn Avrupa Şampiyonası’nda olimpik millî sporcumuz Alican Kaynar, Avrupa 6’ncısı olarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Polonya’nın Gdynia kentinde gerçekleştirilen çekişmeli şampiyonada 70 sporcu mücadele etti. Alican, 10 yarış sonunda kazandığı 78 puanla Avrupa altıncılığını elde etti. Kendisini, antrenörlerini, ailesini, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve TYF Yönetim Kurulu’nu kutluyorum. Gelecek yıl Tokyo Olimpiyatları’nda birçok gencimizi madalya kürsüsünde göreceğimize yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun.

Kitap:

2006-2009 arasında kotra armalı, 7.95 metrelik ahşap yelkenlisi “Kayıtsız 3” ile dünya denizlerini dümen suyunda bırakan Özkan Gülkaynak, teknesini adeta baştan yarattı. Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Teos Marina’da denize indirilen efsane yelkenli, görenleri bir kez daha hayran bıraktı. Özkan Gülkaynak’ın “Özgürlük Hattının Batısına” isimli kitabını mutlaka okuyun. www.kayitsiz.com üzerinden edinebilirsiniz. Usta denizcimize gelecek aylarda tekrar değineceğim. Pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.









Lezzet:

Güneş Karaçetin, lezzetli yemekleriyle tanınan usta bir kaptan. Teknesinde yaptığı deniz ürünlü safranlı paella ile bu haftayı noktalıyorum. Tarifi şöyle : Deniz ürünlerini temizleyip haşlayın ancak suyunu atmayın. Çünkü paella yaparken stok suyu olarak kullanacaksınız. Kuru soğan ve zeytinyağını bir müddet harmanlayın. Deniz ürünlerinizin bir kısmı ile karıştırın. Yıkanmış baldo pirinci ekleyip maksimum 5 dk kavurun. Suda bekletilen safrandan çıkan suyun içine süzülmüş stok suyunuzu da ekleyip 1 bardak pirince 1.5 bardak su ilave edin. Pişme süresi pilav kadar olacak. Tuzun yanında, biraz zencefil, biraz zerdaçal , taze kişniş ve karabiber ekleyip üzerine diğer haşlanmış deniz ürunlerini dizip kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.